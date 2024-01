5 choses à savoir pour le 4 janvier : bataille frontalière, Cour suprême, Jeffrey Epstein, Iran, rappel de Ford

Voici ce qu'il vous faut savoir de plus pour vous mettre à niveau et poursuivre votre journée.

1. Bataille frontalière

L'administration Biden a intenté mercredi un procès au Texas pour sa loi controversée sur l'immigration, qui donne aux forces de l'ordre locales le pouvoir d'arrêter les migrants, arguant que l'État "ne peut pas gérer son propre système d'immigration". Il s'agit de la deuxième action en justice intentée contre le Texas cette semaine, alors que le président Joe Biden et le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, s'opposent sur la gestion de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le mois dernier, M. Abbott a signé une loi qui donne aux juges la possibilité d'émettre des ordres d'expulsion des États-Unis. La Maison-Blanche a qualifié cette loi, qui devrait entrer en vigueur en mars, d'"incroyablement extrême". Dans le même temps, les républicains de la Chambre des représentants ont déclaré qu'ils poursuivraient les démarches visant à mettre en accusation le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en raison de sa gestion de la crise frontalière.

2. La Cour suprême

La Cour suprême est soumise à une pression croissante pour trancher la question de savoir si l'ancien président Donald Trump peut être disqualifié pour son rôle dans l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole. Mercredi, M. Trump a officiellement demandé à la Cour suprême d'annuler la décision de l'État du Colorado qui l'a exclu du scrutin de 2024 en vertu de la "clause insurrectionnelle" du 14e amendement. Si les juges se saisissent de l'affaire et concluent à l'inéligibilité de M. Trump, les votes en sa faveur ne seront pas pris en compte. En outre, le Maine a retiré Trump de son bulletin de vote pour les primaires de 2024 la semaine dernière, et l'équipe de l'ancien président a fait appel de cette décision mardi.

3. Jeffrey Epstein

Des centaines de pages de documents provenant d'un procès lié à l'accusé de trafic sexuel Jeffrey Epstein ont été dévoilées mercredi. Il s'agit du premier lot de documents à être divulgué en vertu d'une décision de justice rendue en décembre, d'autres documents étant attendus dans les semaines à venir. Au total, les documents devraient contenir près de 200 noms, dont certains des accusateurs d'Epstein, d'éminents hommes d'affaires, des politiciens et d'autres personnes. Jusqu'à présent, les transcriptions des dépositions font référence à plusieurs personnalités publiques, comme nous l'avons déjà signalé, notamment le prince Andrew et l'ancien président Bill Clinton. Un porte-parole de Bill Clinton a déclaré que l'ancien président avait voyagé à bord de l'avion privé d'Epstein, mais qu'il ne savait rien des "terribles crimes" du financier.

4. L'Iran

L'Iran a juré de se venger d'Israël après l'avoir rendu responsable de deux explosions qui ont tué des dizaines de personnes mercredi dans la ville iranienne de Kerman. Les explosions, dont l'une au moins a été causée par une bombe, ont eu lieu près du lieu de sépulture du commandant militaire Qasem Soleimani, dans ce que les autorités ont qualifié d'attentat terroriste. Au moins 84 personnes ont été tuées et 284 autres blessées, selon des responsables locaux en Iran. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat et l'armée israélienne a déclaré à CNN qu'elle n'avait "aucun commentaire" à faire à ce sujet. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont joints aujourd'hui à de nombreux pays pour condamner les attentats, qui risquent d'attiser les tensions dans la région, près de trois mois après l'éclatement de la guerre à Gaza.

5. Rappel de Ford

Ford rappelle plus de 112 000 camionnettes en raison d'un risque de renversement. Le rappel concerne certains véhicules F-150 des années modèles 2021 à 2023. La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que le boulon du moyeu de l'essieu arrière des camionnettes concernées pouvait "se fatiguer et se rompre", ce qui peut entraîner le déplacement du véhicule lorsqu'il est garé ou "provoquer une perte de puissance d'entraînement". Un correctif est en cours d'élaboration et des lettres aux propriétaires de F-150 seront envoyées à la fin de ce mois. L'année dernière, Ford a également rappelé plus de 870 000 de ses camions de grande taille F-150 parce que le frein de stationnement électronique pouvait s'enclencher inopinément à tout moment, ce qui risquait de provoquer un accident.

CNNorganise des réunions publiques pour les candidats républicains à la présidenceL'anciennegouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis apparaîtront sur CNN plus tard dans la journée pour des réunions publiques consécutives en Iowa, 11 jours seulement avant que les électeurs de l'État ne se rendent aux urnes pour faire leur choix lors du caucus. La première réunion avec M. DeSantis commencera à 21 heures et la seconde avec Mme Haley suivra à 22 heures.

Starbucks laisse désormais ses clients utiliser leurs propres gobelets pour presque toutes leurs commandesLachaîne de cafés invite ses clients à apporter leurs propres gobelets, affirmant que cela contribuera à réduire la production de déchets de l'entreprise.

L'Italie en émoi après qu'un chef ait mis de l'ananas sur une pizzaLapizzaà l'ananasa une nouvelle pâte principale dans la Via dei Tribunali, la rue de la pizza la plus populaire au monde. Découvrez pourquoi le pays est divisé au sujet de cette tarte controversée.

Lescrédits d'impôt pour les véhicules électriques viennent de changer à nouveauMoins devéhicules électriques sont éligibles aux crédits d'impôt cette année, et encore moins sont éligibles au maximum de 7 500 dollars. Voici où vous pouvez encore obtenir des réductions.

Lescompagnies aériennes les plus ponctuelles du monde en 2023Àune époque où les retards de vol sont inévitables, ces compagnies aériennes et aéroports du monde entier ont les meilleures notes en matière de ponctualité.

Selon une nouvelle étude, les appareils auditifs peuvent vous aider à vivre plus longtemps Trop peude personnes portent des appareils auditifs, ce qui pourrait être un problème pour la santé à long terme. Ces experts expliquent en quoi ces appareils sont utiles et quand les obtenir.

34 000 milliards de dollarsC'estl'encours de la dette du gouvernement américain, selon les chiffres du département du Trésor. C'est la première fois que la dette nationale dépasse les 34 000 milliards de dollars, bien qu'elle ait grimpé en flèche sous les partis démocrate et républicain ces dernières années. Ces chiffres interviennent alors que le Congrès reste divisé sur la manière de financer les agences fédérales pour le reste de l'année fiscale 2024. Il reste maintenant un peu plus de deux semaines avant que le gouvernement ne ferme partiellement ses portes si le Congrès n'agit pas.

"Je peux seulement dire que c'était un miracle".

-Un passager du vol 516 de Japan Airlines s'exprime après avoir survécu à l'incendie de l'avion à l'aéroport international Haneda de Tokyo, mardi. De nouveaux indices émergent de la collision qui a vu l'avion de Japan Airlines s'écraser sur un plus petit avion des garde-côtes après avoir touché la piste - y compris une transcription qui montre que le plus petit avion n'avait pas été autorisé à décoller.

Un adolescent de l'Oklahoma bat le jeu imbattable : TetrisUnadolescent de 13 ans de l'Oklahoma serait le premier joueur humain à atteindre le niveau 157 du jeu vidéo classique, près de 40 ans après sa sortie. Découvrez l'instant gagnant ici.

