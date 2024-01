5 choses à savoir pour le 3 janvier : accident d'avion à Tokyo, course à la présidence, Israël, Harvard, crise frontalière

Voici ce qu'il vous faut savoir de plus pour vous mettre à niveau et poursuivre votre journée.

Recevez "5 choses" dans votre boîte de réception

- Si votre journée ne commence pas tant que vous n'êtes pas au courant des derniers titres, laissez-nous vous présenter votre nouvelle solution matinale préférée. Inscrivez-vous ici pour recevoir la lettre d'information "5 choses".

1. Accident d'avion à Tokyo

Un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu mardi à l'aéroport Haneda de Tokyo après être entré en collision avec un avion des garde-côtes qui participait aux opérations de secours après le tremblement de terre. Près de 400 personnes se trouvaient à bord de l'avion et toutes s'en sont tirées avec des blessures légères. En revanche, cinq membres de l'équipage de l'avion des garde-côtes ont été tués et le commandant de bord se trouve dans un état critique. Plus de 100 vols ont été annulés et une enquête sur les causes de l'accident est en cours, a indiqué la compagnie aérienne. Parallèlement, les équipes de secours au Japon recherchent frénétiquement des survivants du tremblement de terre de magnitude 7,5 qui a frappé la côte ouest du pays lundi. Le bilan du tremblement de terre s'élève à 62 morts et des milliers de personnes restent dans les centres d'évacuation.

2. Course à la présidence

L'ancien président Donald Trump, qui détient une avance considérable sur le reste des candidats du parti GOP pour 2024, a fait appel d'une décision l 'excluant du scrutin primaire du Maine en raison de son rôle dans l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis. La secrétaire d'État du Maine, la démocrate Shenna Bellows, a déclaré qu'elle avait l'obligation légale de retirer M. Trump du scrutin en vertu d'une disposition de la Constitution datant de la guerre de Sécession qui interdit à ceux qui "se sont engagés dans une insurrection" d'exercer une fonction. Toutefois, des sondages récents montrent que M. Trump devance le président Joe Biden dans plusieurs États clés, moins de deux semaines avant les caucus de l'Iowa. Par ailleurs, M. Trump, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis se sont tous qualifiés pour le débat des primaires présidentielles républicaines organisé par CNN le 10 janvier dans l'Iowa, mais l'ancien président n'y participera pas.

3. Israël

Israël a effectué une frappe au Liban qui a tué un haut dirigeant du Hamas, Saleh Al-Arouri, a déclaré un responsable américain à CNN. Si cette information est confirmée, Saleh Al-Arouri serait le plus haut responsable du Hamas tué par les forces israéliennes depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. M. Arouri est considéré comme le cerveau de l'armement du groupe et sa mort alimente les craintes d'une escalade potentielle des combats dans la région. Israël n'a pas revendiqué l'attaque, mais a déclaré à plusieurs reprises que les opérations dans la bande de Gaza se poursuivraient jusqu'à l'élimination du Hamas. "Le sentiment que nous allons bientôt nous arrêter est erroné - sans une victoire claire, nous ne pourrons pas vivre au Moyen-Orient", a déclaré mardi le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant.

4. Harvard

Claudine Gay, présidente de Harvard, a annoncé sa démission mardi après avoir été confrontée à une tempête de controverses sur la réponse de l'école à des incidents antisémites ainsi qu'à un scandale de plagiat en cours. "C'est le cœur lourd mais avec un profond amour pour Harvard que je vous écris pour vous annoncer que je vais quitter mes fonctions de présidente", a écrit Mme Gay dans une lettre adressée à la communauté de Harvard. Premier président noir en près de 400 ans d'histoire de Harvard, M. Gay n'a exercé ses fonctions que pendant un peu plus de six mois, soit le mandat le plus court de l'histoire de l'université. Alan M. Garber, qui occupe actuellement les fonctions de provost et de chief academic officer à Harvard, assurera l'intérim jusqu'à ce que l'école trouve un nouveau dirigeant.

5. Crise frontalière

L'administration Biden a demandé à la Cour suprême d'autoriser la patrouille frontalière américaine à retirer les barbelés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le litige porte sur la question de savoir si la patrouille frontalière est légalement autorisée à couper les barbelés installés par le Texas sur les rives du Rio Grande. Dans des documents judiciaires, l'administration Biden a déclaré que les agents coupaient les barbelés pour fournir une assistance médicale aux migrants qui en ont besoin ou pour appréhender des migrants qui ont déjà traversé le territoire américain. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a quant à lui déclaré que la coupure des barbelés compromettait la sécurité et détruisait illégalement la propriété de l'État. Cette décision intervient alors que le Texas et le gouvernement fédéral se sont à plusieurs reprises opposés sur la manière dont M. Biden a géré l'augmentation du nombre de traversées de migrants.

PETIT DÉJEUNER

Des spin-offs animés de "Game of Thrones" sont en préparationGeorgeR.R. Martin, l'auteur de "Game of Thrones", a déclaré qu'il travaillait sur trois projets d'animation basés sur la franchise extrêmement populaire. Cette annonce intervient alors que les fans attendent avec impatience la deuxième saison de la "Maison du dragon" de HBO, qui devrait débuter cet été. (HBO appartient à la société mère de CNN).

Hershey poursuivie en justice pour avoir vendu des gobelets au beurre de cacahuète Reese's sans "jolis visages de citrouille"Certains consommateurs affirment avoir été "trompés" par la commercialisation des citrouilles au beurre de cacahuète Reese's. Découvrez comment ils ont été apparemment trompés par ces friandises.

Lesfilms d'horreur de Mickey Mouse arriventAumoins deux films d'horreur mettant en scène la mascotte emblématique de Disney sont en cours de développement après l'expiration cette semaine des droits d'auteur de "Steamboat Willie", ouvrant la voie à d'autres contenus sur le thème de Mickey.

Le propriétaire des Carolina Pantherscondamné à une amende pour comportement inacceptableLaNFL a condamné le propriétaire des Carolina Panthers, David Tepper, à une amende de 300 000 dollars pour avoir jeté un verre dans la foule lors du match de dimanche. Voir la vidéo virale qui circule sur les médias sociaux.

Lesventes record de Tesla ne suffisent pas à conserver son titre de vendeur de véhicules électriquesTeslaa enregistré des ventes trimestrielles record au cours des trois derniers mois de l'année dernière, mais cela n'a pas suffi à lui permettre de conserver son titre de premier fabricant mondial de véhicules électriques.

LE CHIFFRE D'AUJOURD'HUI

9 milliards de dollarsC'est le montant des recettes générées par la vente de billets de cinéma aux États-Unis en 2023. C'est le montant le plus élevé depuis la pandémie de Covid-19, grâce au phénomène viral "Barbenheimer". Barbie" de Greta Gerwig a rapporté environ 636 millions de dollars dans le pays et "Oppenheimer" de Christopher Nolan 326 millions de dollars.

CITATION DU JOUR

"Ces nouvelles allégations ne changent rien.

-Un avocat du sénateur Bob Menendez, répondant aux nouvelles allégations selon lesquelles le démocrate du New Jersey a accepté des billets de course et d'autres cadeaux du Qatar dans le cadre d'un système de corruption qui dure depuis des années.

LE TEMPS AUJOURD'HUI

Consultez les prévisions locales ici>>>

ET ENFIN...

Déguster des aliments ultra-transformésAu lieu defaire de 2024 une année de régime, les experts vous recommandent de repenser vos repas si vous souhaitez démarrer un nouveau mode de vie plus sain. Cette nutritionniste explique pourquoi certains aliments ultra-transformés ont un goût particulier.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com