Zwei Männer werden im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf ein 12 Monate altes Kind in New York angeklagt.

Ein einjähriges Baby namens Davell Gardner wurde im Juli 2020 auf dem Bürgersteig vor dem Raymond Bush Playground in Brooklyn ermordet.

Nur wenige Monate später, im April 2021, wurden Dashawn Austin, 25, und Akeem Artis, 24, in diesem Fall festgenommen und angeklagt. Die beiden Männer gehören einer Straßengang an, die als Hoolies bekannt ist, und der Mord war nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Brooklyn ein Vergeltungsakt, der im Zusammenhang mit Bandenkonflikten stand.

Artis war der Fahrer eines Fahrzeugs, aus dem Austin und ein dritter, nicht identifizierter Schütze ausstiegen und dann in eine Gruppe von Menschen schossen, die sich am 12. Juli 2020 zu einem Grillfest versammelt hatten, heißt es in der Anklageschrift. Fünf Personen wurden verletzt, darunter das Kleinkind. Alle verletzten Personen waren unbeteiligte Zuschauer und überlebten.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, Teil einer Gruppe von 18 Bandenmitgliedern zu sein, die in 63 Fällen wegen Bandenaktivitäten angeklagt sind, darunter auch wegen mehrerer Morde und Waffenbesitzes.

CNN ist gerade dabei, die rechtliche Vertretung der Verdächtigen zu überprüfen.

Seit Mai 2018 sollen die Mitglieder der Hoolies-Gang in vier Morde und acht nicht-tödliche Schießereien verwickelt gewesen sein, die insgesamt neun Personen betrafen, heißt es in der Mitteilung von Gonzalez' Büro. Sieben der 13 Opfer hatten keine Verbindung zu der Bande und waren somit unschuldige Opfer.

"Es ist herzzerreißend, dass sinnlose Bandengewalt, wie wir in diesem Fall behaupten, so viele Leben genommen und traumatisiert hat, einschließlich derer von unschuldigen Menschen wie dem aufgeweckten und geliebten Davell Gardner - ein kleiner Junge mit einer vielversprechenden Zukunft vor sich", kommentierte Gonzalez.

Der NYPD-Kommissar Dermot Shea versicherte, dass die beschuldigten Bandenmitglieder die Sicherheit unschuldiger Menschen missachteten.

"Diese Gewalt muss aufhören. Ermittlungen wie diese sind besser, wenn NYPD-Detectives und stellvertretende Bezirksstaatsanwälte von Anfang an zusammenarbeiten", fügte Shea hinzu.

Mirna Alsharif und Pervaiz Shallwani von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com