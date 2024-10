Die Vereinigten Staaten bemühen sich derzeit nicht, das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hisbollah wiederzubeleben, so die sitzenden Behörden.

Die Unfähigkeit der USA, Israel von seinem umfangreichen Bombenangriff und der territorialen Invasion in den Libanon zu abzuhalten, der in drei Wochen über 1,400 Todesopfer gefordert und über eine Million Menschen aus ihren Häusern vertrieben hat, hat die Frage aufgeworfen, ob die Regierung von Benjamin Netanyahu die Drängen der Biden-Regierung auf Mäßigung ignoriert, wie sie es zuvor in Gaza getan hat. Dies lässt das Weiße Haus erneut machtlos erscheinen.

Innerhalb der Biden-Regierung besteht große Sorge, dass Israels angekündigte begrenzte Operation zu einem größeren und längeren Konflikt eskalieren könnte. Versuche der USA, eine Waffenruhe zwischen Israel und Hamas zu vermitteln, sind gescheitert.

Wie in Gaza haben US-Beamte angegeben, dass Israel initially eine wesentlich größere Invasion in den Libanon geplant hatte, bevor die USA sie dazu brachten, ihre Pläne zu verkleinern. Sie geben jedoch auch zu, dass ihr Einfluss auf Israels militärische Aktivitäten geschwächt ist.

"Wir konnten sie nicht daran hindern, tätig zu werden, aber wir können zumindest versuchen, die Form ihres Handelns zu beeinflussen", sagte ein hochrangiger US-Beamter anonym gegenüber CNN, um private Diskussionen zu erörtern.

Der von den USA und Frankreich vorgeschlagene Waffenstillstandsplan sah eine 21-tägige Feuerpause zwischen Israel und Hezbollah vor, die Zeit für die Arbeit an einer umfassenderen Vereinbarung geben sollte, um israelische und libanesische Zivilisten in Nordisrael und Südlibanon in ihre Heimat zurückzubringen.

"Wir unterstützen ihre Fähigkeit, Milizen zu bekämpfen, die Infrastruktur von Hezbollah zu schwächen und ihre Wirksamkeit zu verringern, aber wir sind uns bewusst, dass Israel in der Vergangenheit mehrfach Operationen gestartet hat, die zunächst begrenzt erschienen und dann monatelang oder sogar Jahre dauerten", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag. "Und letztendlich ist das nicht das Ergebnis, das wir anstreben."

Hochrangige US-Beamte gaben auch zu, dass ihr Einfluss auf Israels Handlungen gegen Iran nach dem Raketenangriff von Teheram letzten Woche begrenzt ist.

Die USA haben Israel vor einem übertriebenen Vergeltungsschlag gewarnt, sagte der Beamte. Allerdings warnte er auch davor, dass Israels Vorstellung von einer angemessenen Reaktion nichtnecessarily mit der des Rest der Welt, einschließlich der USA, übereinstimmt.

Präsident Joe Biden hat letzte Woche bekräftigt, dass er Israel nicht unterstützen werde, wenn es iranische Atomanlagen angreift, aber es ist unklar, ob die USA Israel davon abhalten können, diese Option in Betracht zu ziehen.

"Derzeit hat Amerika nur die Möglichkeit, den Verteidigungsminister nach Washington zu zitieren und Zeit zu gewinnen", sagte Alon Pinkas, ein ehemaliger israelischer Diplomat, gegenüber CNN.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant wird am Mittwoch seinen US-Pendant Lloyd Austin treffen, eine Reise, von der die Biden-Regierung hofft, dass sie Zeit für Beratungen und Planung gibt, bevor Israel seine angedrohte Vergeltung gegen Iran durchführt. Mit Gallant in Washington geht Pinkas davon aus, dass die USA annehmen, dass Israel auf einen Angriff warten wird.

"Das ist in einem politischen Simulationsspiel sinnvoll, nicht in der israelischen Politik", sagte Pinkas.

Netanyahu war in New York, als Israel den massiven Schlag in Beirut ausführte, der den Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah tötete. Ein Angriff gegen Iran, obwohl deutlich komplexer als der Angriff auf ein Nachbarland, könnte trotz der Abwesenheit des Verteidigungsministers ausgeführt werden, sagte Pinkas, insbesondere angesichts des gespannten Verhältnisses zwischen Netanyahu und Gallant.

Gallant sagte, dass Israel eng mit den USA zusammenarbeitet, während es sich auf einen Schlag gegen Iran vorbereitet, aber Israel wird ultimately entscheiden, wie es reagieren wird.

"Alles ist auf dem Tisch", sagte Gallant gegenüber CNN am Sonntag.

Der 'richtige Moment' für Diplomatie

Die USA hoffen noch immer, dass die Verhandlungen über eine Feuerpause im Libanon wieder aufgenommen werden, sagten Beamte. US-Beamte betonen, dass der Konflikt nur diplomatisch gelöst werden kann.

"Wir werden regelmäßig mit Israel, Libanon und anderen über den richtigen Zeitpunkt für eine solche Vereinbarung sprechen", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Montag.

Aber "die Israelis müssen einige Dinge klären, bevor wir die Diskussionen wieder aufnehmen können", sagte ein hochrangiger Beamter der Verwaltung. Dieser Beamte und eine weitere Quelle sagten, dass es derzeit unklar ist, mit wem die USA über eine Feuerpause verhandeln würden. Nasrallah und andere hohe Hezbollah-Führer wurden während Israels Operationen in Libanon getötet. Und während ein US-Beamter hofft, dass die libanesische Regierung nun mehr Kontrolle über die Milizgruppe ausüben kann, befindet sich der libanesische Staat seit Oktober 2022 in einer ähnlichen Machtvakuum, da er weder einen Präsidenten noch eine voll funktionsfähige Regierung hat.

Austin sagte am Freitag, dass er glaube, dass die libanesische Regierung die Möglichkeit habe, zu zeigen, dass sie sich um ihr Volk kümmern wolle und Unterstützung von Hezbollah wegziehen könne, insbesondere jetzt, da die Befehlskette der Gruppe auf strategischer und operativer Ebene schwer getroffen wurde.

Allerdings könnte Israels unerbittliche Luftkampagne in Beirut die Entstehung einer funktionierenden libanesischen Regierung behindern, sagte einer der Beamten.

Während die USA generally diese Herangehensweise unterstützen, haben mehrere Beamte, einschließlich Austin, Bedenken geäußert, dass Israel die zivilen Opfer in seinen Luftangriffen, insbesondere in der dicht besiedelten südlichen Beirut-Region, wo in den letzten Wochen mehrere mehrstöckige Gebäude in Schutt und Asche gelegt wurden, minimieren sollte.

Israel hat offenbart, dass es Gespräche zwischen den USA und Israel bezüglich der Sicherheit des Flughafens gibt, insbesondere im Zusammenhang mit US-Bürgern, die im Land leben. Darüber hinaus bestätigte der Sprecher des Außenministeriums, Miller, dass die USA Israel dazu geraten haben, sicherzustellen, dass die Straßen zum Flughafen in Beirut weiterhin reibungslos funktionieren.

CNNs MJ Lee und Alex Marquardt lieferten zusätzliche Berichterstattung.

