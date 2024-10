Übermäßige Fehlinformationen und unzureichende finanzielle Mittel stellen in den von Hurrikanen betroffenen Wahlkampfzeiten Herausforderungen dar

Während die Aufräumarbeiten nach Hurrikan Helene weitergehen, testen die Vorbereitungen auf Hurrikan Milton die Sturmvorbereitungen des Landes und entfachen eine politische Kontroverse über Falschinformationen.

Vice President Kamala Harris, die nominee der Demokratischen Partei, hielt während einer Pressekonferenz auf der Joint Base Andrews gegen die "Falsch- und Desinformation" des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Stellung und bezeichnete sie als "extrem fahrlässig". Sie betonte, dass Menschen, die Regierungsleistungen benötigen, diese auch erhalten sollten.

Erst knapp zwei Wochen sind vergangen, seit Hurrikan Helene den amerikanischen Südosten schnell verwüstet hat und in Gebieten der Appalachen, die nicht an Sturmfluten gewöhnt sind, Verwüstung angerichtet hat. Dabei sind über 200 Menschen ums Leben gekommen.

Milton, der innerhalb kürzester Zeit zur Kategorie-5-Stärke aufgestiegen ist, nähert sich nun der Kollision mit der Küste Floridas. FEMA-Administratorin Deanne Criswell prophezeite auf CNN, dass Milton ein "historischer" Sturm werden würde.

Behörden an der Golfküste rufen die Einwohner auf, vor Ankunft des Sturms später in dieser Woche zu evakuieren.

Stürme spielen oft eine Rolle in politischen Diskussionen in den USA, insbesondere in Wahljahren. Üblicherweise legen Politiker ihre Parteidifferenzen beiseite, um die Bereitstellung von Bundesmitteln für von Katastrophen betroffene Gebiete zu beschleunigen.

Dieses Jahr jedoch hat der ehemalige Präsident Donald Trump versucht, politischen Vorteil aus den Katastrophen zu ziehen, indem er Falschinformationen verbreitet.

Untersuchungen von CNN-Reporter Daniel Dale haben mehrere falsche Behauptungen von Trump im Anschluss an Helene aufgedeckt, darunter:

►Die Behauptung, dass eine Milliarde Dollar von FEMA "gestohlen" und für Migranten missbraucht wurde

►Die hartnäckige Behauptung, dass FEMA nur 750 Dollar an Hilfe für Einzelpersonen bietet, die ihre Häuser verloren haben

►Die falsche Behauptung, dass es in North Carolina keine Rettungs- oder Notfallhilfe gibt

Für weitere Details zu diesen und anderen Behauptungen siehe den Bericht von Dale.

‘Lächerlich und völlig haltlos...’

Um die Situation zu klären, hat FEMA eine besondere Website gegen diese Missverständnisse eingerichtet.

Criswell erklärte auf ABC News' This Week, dass die Vorstellung, dass FEMA-Gelder an Immigranten gingen oder dass republikanische Staaten vernachlässigt würden, "lächerlich und völlig haltlos" sei. Sie zeigte auch Besorgnis darüber, welchen Einfluss solche Falschheiten auf Ersthelfer haben könnten, und bezeichnete es als "truly regrettable", dass Politik Vorrang vor der Hilfe für Menschen hat.

Trotz entgegenstehender Beweise glauben einige Unterstützer von Trump weiterhin seinen Behauptungen.

Am Sonntag kam es zu einer kontroversen Diskussion zwischen CNN-Moderatorin Dana Bash und der RNC-Co-Vorsitzenden Lara Trump (auch Schwiegertochter des ehemaligen Präsidenten Trump), als Bash Beweise vorlegte, dass die Behauptung, dass FEMA nur 750 Dollar an Hilfe für Menschen bietet, die ihre Häuser verloren haben, falsch ist. Lara Trump weigerte sich jedoch, dies anzuerkennen.

Bash spielte Statements des Senators von North Carolina, Thom Tillis, ab, der sagte, dass die Regierung ihr Bestes gebe.

“Für jeden, der behauptet, dass jede Regierungsebene für die derzeitigen Umstände hätte vorbereitet sein können, ist klar falsch informiert”, sagte Tillis. “Aber ich sage jetzt, dass wir hart daran arbeiten.”

Tillis wurde auch nach den falschen Behauptungen von Trump gefragt und wählte seine Worte sorgfältig.

“Wir könnten potenziell über das Scheitern der Grenzpolitik dieser Administration und ihre damit verbundenen Kosten diskutieren”, sagte er auf CBS News' Face the Nation am Sonntag. “Aber derzeit hat der Strom von Ressourcen nach West-North Carolina nicht darunter gelitten.”

Hurrikane haben eine Neigung, in Wahljahren eine wichtige Rolle zu spielen. Der Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, wurde kurz vor der Wahl 2012 von einigen Republikanern kritisiert, weil er mit dem damaligen Präsidenten Barack Obama nach dem Supersturm Sandy aufgetreten war.

Politik kann die Katastrophenfinanzierung beeinflussen

Es kam während des folgenden Wahlkampfes zu Spannungen bezüglich der Höhe der Mittel, die für die Sandy-Hilfe bereitgestellt werden sollten. Einige Republikaner argumentierten für Budgetkürzungen anderswo.

Als Trump Präsident war, hat er tatsächlich Mittel von FEMA für migrationsbezogene Programme umgeleitet, eine Maßnahme, die er jetzt falsch der aktuellen Administration vorwirft, ohne dass dies die Finanzierung für Puerto Rico beeinträchtigt hätte, das mit den Folgen von Hurrikan Maria kämpfte, wie ein CNN-Faktencheck zu der Zeit feststellte.

Politico's E&E News veröffentlichte auch diese Woche einen Bericht, in dem ein ehemaliger Trump-Aide zitiert wird, der erklärte, dass Trump 2018 überredet werden musste, Hilfe für Waldbrände in Kalifornien zu gewähren, indem ihm gezeigt wurde, dass es Republikanische Wähler in Orange County gibt.

Mehr Finanzierung wird erforderlich sein

Tillis erkannte an, dass FEMA dieses Jahr likely zusätzliche Finanzierung benötigen wird und schlug vor, dass die Gesetzgeber früher in die Sitzung zurückkehren sollten, um sicherzustellen, dass FEMA nicht ohne Mittel dasteht.

Auf This Week sagte Criswell, dass FEMA derzeit die notwendigen Ressourcen hat. Letzte Woche jedoch warnte der Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, dass der FEMA-Disaster Recovery Fund niedrig ist und möglicherweise nicht ausreicht, um "die Saison zu überstehen".

Die Hurrikan-Saison dauert normalerweise bis November an.

Als die Gesetzgeber über ein vorläufiges Finanzierungsgesetz abstimmten, um die Regierungstätigkeit über den Wahltag hinaus zu verlängern, beschlossen sie, keine $10 Milliarden für den FEMA-Disaster Relief Fund hinzuzufügen, der nach einer Reihe von Naturkatastrophen in diesem Jahr geschrumpft ist.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der auch auf This Week auftrat, hatte eine andere Meinung zur FEMA-Reaktion und sprach sich gegen die Idee aus, dass die Gesetzgeber vor dem Wahltag zurückkehren müssten.

Johnson kritisierte die FEMA-Handhabung der Situation von Helene auf Bundesebene als "einen großen Fehler". Er zeigte jedoch keine Eile, nach Washington zurückzukehren, um weitere Hilfsgesetze zu verabschieden.

“Wir werden unsere Sitzungen nach den Wahlen wieder aufnehmen, was 30 Tage von jetzt an ist”, erwähnte er während eines Sonntag-Interviews. Er gab zu, dass eine genaue Schätzung der erforderlichen zusätzlichen Hilfe Zeit benötigen würde.

Ehemaliger FEMA-Verwalter Craig Fugate äußerte sich am nächsten Tag in einer Sendung von CNN ähnlich. Er schätzte, dass FEMA ausreichend Mittel für die erste Reaktion hatte, aber bald zusätzliche Mittel benötigt würde. Entspannt bezüglich des Engagements des Kongresses, bemerkte Fugate: "Ich habe das in vergangenen Katastrophen erlebt. Soweit ich weiß, hat der Kongress FEMA noch nie erlaubt, seine Ressourcen während einer Reaktion zu erschöpfen."

Der politische Streit über Falschinformationen im Zusammenhang mit den Folgen von Hurrikan Milton führt zu Spaltungen innerhalb des Landes, da prominente Figuren wie der ehemalige Präsident Donald Trump weiterhin falsche Behauptungen über die Katastrophenhilfe verbreiten.

Im Anschluss an diese irreführenden Aussagen haben Vizepräsidentin Kamala Harris und andere demokratische Amtsträger die Handlungen von Trump scharf kritisiert und betont, dass es wichtig sei, die Hilfe für die Bedürftigen zu priorisieren, anstatt Katastrophen für politische Zwecke zu nutzen.

