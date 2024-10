Harris hat kürzlich eine Kampagnenwerbung veröffentlicht, in der Trumps Management der Katastrophenhilfe kritisiert wird.

Titel geändert zu: "Zügeln" - Die Anzeige erstmals von CNN enthüllt

Diese Anzeige, die den Namen "Zügeln" trägt, wurde erstmals von CNN erhalten und dient als Antwort auf Trumps Vorwürfe gegen die Bundesreaktion auf Hurrikan Helene. Trump hat unter anderem die angebliche Missbrauchs von FEMA-Geldern für die Unterbringung "unbefugter Migranten" durch Harris und die angebliche Vernachlässigung bestimmter Gemeinden in North Carolina durch die Biden-Administration und demokratische Führer aufgrund parteipolitischer Gründe vorgebracht. Während Hurrikan Milton, ein Kategorie-5-Sturm, am Mittwoch auf Florida zusteuert, ist diese neue Anzeige aufgetaucht.

Olivia Troye, die zuvor eine Mitarbeiterin des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence war, und Kevin Carroll, ein ehemaliger Trump-Homeland-Security-Beamter, berichten in der Anzeige von Vorfällen aus Trumps Amtszeit, in denen Trump angeblich die Verweigerung von Katastrophenhilfe für Staaten vorschlug, die nicht für ihn gestimmt haben.

In der Anzeige teilt Carroll mit: "Er hat angedeutet, keine Hilfe für Staaten zu gewähren, die ihn nicht unterstützten."

Troye fügt hinzu: "Ich erinnere mich an einen Vorfall nach einem Waldbrand in Kalifornien, als er die Gewährung von Hilfe verweigerte, weil es ein demokratischer Staat war. Als Mitarbeiter haben wir ihm die Stimmen aufgezählt, die er in den betroffenen Gebieten erhalten hatte, in der Hoffnung, ihn zu überzeugen: 'Das waren deine Unterstützer.' Ein solches Verhalten ist nicht üblich."

Carroll und Troye erklären in der Anzeige, dass sie Harris unterstützen werden. Troye hat bereits ihre Unterstützung für Harris zum Ausdruck gebracht und sogar eine Rede auf der Demokratischen Nationalkonvention gehalten, in der sie Trump scharf kritisierte.

Auf eine Anfrage von CNN nach einem Kommentar blieb das Trump-Lager stumm.

Die Veröffentlichung der Anzeige folgt einer Überprüfung von Trumps Vergangenheit durch Politico's E&E News, in der behauptet wird, dass Trump "gelegentlich parteipolitisches Verhalten in Bezug auf Katastrophen gezeigt hat und in mindestens drei Fällen die Vergabe von Katastrophenhilfe verzögert oder verweigert hat oder über das übliche Maß hinaus für pro-Trump-Staaten ging."

Der Sprecher des Trump-Lagers, Steven Cheung, bestritt die Vorwürfe und bezeichnete sie als "reine Fantasieprodukte aus dem Kopf von jemandem."

Die Biden-Administration steht nach den Verwüstungen von Hurrikan Helene in North Carolina und Georgia in der Kritik. Trump und seine Anhänger haben ihre Angriffe auf Harris verschärft und beschuldigen sie, mehr an ihrem Präsidentschaftswahlkampf interessiert zu sein als an der Hilfe für die von der Hurrikankatastrophe Betroffenen.

Beide, Trump und Harris, haben recently North Carolina und Georgia besucht und sich mit lokalen Beamten unterhalten.

In einer Antwort auf Trumps Vorwürfe sprach Harris am Montag auf der Joint Base Andrews vor Journalisten und erklärte: "Es wird eine Fülle von Desinformation und Falschinformationen von dem ehemaligen Präsidenten verbreitet, insbesondere in Bezug auf die Zugänglichkeit von Hilfe für die Überlebenden von Hurrikan Helene. Das ist schrecklich verantwortungslos und geht es um ihn, nicht um euch."

Harris äußerte auch Vorwürfe gegen den republikanischen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der angeblich ihre Versuche, ihn zu kontaktieren, ignoriert hätte. (Allerdings erwähnte DeSantis, dass er von Harris' Versuchen, ihn zu erreichen, nichts wusste.)

"Individuen benötigen jetzt dringend Hilfe, und das Spielen mit politischen Spielen in diesen schwierigen Zeiten - das sind schließlich Notfallsituationen - ist schrecklich verantwortungslos und egoistisch und Priorität hat, politische Spielchen zu spielen, anstatt eure Pflicht zu erfüllen, die Menschen zu priorisieren", tadelte Harris am Montag.

Die Anzeige ist Teil der Investition des Harris-Walz-Kampagnen in digitale und Fernsehwerbung zwischen Labor Day und Election Day in Höhe von 370 Millionen US-Dollar, wie die Harris-Kampagne CNN mitteilte. Die Anzeige wird ab Donnerstagabend auf digitalen und sozialen Medienplattformen in Swing States ausgestrahlt.

Diese Anzeige, die den Titel "Zügeln" trägt, kritisiert die politischen Handlungen des ehemaligen Präsidenten Trump und wirft insbesondere seinen mutmaßlichen Missbrauch von Katastrophenhilfegeldern aufgrund politischer Zugehörigkeiten vor.

Die Veröffentlichung dieser Anzeige findet statt, während sich die politischen Debatten verschärfen, da sowohl die Biden-Administration als auch das Trump-Lager Vorwürfe wegen ihrer Reaktion auf die Auswirkungen von Hurrikan Helene gegenüberstehen.

Lesen Sie auch: