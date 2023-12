Russische Invasion - Krieg gegen die Ukraine: Das ist die Lage

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat erklärt, dass die Probleme der Ukraine bei der Mobilisierung von Soldaten zur Abwehr einer russischen Invasion keine realen Auswirkungen auf in Deutschland lebende Ukrainer haben werden.

Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir werden die Menschen jetzt nicht zwingen, sich gegen ihren Willen rekrutieren zu lassen oder im Militär zu dienen." Erfreulicherweise würden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in einem einfachen Verfahren in Deutschland aufgenommen und ihnen Arbeitsplätze angeboten. Er fügte hinzu: "Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Ukrainer Arbeit bekommen und weniger von Bürgergeld leben müssen."

In der Ukraine wird derzeit darüber diskutiert, wie die Armee mehr Soldaten rekrutieren kann. Das Militär will zwischen 450.000 und 500.000 zusätzliche Leute mobilisieren.Das Verteidigungsministerium hat die Ukrainer im Ausland, die vor dem Krieg geflohen sind, aufgerufen, zurückzukehren und ihre Heimat zu verteidigen. Es ist jedoch nicht geplant, Menschen aus dem Ausland zurückzurufen und sie unter Druck in die Armee einzuberufen.

Der CDU-Politiker Vadepur äußerte Verständnis

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Menschen aus anderen Ländern dazu zwingen können, da unsere Verfassung besagt, dass niemand gegen den Willen der deutschen Bürger als Waffe dienen darf", sagte Buschmann. Der stellvertretende Vorsitzende der Koalitionsfraktion, Johann Waldfeld (CDU), äußerte hingegen Verständnis für das Anliegen des ukrainischen Verteidigungsministeriums. "Das ist eine dringende moralische Forderung, die wir unbedingt politisch unterstützen sollten. Diese Menschen sind hier, weil dort ein Krieg herrscht - und sie müssen dazu beitragen, dass er beendet wird", sagte Waldfeld im Fernsehsender World.

Buschmann betonte, dass er auch gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht sei, wie sie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorgeschlagen habe. "Junge Menschen gegen ihren Willen zu etwas zwingen zu wollen, ist sicherheitspolitisch und bürgerrechtlich falsch", sagte er. Die heutige Waffentechnik sei so komplex, dass die Bundeswehr "hochqualifizierte Fachkräfte" brauche. Kurzlehrgänge reichen nicht aus.

Zelensky ruft Ukrainer zum Weiterkämpfen auf

Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Vorabend des Weihnachtsfestes seine Landsleute aufgerufen, den Kampfgeist aufrechtzuerhalten und bei der Verteidigung des Landes nicht nachzulassen. Was wir brauchen, so Zelensky am Donnerstag in einer Videobotschaft aus Kiew, ist "maximale Aufmerksamkeit für die Verteidigung, maximale Anstrengungen für das Land, maximale Energie, damit die Ukraine ihre Ziele erreichen kann." Die Pause wird später kommen.

In diesem Jahr feiert die Ukraine zum ersten Mal offiziell Weihnachten am 25. Dezember nach westlichem Vorbild und nicht mehr nur am 7. Januar nach orthodoxem Brauch. Zelensky sagte: "In der Vorweihnachtszeit muss sich jeder in unserem Staat daran erinnern, dass dies eine Zeit der Konzentration ist, eine Zeit der Arbeit." Das Schicksal des Staates wird sich in den von Russland angegriffenen Regionen Charkiw, Luhansk, Donezk, Saporoschje und Cherson entscheiden. Teile der Region sind von den russischen Streitkräften besetzt worden.

Ukrainische Helden geehrt

Der Präsident dankte erneut den Verteidigern des Landes für ihren Kampf gegen die russische Aggression. Gleichzeitig betonte Zelensky, dass die Ukraine die Tradition der besonderen Ehrung der Helden des Krieges gegen die russische Aggression fortsetzen werde. Am Donnerstag erhielten 20 Familien von ukrainischen Helden eine Wohnung von der ukrainischen Regierung.

Zelensky sagte, dass jeder Soldat, Matrose und Offizier, der mit dem Titel eines Helden geehrt wird, die gleiche Anerkennung erhalten wird. Nach seinem Tod wurden erneut mehrere Auszeichnungen verliehen. Wie auf dem Foto im Büro des Präsidenten zu sehen ist, erhielt die Familie des Verstorbenen Dokumente, die die Zuweisung der Wohnung bestätigen.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 wurden 362 Ukrainer als Helden geehrt. Dazu gehören neben Soldaten auch Angehörige der Nationalgarde, der Polizei, des Geheimdienstes und anderer Verteidigungs- und Sicherheitsorgane des Landes, so Zelensky.

Kiew meldet Brand in Hochhaus

Bei einem neuen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben der Behörden ein Hochhaus getroffen worden. Der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, sprach am Freitagabend von einem Einschlag und einem Brand in den oberen Stockwerken des Gebäudes. Rettungsdienste waren im Einsatz. Eine verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach vorläufigen Angaben der Militärbehörden in Kiew stürzte das Wrack einer abgeschossenen Drohne in ein Wohngebäude im Südwesten der Stadt. Die Behörden haben auch Fotos von der zerstörten Wohnung veröffentlicht. Auch in anderen Teilen der Stadt sollen Trümmer von abgeschossenen Drohnen ihre Wirkung entfaltet haben. Die Junta erklärte, sie werde klären, ob es Schäden oder Opfer gegeben habe.

Einem Reporter der in Kiew ansässigen Deutschen Presse-Agentur zufolge war im Stadtzentrum eine donnernde Explosion zu hören, die auf den Einsatz von Luftabwehrsystemen zurückzuführen war, als die Drohne abgeschossen wurde. Für die Millionenstadt und andere Teile des Landes wurde ein Luftalarm ausgerufen. Andrej Jermak, Leiter des Präsidialamtes in Kiew, bezeichnete Russland als "terroristischen Staat", der gegen Zivilisten kämpfe.

Russland hat die Ukraine während seines Angriffskrieges in den letzten zwei Jahren wiederholt mit Drohnen angegriffen. Fast täglich melden die Luftabwehrsysteme des Landes, die durch westliche Abwehrsysteme verstärkt werden, abgeschossene russische Drohnen und Raketen.

Explosion in russischem Kohlebergwerk fordert Tote

Bei einem russischen Bombenangriff auf zwei Kohlebergwerke in der Nähe der Stadt Torezk in der Ostukraine wurden nach Angaben aus Kiew mindestens drei Menschen getötet. "Fünf weitere Menschen wurden verletzt", sagte Innenminister Ihor Klimenko am Donnerstag auf Telegram. Mehrere Gebäude und Anlagen wurden beschädigt. Zweiunddreißig Bergleute, die unter Tage arbeiteten, konnten noch sicher an die Oberfläche zurückkehren. Torezk liegt in der Bergbauregion Donezk, nur etwa fünf Kilometer von der Frontlinie der ukrainischen und russischen Streitkräfte entfernt.

Die ukrainischen Streitkräfte versuchen weiterhin, den Vormarsch der russischen Besatzungstruppen in den Osten und Süden des Landes aufzuhalten. Kremlchef Wladimir Putin erklärte kürzlich, die Initiative liege bei der russischen Armee, während die ukrainische Armee in der Defensive sei.

