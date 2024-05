Zwei Ex-Kollegen des Abgeordneten Henry Cuellar akzeptieren einen Vergleich im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal.

Im März bekannten sich Mina Colin Strother, Cuellars früherer Wahlkampfmanager und Stabschef, und Florencio "Lencho" Rendon, ein politischer Berater und Geschäftsinhaber in San Antonio, der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.

Cuellar und seine Ehefrau Imelda wurden letzte Woche angeklagt, fast 600.000 Dollar an Bestechungsgeldern von zwei externen Parteien angenommen zu haben: einer Bank mit Sitz in Mexiko-Stadt und einem Öl- und Gasunternehmen, das der Regierung von Aserbaidschan gehört.

Sowohl der Kongressabgeordnete als auch seine Frau haben auf nicht schuldig plädiert. Cuellar hat öffentlich seine Unschuld beteuert und letzte Woche in einer Erklärung erklärt: "Meine Frau und ich sind unschuldig an diesen Anschuldigungen. Alles, was ich im Kongress getan habe, diente den Menschen in Südtexas."

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Rendon und Cuellar das Bestechungsschema im Jahr 2015 ausgearbeitet haben, nachdem sie herausgefunden hatten, dass die mexikanische Bank Unterstützung bei Geschäften in den Vereinigten Staaten benötigte. Rendon unterzeichnete daraufhin einen gefälschten "Beratungsvertrag" über 15.000 US-Dollar pro Monat mit der Bank.

Der Großteil der Gelder wurde schließlich an den Haushalt Cuellar überwiesen, so die Staatsanwaltschaft. Rendon hielt es jedoch für unklug, das Geld direkt an Imelda zu schicken, und empfahl daher, Strother als Vermittler zu engagieren.

Die angebliche Vereinbarung sah vor, dass Rendon jeden Monat 11.000 US-Dollar an Strother überweist und Strother dann 10.000 US-Dollar an ein Unternehmen schickt, das Imelda Cuellar gehört, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht.

Von März 2016 bis Februar 2018 soll Strother laut Gerichtsakten Imelda Cuellar fast 215.000 Dollar überwiesen haben.

Die Cuellars werden in Strothers und Rendons Vereinbarungen nicht genannt, aber ihre Fallnummern sind in den Gerichtsakten als mit Cuellars Fall verbunden vermerkt. Die in den Vereinbarungen aufgeführten Fakten entsprechen genau den Angaben in der Anklageschrift gegen Cuellar.

CNN hat versucht, die Anwälte von Rendon und Strother sowie einen Anwalt von Cuellar für eine Stellungnahme zu kontaktieren.

Quelle: edition.cnn.com