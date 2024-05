Zwei demokratische Senatoren drohen damit, die rasche Verabschiedung eines befristeten FAA-Gesetzes aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über den Flughafen zu behindern.

Bundesgesetzgeber arbeiten an der Verabschiedung eines bedeutenden Luftfahrtgesetzes, das die Politik für die nächsten fünf Jahre bestimmen wird. Der Gesetzentwurf behandelt verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Flugsicherung, der Verhinderung von Flugzeugkollisionen und der Festlegung von Richtlinien für Erstattungen durch Fluggesellschaften. Es wird erwartet, dass das 1000-seitige Gesetz von beiden Seiten unterstützt wird, aber einige der Bestimmungen werden noch diskutiert.

Die derzeitigen Programme der FAA laufen am Freitag aus, was die Gesetzgeber zu einer gewissen Dringlichkeit veranlasst. Um mehr Zeit für Verhandlungen zu gewinnen, hat das Repräsentantenhaus am Mittwoch eine einwöchige Verlängerung der Bundesprogramme für die Luftfahrt verabschiedet. Diese Verlängerung muss vom Senat vor Ablauf der Frist einstimmig angenommen werden.

Ein Thema, das im Kongress für Diskussionen sorgt, ist die Zahl der Direktflüge am Reagan National Airport in Washington, D.C. Einige Senatoren aus Virginia, Tim Kaine und Mark Warner, sind strikt dagegen, mehr Langstreckenflüge von und nach dem Flughafen einzurichten. Sie drängen auf eine Abstimmung über einen Änderungsantrag zur Streichung der zusätzlichen Flüge aus dem Gesamtentwurf.

Kaine und Warner haben erklärt, dass ein Beinahe-Zwischenfall auf dem Reagan National im vergangenen Monat, bei dem zwei Jets fast zusammenstießen, die Gefahren eines erhöhten Verkehrsaufkommens auf der verkehrsreichsten Start- und Landebahn Amerikas verdeutlicht. Wenn die Besorgnis der Flughafenbehörde über die Verkehrsüberlastung nicht berücksichtigt wird, werden Kaine und Warner keine einstimmige Zustimmung zu dem vorläufigen Gesetzentwurf erteilen, es sei denn, es wird eine Abstimmung über ihren Änderungsantrag zugesagt.

Der Reagan National Airport ist eine bequeme Option für Gesetzgeber, die über das Wochenende nach Hause reisen wollen, da er nur eine kurze Fahrt von DC entfernt ist. Aufgrund einer jahrzehntealten Grenzregel dürfen Flüge am Flughafen jedoch nur 1.250 Meilen von DC entfernt sein, was bedeutet, dass Abgeordnete aus Städten wie Minneapolis, Oklahoma City und Dallas von einem der beiden anderen Flughäfen aus fliegen müssen.

Der Kongress verhandelt derzeit über einen Kompromissentwurf, der fünf zusätzliche Flüge pro Tag am Reagan National zulassen würde - eine weitaus geringere Zahl, als einige vorgeschlagen hatten. Die Betreiber des Flughafens, die auch den Dulles International verwalten, argumentieren, dass die Hauptlandebahn von Reagan bereits voll ausgelastet ist und zusätzliche Flüge die Überlastung noch verschlimmern würden.

Der republikanische Senator Mike Lee, dessen Heimatstaat Utah nicht im Einzugsbereich des Flughafens liegt, hat einen Vorschlag für 56 zusätzliche Flüge ausgearbeitet, wobei maximal acht pro Stunde möglich wären.

Die ausführliche Berichterstattung zu diesem Thema durch die CNN-Mitarbeiter Clare Foran, Haley Talbot und Kristin Wilson vervollständigt diese Geschichte.

