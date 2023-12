Zollbeamte in Cincinnati beschlagnahmen gefälschten Designer-Schmuck im Wert von 6,9 Millionen Dollar

In der ersten Dezemberwoche beschlagnahmten Beamte der CBP im Hafen von Cincinnati insgesamt 11 Sendungen mit gefälschten Waren aus Indien, China und Indonesien, die im Falle ihrer Echtheit einen Wert von mehr als 6,96 Millionen Dollar gehabt hätten, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Centers for Excellence and Expertise, die Handelsexperten der Behörde, stellten fest, dass es sich bei den Sendungen um Fälschungen handelte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach Angaben der Behörde beschlagnahmten Beamte am 1. Dezember eine Sendung mit 783 gefälschten Schmuckstücken. "Die Sendung war für eine Wohnadresse in North Carolina bestimmt", heißt es in der Mitteilung.

Die Sendung stammte aus Hongkong und enthielt Armbänder, Ohrringe und Halsketten, die mit Designermarken wie Versace, Christian Dior und Fendi gekennzeichnet waren, heißt es in der Mitteilung. Der geschätzte Wert des Schmucks hätte 992.046 Dollar betragen, wenn er echt gewesen wäre, heißt es in der Mitteilung.

"Die billige Verpackung, das Fehlen von Details und die Streckenführung führten zur Beschlagnahmung dieser Sendung durch Beamte in Cincinnati", so die Behörde.

Am 2. Dezember fingen CBP-Beamte 60 Schmucksets aus Hongkong ab, die Nachahmungen der Marken Cartier, Michael Kors, Tory Burch und Gucci enthielten.

Am darauffolgenden Tag fanden die Beamten eine Schachtel aus Indonesien mit einer einzigen Audemars Piguet-Uhr, der es an den für die Echtheit erforderlichen feinen Details mangelte", heißt es in der Mitteilung.

Beide Sendungen waren an Privatwohnungen in North Carolina und Maryland adressiert, so die Behörde.

Am 6. Dezember fanden die Beamten mehr als 750 gefälschte Schmuckstücke, nachdem sie eine Fracht mit gefälschten Gucci-Gürteln, als Van Cleef & Arpels etikettiertem Schmuck und gefälschten Uhren, die als Cartier-, Apple- und Franck Muller-Marken getarnt waren, kontrolliert hatten, heißt es in der Mitteilung.

Ein echtes Halsband von Van Cleef & Arpels, das am Donnerstag auf der Website des französischen Luxusschmuckunternehmens beworben wurde, war für 24.300 Dollar zu haben, während eine Uhr am oberen Ende des Preisspektrums auf der Website von Cartier für 300.000 Dollar angeboten wurde.

Bei einer weiteren Beschlagnahmung am 7. Dezember wurden weitere gefälschte Waren entdeckt, darunter gefälschter Schmuck, Uhren und Stirnbänder mit Logos wie Chanel, Coach, Rolex Louis Vuitton - und sogar Mickey Mouse, wie die CBP mitteilte.

"Mit dem Aufschwung des elektronischen Handels kann der Online-Kauf von Geschenken über Websites Dritter irreführend sein. Wir ermutigen Sie, aufmerksam zu sein und verdächtige illegale Handelsaktivitäten zu melden", sagte der Direktor des Hafens von Cincinnati, Alrick Brooks, in der Mitteilung.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com