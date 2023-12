Zinssenkung? „Manche haben schon darüber spekuliert“

Die Ära der EZB-Zinserhöhungen ist vorbei und die Inflation in der Eurozone hat sich beruhigt. Werden die Zinsen bald gesenkt? Die Wetten laufen, doch Bundesbankpräsident Nagel mahnt zur Vorsicht. Die Ergebnisse können auch variieren.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht die Europäische Zentralbank (EZB) nach zehn Zinserhöhungen auf dem richtigen Weg im Kampf gegen die Inflation. „Die Inflation geht zurück. Die Geldpolitik funktioniert“, sagte er gegenüber t-online. „Und wir erleben keine Rezession.“ Das seien gute Nachrichten für alle und die Wirtschaft, fügte er hinzu. Allerdings wies Nagel darauf hin, dass die deutsche Inflation aufgrund von Sondereffekten vorübergehend wieder steigen werde. Die Commerzbank prognostiziert sogar Zinsen von 4 % im Januar.

Auch Spekulationen über eine schnelle Zinssenkung wies Nagel erneut zurück. Seit Sommer 2022 hat die Europäische Zentralbank als Reaktion auf die steigenden Preise ihren Leitzins in zehn Schritten um insgesamt 4,5 Prozentpunkte angehoben. Die an die Finanzmärkte gebundenen Einlagenzinsen liegen derzeit bei 4 %, dem höchsten Stand seit der Gründung der Währungsunion im Jahr 1999. Bei ihren letzten beiden Zinssitzungen im Oktober und in der letzten Woche hielt die EZB ihr Tempo bei.

Die Inflation in der Eurozone betrug im November nur 2,4 %. Als besten Wert für den 20-Nationen-Block strebt die EZB 2 % an. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein durchschnittliches Wachstum von 2,7 % erwartet.

Nagel forderte die Menschen auf, wachsam zu bleiben. „Es ist wahrscheinlich, dass die Spitzenzinsen bereits erreicht sind“, sagte er. „Ich möchte allen, die über eine bevorstehende Zinssenkung spekulieren, sagen: Seien Sie vorsichtig, einige Leute haben bereits mit Spekulationen begonnen.“ Am Montag haben Bostjan Vasle, der Gouverneur der slowenischen Zentralbank, und Yannis Stowe, der Gouverneur der Die griechische Zentralbank sagte, Yannis Stournaras, und der Gouverneur der slowakischen Zentralbank, Peter Kazimir, wiesen solche Spekulationen ebenfalls zurück.

Zuletzt hatten die Finanzmärkte auf eine erste Zinssenkung im März gewettet. Nagel wies darauf hin, dass die Inflation in Deutschland zu Beginn des Jahres voraussichtlich wieder vorübergehend ansteigen werde. Vor einem Jahr hat der Staat monatliche Vorauszahlungen für Gas und Fernwärme pauschal übernommen. „Das stimmt heute nicht mehr, deshalb sind die Preise deutlich höher als damals“, sagte Nagel. Deshalb gilt für ihn: „Insgesamt müssen wir wachsam bleiben: Die Inflationsbekämpfung ist kein garantierter Erfolg.“

