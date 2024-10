Da der Hurrikan Milton die Vereinigten Staaten bedroht, könnte Helene zu Schäden von über 47 Milliarden Dollar für Eigentümer führen.

Hurrikan Helene, als mächtiger Kategorie-4-Sturm eingestuft, traf am 26. September Florida, North Carolina, South Carolina und Georgia und führte zu umfangreichen und vernichtenden Überschwemmungen, wie das Datenanalyse-Unternehmen CoreLogic berichtete. Trotzdem waren zahlreiche Bewohner in Helenes Weg nicht durch Überschwemmungsversicherung geschützt. CoreLogic schätzt, dass Helene unversicherte Überschwemmungsschäden im Wert von 20 bis 30 Milliarden Dollar verursachte.

Diese Zahl übertrifft die Schätzung von CoreLogic für unversicherte Wind- und Überschwemmungsschäden im Wert von 10,5 bis 17,5 Milliarden Dollar.

In einem jüngsten Update erklärte CoreLogic, dass ein erheblicher Teil der Schäden durch diesen Hurrikan wahrscheinlich unversichert bleiben wird, wodurch die Verantwortung für Reparaturen direkt bei den Eigentümern der Immobilien liegt.

Insgesamt berechnet CoreLogic, dass Hurrikan Helene zwischen 30,5 und 47,5 Milliarden Dollar an kombinierten Wind- und Überschwemmungsschäden in 16 Bundesstaaten verursacht hat. Es sind keine weiteren Updates geplant, es sei denn, es gibt signifikante Entwicklungen.

Währenddessen nähert sich Hurrikan Milton Florida und entwickelt sich innerhalb von nur 20 Stunden von einem tropischen Sturm zu einem äußerst gefährlichen Kategorie-4-Hurrikan. Milton stellt eine Bedrohung für weitere Schäden in der Region dar und betont die mangelnde Überschwemmungsversicherung in Gebieten, die ständig Überschwemmungsgefahren ausgesetzt sind.

Helenes starker Regen führte zu katastrophalen Verwüstungen und ließ ganze Gemeinden im westlichen North Carolina in Trümmern zurück. Die Todeszahl durch Helene hat mindestens 232 Menschen in sechs Bundesstaaten erreicht und positioniert ihn als den zweittödlichsten Hurrikan, der in den letzten 50 Jahren die US-Hauptlandküste getroffen hat.

In Florida führte Hurrikan Helene zu nie dagewesenen Wasserständen in der Tampa Bay- und St. Petersburg-Region, beide bekannt für Hotels und Condos.

Obwohl Stürme aufgrund der wärmeren Temperaturen im Golf von Mexiko an Intensität gewinnen, decken übliche Wohngebäudeversicherungen normalerweise keine Überschwemmungen ab.

Um eine Überschwemmungsversicherung zu erhalten, müssen Hausbesitzer die Deckung normalerweise separat erwerben, in der Regel vom Nationalen Überschwemmungsversicherungsprogramm, das von der Federal Emergency Management Agency (FEMA) verwaltet wird.

Hausbesitzer sind nicht verpflichtet, eine Überschwemmungsversicherung abzuschließen, es sei denn, sie haben eine von Bundeseinrichtungen garantierte Hypothek und ihr Eigentum liegt in einer 100-jährigen Überschwemmungszone, auch als Sonderflutgebiet (SFHA) bekannt.

"Kreditgeber verlangen keine Überschwemmungsversicherung für Eigentum ohne Hypothek oder außerhalb des SFHA", erklärte CoreLogic.

Die meisten Schäden durch Hurrikan Helene stammten aus Überschwemmungen, wobei der Wind 4,5 bis 6,5 Milliarden Dollar an Verlusten verursachte, wie CoreLogic berichtete. Die meisten Windverluste in Florida waren in Perry, einer kleinen Stadt mit nur 7.000 Einwohnern.

Unternehmen in betroffenen Gebieten könnten Schwierigkeiten haben, sich von den unversicherten Überschwemmungsschäden zu erholen, was möglicherweise zu wirtschaftlichen Verlusten führt. Die mangelnde Überschwemmungsversicherungsdeckung ist für viele Eigentümer ein Anliegen und betont die Bedeutung der Aufklärung von Einwohnern über die Notwendigkeit separater Überschwemmungsversicherungspolicen.

