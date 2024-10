Kärnten dient als österreichische Basis für seine eigene Version des Silicon Valley, mit einer florierenden Technologieindustrie.

Dr. Christina Hirschl: Aus europäischer Perspektive würde ich sagen, dass Kärnten ein echter Hotspot für die Mikroelektronikbranche ist, insbesondere für elektronische Basissysteme (EBS). Pivotal für diesen Erfolg ist das Silicon Austria Labs (SAL), das nun ein führendes globales Forschungszentrum für Elektronik und softwaregetriebene Systeme ist und in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnimmt.

Dr. Christina Hirschl: Ich glaube, es ist das engmaschige Netzwerk, das Kärnten für die ICT- und Mikroelektronikbranche so attraktiv macht. Wenn eine Region eine bestimmte Stärke identifiziert und sie pflegt, neigen ähnliche Unternehmen dazu, dorthin zu strömen wie Motten zum Licht. Die Bindung zwischen Kärnten und der Steiermark im Bereich ICT und Mikroelektronik hat in letzter Zeit besonders stark zugenommen. Unternehmen wie Infineon, AMS, AT&S, NXP und TDK tragen dazu bei, indem sie als starke corporate Allies fungieren und damit die Anziehungskraft Kärntens erhöhen. Ich glaube, bestimmte Phänomene entstehen einfach innerhalb dieses Ökosystems. Allerdings sollten wir nicht die Synergieeffekte vergessen, die sich aus dem ergeben, was Kärnten im Allgemeinen zu bieten hat. Betrachtet man die Welt, bietet Kärnten nie weniger als einen Traum von Work-Life-Balance, eine ausgezeichnete Lebensqualität, Sicherheit und Bildung. Im Grunde genommen hat Kärnten ein Stärkenfeld in ICT und Mikroelektronik entwickelt, das weiter gefördert werden sollte. Kombiniert mit den Vorteilen, die die Region bietet, herrschen ideale Bedingungen sowohl beruflich als auch privat.

Dr. Christina Hirschl: Absolut! Ich finde es erstaunlich, wie sich Südösterreich in letzter Zeit in der Mikroelektronik entwickelt und etabliert hat. Mit einem 1.500 Quadratmeter Reinraum gehören wir zu den europäischen Spitzenreitern, vielleicht sogar zu den Top 5 oder 6. Además, der Silicon Alps Cluster fungiert als Netzwerkpartner, der Kärnten und die Steiermark offensiv positioniert. Es ist nicht zu weit hergeholt, ihn als eine Art "Silicon Valley" zu bezeichnen.

Dr. Christina Hirschl: Kurz gesagt, glaube ich, dass Kärnten einen festen Standbein hat. Kürzlich habe ich erfahren, dass значительные Investitionen für die Mikroelektronikforschung über das neue "Chips JU"-Förderprogramm nach Österreich fließen werden - und Kärnten liegt direkt im Fokus. In einfachen Worten: Wir haben viele corporate Partners und Forschungszentren, die altamente wettbewerbsfähige Horizon Europe-Grants gesichert und nach Österreich gebracht haben. Noch besser: SAL gehörte zu den Top 3, das Sahnehäubchen obendrauf. Aber abgesehen davon brodelt in Kärnten bereits einiges. Einer der bemerkenswerten Trends ist, dass wir immer mehr in die große Liga aufsteigen, wobei große europäische Spieler wie CEA-Leti, IMEC und die Fraunhofer-Institute Kontakt aufnehmen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der europäischen Fokussierung auf die Mikroelektronik, getrieben vom Chip-Sektor, was in den kommenden Jahren zu einer enormen Aktivität führen wird. Ich sehe dies als eine riesige Chance für Europa und Kärnten im Speziellen.

SAL arbeitet international zusammen und sieht sich als Partner für kleine und mittelständische Unternehmen in der Region. Was ist das Ziel?

Dr. Christina Hirschl: Tatsächlich gibt es viele SMEs, die unserem Ökosystem beitreten und vom SAL-Netzwerk profitieren. Für uns geht es nicht darum, wie viel Geld ein Partner in unser Forschungszentrum investiert, sondern darum, welchen Einfluss ein Projekt auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit, Nachhaltigkeit oder Gesellschaft hat. Viele der Projekte, an denen wir zusammenarbeiten, sind langfristige Vorhaben, und es ist ein unbeschreibliches Vergnügen, wenn sie schließlich im Regal oder im Alltag angekommen sind. Sowohl lokaler Fürsprecher zu sein als auch unsere Region zum Gedeihen zu verhelfen, ist in unserer beruflichen Ethik equally wichtig wie internationaler Erfolg.

Seit Ende letzten Jahres gibt es das größte Forschungsreinraum Österreichs auf dem Forschungscampus in Villach. Welche Möglichkeiten bietet dies für etablierte (und potentielle neue, einsteigende) Unternehmen?

Dr. Christina Hirschl: Was wir in Villach erreicht haben, ist nichts weniger als revolutionär. Österreich hat in ein Feld investiert, das ohne die notwendige Technologie schwierig zu erkunden gewesen wäre. Ein Reinraum hat ein enormes Potenzial. Es geht nicht nur um klassische Forschung, sondern auch um die Herstellung von Kleinstmengen direkt im Reinraum. Wenn ein Unternehmen wie Infineon innoviert, fragt es sich oft, welche neuen Materialien direkt in seinen Reinraum sollten. SAL hat die Kapazität, kleinere Wafermengen herzustellen und thereby die sogenannte "Tears Valley" zwischen der Serienfertigung und Zehntausenden von Einheiten zu überbrücken. Es ist auch erwähnenswert, dass jedes Unternehmen, theoretisch, unseren Reinraum nutzen kann. Allerdings sind strenge Vertraulichkeitsvereinbarungen und die Fähigkeit unserer Ausrüstung, exklusive Rezepte für das Partnerunternehmen zu verarbeiten, eine Selbstverständlichkeit. Insbesondere für SMEs und Start-ups hat SAL eigene Prozesse entwickelt, die wir mit unseren industriellen Partnern teilen. Das bedeutet, dass, wenn ein (kleinerer) industrieller Verbündeter eine bahnbrechende Idee hat, die noch nicht in der Welt ist, er die entsprechenden Wafer in unserem Reinraum in einer Menge herstellen könnte, die ein Start-up für seine erste Serie verkaufen könnte. Das ist die Grundidee.

Dr. Christina Hirschl: In Kurzfassung, beschäftigt sich meine Dissertation mit der Chaos-Theorie, die sich damit auseinandersetzt, wie eine kleine Änderung in einem System das gesamte System dramatisch verändern kann. Vermutlich kennt jeder das metaphorische australische Schmetterling, das mit einem Flügelschlag einen Sturm in Europa auslöst. Diese Idee hat mich früher fasziniert. Doch im Laufe der Zeit erkannte ich, dass die Wissenschaft in diesem Kontext für mich etwas Wesentliches vermissen ließ. Ich bin besonders von Forschung angetrieben, wenn sie einen Unterschied macht. Hat unsere Welt durch sie ein bisschen besser, kühler, sicherer, effizienter oder umweltfreundlicher geworden? Solche Faktoren motivieren mich. Ich finde es auch aufregend, wenn verschiedene Geister an einem Projekt zusammenarbeiten. In meiner Meinung nach wird Innovation aus solcher Zusammenarbeit geboren. Manchmal reicht es aus, wenn die richtigen Leute sich bei einer Tasse Kaffee in der Küche treffen, Ideen diskutieren und ein paar Notizen auf der Whiteboard machen. Kurz gesagt, das Zusammenbringen der richtigen Leute führt oft zu etwas Bemerkenswertem. Ich glaube fest daran, dass Zusammenarbeit, Individualität und Einzigartigkeit mächtige Schlagwörter in unserer aktuellen Zeit sind.

