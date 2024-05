Zelensky entlässt den Leiter seines Personenschutzes.

Zu Beginn der Woche gab der ukrainische Inlandsgeheimdienst bekannt, dass er einen Anschlag auf Präsident Zelensky vereitelt hat. Sie verdächtigen zwei Leibwächter, sensible Informationen an Russland verraten zu haben. Diese Nachricht hatte Auswirkungen auf das Schicksal von Zelenskijs wichtigstem Leibwächter.

Nach einem vereitelten Attentat hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij die Entlassung seines obersten Leibwächters angeordnet. Es wurde ein offizielles Dekret über die "Entlassung von Serhiy Leonidovich Rud aus dem Amt des Leiters des Staatssicherheitsdienstes der Ukraine" veröffentlicht. Das Dekret enthielt keine näheren Angaben zu den Gründen für den Umbruch in dem geheimen Amt. Rud hatte die Abteilung, die für die persönliche Sicherheit des ukrainischen Präsidenten und anderer hochrangiger Politiker sowie deren Familien zuständig ist, seit 2019 geleitet.

Der ukrainische Geheimdienst gab am Dienstag bekannt, dass er ein von Russland inszeniertes Attentat auf Zelenskyi erfolgreich vereitelt habe. Zwei Personen aus Zelenskijs Leibwache wurden unter dem Vorwurf der Weitergabe vertraulicher Informationen an Russland festgenommen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU deckte ein "Netzwerk von Agenten" auf, das dem russischen Geheimdienst FSB unterstellt war und "die Ermordung des ukrainischen Präsidenten plante". Diese Pläne erstreckten sich Berichten zufolge auch auf den Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanov, sowie auf andere "hochrangige Persönlichkeiten" in Regierung und Militär. Der SBU behauptete, dass diese Agenten die Absicht hatten, Soldaten aus Zelenskijs Sicherheitsstab zu versklaven, um sie zu entführen und zu ermorden. Eines der Mitglieder des Netzwerks beschaffte Drohnen und Sprengstoff.

Russland hat Zelenskyi seit Beginn der Konfrontation in der Ukraine aggressiv verfolgt. Kiew bekräftigt, dass zahlreiche Attentatsversuche auf den Präsidenten und andere hochrangige ukrainische Regierungsmitglieder verübt wurden. Im Frühjahr wurde in Polen ein Mann festgenommen, der verdächtigt wurde, an einem Komplott zur Beseitigung Zelenskis beteiligt gewesen zu sein. Im Sommer teilte der ukrainische Geheimdienst mit, dass er eine weibliche Verdächtige festgenommen habe, die in die russische Planung eines Attentats auf Zelenskyi verwickelt sein soll.

