Handel - WTO: Deutsche Äpfel haben keine bessere Klimawirkung als importierte Äpfel

Nach Untersuchungen der Welthandelsorganisation (WTO) sind in Deutschland produzierte Äpfel nicht immer umweltfreundlicher als neuseeländische Äpfel, die über 18.000 Kilometer transportiert werden. „Das ist ein großes Missverständnis“, sagte Ralf Osa, Deutschlands Chefökonom bei der WTO, der Deutschen Presse-Agentur.

„Die meisten Menschen gehen davon aus, dass lokale Produkte unbedingt gut für die Umwelt sind.“ Dies sei jedoch nicht immer der Fall, wenn man den gesamten CO2-Ausstoß der Produkte berücksichtige. „Äpfel aus Neuseeland sind im Winter grüner als Äpfel aus Deutschland, weil deutsche Äpfel gekühlt bleiben und Energie verbrauchen“, sagte Osa.

Laut Osa machen die Transportemissionen nur einen kleinen Teil der gesamten Produktemissionen aus. Bei Lebensmitteln sind es durchschnittlich zehn Prozent. Allerdings gibt es große Unterschiede bei den Produktionsemissionen. „Wenn ein Gemüse oder Obst in einem anderen Land Saison hat, in unserem aber nicht, und es entweder in einem beheizten Gewächshaus angebaut oder in einem Kühlhaus gelagert wird, dann sind die Produktionsemissionen des lokal produzierten Produkts in einem anderen Land tendenziell höher.“ sagte Osa. „Es stimmt also nicht, dass Import immer schlecht ist.“

globale Kohlenstoffsteuer

Osa sagte, der Welthandel könne eine Rolle bei der Reduzierung klimaschädlicher Emissionen spielen. Um dies zu erreichen, müssen wir nicht weniger, sondern anders handeln. „Der Handel kann ein wichtiger Wirkungsverstärker für die Klimapolitik sein“, sagte er. Dies könnte beispielsweise durch einen globalen CO2-Preis erreicht werden. Dies bedeutet eine Besteuerung der bei der Produktion entstehenden Emissionen. WTO-Simulationen zufolge würde eine globale CO2-Steuer von etwa 90 Euro pro Tonne CO2 die Emissionen reduzieren. Mehr als ein Drittel der Einsparungen soll durch den Import von Produkten aus Ländern erzielt werden, die besonders grüne Produkte herstellen können.

Bisher gibt es CO2-Preise nur regional, etwa in Europa. In Deutschland wird der Kohlendioxidpreis nach dem Plan der Bundesregierung von Jahr zu Jahr steigen und bis 2024 45 Euro pro Tonne erreichen. Osa sagte, dass durch eine globale Steuer braune Produkte – also solche mit hohen Emissionen – teurer würden und weniger gehandelt würden, während grüne Produkte billiger würden. Dadurch wäre der Holzbau günstiger als der Betonbau. Es werde auch den Welthandel verändern: „Länder werden sich zunehmend auf die Herstellung von Produkten mit relativ geringen Emissionen spezialisieren“, sagte Osa.

Die 164 Mitglieder der WTO hoffen, mit niedrigen Zöllen und einheitlichen Regeln einen nachhaltigen Welthandel zu fördern, der allen zugute kommt. Sie plädiert für die Festlegung eines globalen Kohlendioxidpreises.

Quelle: www.stern.de