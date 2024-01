Wo ist das Eis? Die Eisdecke der Großen Seen ist fast nicht mehr vorhanden und erreicht ein 50-Jahres-Rekordtief

Am Neujahrstag waren nur 0,35 % der Großen Seen mit Eis bedeckt. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen an diesem Tag und liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt von fast 10 % zu diesem Zeitpunkt im Winter, so die Daten des Great Lakes Environmental Research Laboratory (GLERL) der National Oceanic and Atmospheric Administration.

Das diesjährige Fehlen von Eis auf den Großen Seen reiht sich ein in einen wachsenden Trend von Winterproblemen, die die USA plagen, von schwindenden Schneedecken im Westen bis hin zu einer anhaltenden Schneedürre im Nordosten, die aufgrund der Erwärmung durch die Klimakrise immer häufiger auftreten.

Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973 haben Forscher festgestellt, dass die Eisbedeckung der Großen Seen massiv zurückgegangen ist, und zwar um etwa 5 % pro Jahrzehnt.

"Für diese Jahreszeit ist die Eisbedeckung sicherlich sehr niedrig", sagte James Kessler, Physiker am GLERL der NOAA, gegenüber CNN.

Laut Kessler spielt die Lufttemperatur eine wichtige Rolle für die Eisbedeckung auf den Großen Seen. Kalte Luft ist notwendig, um das Wasser abzukühlen, damit die Seen gefrieren können. Da sich das Klima jedoch rasch erwärmt, zeigen die Aufzeichnungen, dass überdurchschnittlich warme Temperaturen in der Region die Chancen für die Eisbildung auf den Großen Seen schmälern.

"Wir hatten in der Region durchweg überdurchschnittliche Lufttemperaturen und keine durchweg kalten Tage", so Kessler. "Das ist es, was man wirklich braucht. Man braucht eine konstante Anzahl von Tagen unter dem Gefrierpunkt.

Die durchschnittlichen Dezembertemperaturen in den Staaten des oberen Mittleren Westens rund um die Großen Seen lagen 8 bis 12 Grad Fahrenheit über dem Normalwert für diesen Monat. Für mehrere Städte an den Großen Seen, darunter Chicago, Detroit, Green Bay, Wisconsin, und Duluth, Minnesota, war es der wärmste Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen.

Auch auf der Ostseite der Seen war es ähnlich: Cleveland, Erie (Pennsylvania) und Buffalo (New York) erlebten einen der wärmsten Dezembers aller Zeiten. Infolgedessen ist der Eriesee derzeit völlig eisfrei.

Das ist ein anhaltender Trend. Laut Kessler hat die Eisbedeckung des Eriesees in jedem Jahrzehnt um etwa 5 % abgenommen, während der Lake Superior mit etwa 7 % alle 10 Jahre am schnellsten an Eis verliert. Jüngste Studien haben gezeigt, dass der Lake Superior zu den sich am schnellsten erwärmenden Seen der Welt gehört, was auf die Verschmutzung durch die Erderwärmung zurückzuführen ist.

Es ist noch früh in der Saison, mahnte Kessler. Ein längerer arktischer Luftstoß in den kommenden Wochen könnte die Eisbedeckung exponentiell ansteigen lassen. Und der Höhepunkt der Eisbedeckung auf den Großen Seen wird normalerweise Ende Februar oder Anfang März erreicht.

Kessler sagte, dass es zwar Schwankungen von Jahr zu Jahr gibt, die Großen Seen aber tendenziell eine Zukunft mit geringerer Eisbedeckung haben werden.

"Zunächst einmal sind (die Daten) sehr verrauscht", so Kessler. "Aber wenn man eine Trendlinie an diese Daten anpasst, erhält man einen abnehmenden Trend, wir sehen also, dass die Eisbedeckung abnimmt.

Die geringe Eisbedeckung auf den Großen Seen hat schwerwiegende Folgen für die Industrie und die Umwelt.

Weniger Eis könnte die Schifffahrtssaison verlängern. Der Schiffsverkehr auf den Großen Seen könnte zunehmen, wenn die eisfreien Gewässer mehr Schiffen Platz bieten, so Forscher der University of Wisconsin-Superior, die untersucht haben, wie sich eine geringere Eisbedeckung direkt auf die Schifffahrt auswirken könnte.

"Die kommerzielle Schifffahrt ist ein milliardenschwerer Wirtschaftszweig, und eine geringere Eisbedeckung ist gut für sie", so Kessler. "In Hochwasserjahren bleiben die Frachter oft stecken, und die US-Küstenwache muss sie retten, was ein großes Unterfangen ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist niedriges Eis also wirtschaftlich gesehen gut.

Andererseits gebe es auch einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn die Seen zugefroren sind: Die Küstenstädte profitieren von Freizeitaktivitäten wie Eisangelwettbewerben oder Eishockeyspielen.

Die Eisdecke schützt auch die Ufer der Seen. Ohne sie können hohe Wellen schwere Überschwemmungen, Küstenerosion und Schäden verursachen. Ein Mangel an Eisbedeckung kann auch zu schwereren Schneestürmen führen, wie dem, der Buffalo, New York, und umliegende Städte im Jahr 2022 lahmlegte, so Kessler.

Wenn sich sehr kalte, windige Bedingungen über einem nicht gefrorenen See bilden, sind die Voraussetzungen für Schnee mit "See-Effekt" gegeben. Und die Großen Seen sind der einzige Ort in den USA, an dem dieses Phänomen auftritt, außer gelegentlich am Großen Salzsee in Utah.

Kessler sagte, dass die ersten Januartage zwar durch eine geringe Eisbedeckung auf den Großen Seen auffielen, dass aber die täglichen Tiefstwerte nicht so bedeutend sind wie die monatlichen Tiefstwerte.

"Wenn der Januar als Ganzes im Durchschnitt niedriger ist als die vergangenen Januare, finde ich das bemerkenswerter", sagte er.

Es ist unmöglich, genau zu wissen, wie sich die Temperaturen im Rest des Winters rund um die Großen Seen entwickeln werden. Aber ein starker El-Niño-Winter wie der diesjährige bedeutet in der Regel eine größere Chance auf überdurchschnittlich warme Temperaturen, was bedeutet, dass es für das Eis auf den Seen weiterhin ein harter Kampf werden könnte.

