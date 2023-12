Wetter - Windiger und stürmischer Mittwoch

Die Menschen in Sachsen müssen sich am Mittwoch auf Wind und teilweise Unwetter einstellen. Das Deutsche Wetteramt (DWD) gab heute Morgen bekannt, dass in Teilen des Obergebirges Schnee liegt. Meteorologen erwarten zunächst Regen, die Tagestemperaturen steigen auf acht Grad, in den Bergen auf bis zu fünf Grad. Für den Fichtelberg sind schwere Unwetter vorhergesagt.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es regnerisch bei Tiefsttemperaturen von drei Grad. In den Bergen sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Manchmal fällt Schnee auf den Bergrücken. Immer noch windig bis böig. Meteorologen sagen schwere Unwetter am Fichtelberg voraus. Der DWD rechnet damit, dass am Donnerstag ein Hurrikan den Fichtelberg treffen wird. An anderen Orten in Sachsen wird es weiterhin starke, böige und regnerische Bedingungen geben. Die Höchsttemperatur kann 10 Grad erreichen, in Berggebieten sogar 7 Grad.

Bericht des Deutschen Wetteramtes

