Wie Christian Eriksen nach einem Herzstillstand auf dem Spielfeld zum Fußball zurückkehrte

Der dänische Mittelfeldspieler wurde während des Länderspiels gegen Finnland im Juni 2021 lebensrettend behandelt, schließlich wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Spieler auf dem Spielfeld, die Zuschauer im Stadion und die Fans auf der ganzen Welt hielten den Atem an, als Eriksens Mannschaftskameraden sich in die Arme fielen, um seinen Kampf ums Überleben zu verbergen.

Es waren Szenen, die Ähnlichkeiten mit denen vom Montagabend aufwiesen, als der Spieler der Buffalo Bills, Damar Hamlin, auf dem Spielfeld zusammenbrach.

Wie Eriksen erlitt auch Hamlin einen Herzstillstand. Nach Angaben der Bills wurde sein Herzschlag noch auf dem Spielfeld wiederhergestellt, und der 24-Jährige befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus in Cincinnati in einem "kritischen Zustand".

Die Trainer der Buffalo Bills erreichten Hamlin innerhalb von 10 Sekunden nach seinem Zusammenbruch, ähnlich wie die Teamärzte, die Eriksen das Leben gerettet hatten.

"Nun, was soll ich sagen? Er war tot", sagte der dänische Mannschaftsarzt Morten Boesen zu diesem Zeitpunkt.

"Wir haben Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, und es war ein Herzstillstand. Wie nah waren wir dran? Ich weiß es nicht."

Später wurde Eriksen ein implantierbarer Kardioverter-Defibrillator (ICD) eingesetzt, eine Art Herzschrittmacher, der tödliche Herzstillstände verhindern soll, indem er einen Impuls abgibt, um den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen, und er kehrte auf unglaubliche Weise zu seinem geliebten Sport zurück.

Das Spiel der dänischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2020 gegen Finnland wurde noch am selben Abend neu angesetzt, nachdem Spieler beider Mannschaften darum gebeten hatten, das Spiel zu beenden.

Eriksen war bei Bewusstsein, als er das Spielfeld verließ. Er winkte sogar den Fans zu, als er auf einer Trage abtransportiert wurde, und eine Erklärung des dänischen Fußballverbands bestätigte kurz darauf, dass er im Krankenhaus aufgewacht sei und auf weitere Untersuchungen warte.

Dies stand im Gegensatz zu Hamlin. Ein Vertreter von Hamlins Familie sagte, der NFL-Spieler sei nach seinem Zusammenbruch auf dem Football-Feld am Montagabend nur ein einziges Mal wiederbelebt worden, so Jordon Rooney, ein Freund und Marketingvertreter, am Mittwoch gegenüber CNN.

Am Dienstag hatte Hamlins Onkel gegenüber CNN und ESPN erklärt, dass der Buffalo Bills Safety zweimal wiederbelebt wurde - einmal auf dem Spielfeld und einmal im Krankenhaus - aber Rooney sagte, der Onkel habe sich geirrt.

"Sein Onkel unterstützt seinen Neffen unglaublich ... Ich glaube, er wollte nur seinen Teil dazu beitragen, gute Nachrichten zu überbringen, und ich glaube, er hat sich nur falsch ausgedrückt", sagte Rooney.

Obwohl die Entscheidung, das Spiel fortzusetzen, von den Spielern getroffen wurde, gab Dänemarks Cheftrainer Kasper Hjulmand am nächsten Tag zu, dass er es für die "falsche Entscheidung" hielt.

"Es war sehr schwer für die Spieler", sagte er gegenüber Reportern. "Sie wussten nicht einmal, ob sie vielleicht ihren besten Freund verlieren könnten.

"Ich habe das Gefühl, dass wir nicht hätten spielen sollen und dass es falsch war, dass die Spieler entscheiden mussten. Ich bin wirklich stolz auf die Art und Weise, wie die Welt auf diesen Vorfall reagiert hat.

"Oft geht es um Geld, aber gestern haben wir gesehen, worum es im Fußball geht - um Mitgefühl und Liebe.

Die Wertschätzung, am Leben zu sein

Nur 259 Tage nach seinem Zusammenbruch feierte Eriksen sein Comeback in der englischen Premier League, nachdem er bei Brentford unterschrieben hatte.

Der Serie-A-Klub Inter Mailand - bei dem Eriksen zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Vertrag stand - ließ den Mittelfeldspieler ins Ausland ziehen, da er in Italien nicht spielen konnte, solange das ICD-Gerät nicht entfernt wurde.

Bei der 0:2-Niederlage von Brentford gegen Newcastle United im Februar 2022 wurde Eriksen in der 52. Minute eingewechselt und als Held gefeiert.

"Wenn man das Ergebnis wegnimmt, bin ich ein glücklicher Mann. Nach all dem, was ich durchgemacht habe, ist es ein wunderbares Gefühl, wieder dabei zu sein", sagte Eriksen nach dem Spiel.

Nach einer kurzen, aber erfolgreichen Zeit in Brentford wechselte Eriksen im Juli 2022 zu Manchester United, wo er nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist.

In dieser Saison kam er bisher in 15 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

Im November 2022 erfüllte sich Eriksen dann seinen Traum, für Dänemark bei einer dritten Weltmeisterschaft zu spielen.

Der 30-Jährige spielte in jeder Minute der drei Spiele Dänemarks bei der WM 2022 in Katar, bevor sein Land in der Gruppenphase ausschied.

Im Vorfeld des Turniers sagte Eriksen, dass der Vorfall bei der Euro 2020 seine Sicht auf den Fußball und das Leben verändert hat.

"Ich denke, es hat mir... sagen wir mal, die Wertschätzung gegeben, am Leben zu sein und mit meiner Familie zusammen zu sein. Und ich denke, alles andere ist einfach zur Seite gerückt", sagte er gegenüber Reportern.

"Die Möglichkeit zu haben, zurückzukehren und der zu sein, der ich vorher war, war wirklich das Ziel. Mein erstes Ziel war es immer, ein Freund und ein Vater zu sein.

"Es ist immer noch etwas ganz Besonderes, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Die Nationalmannschaft ist etwas, worüber ich sehr glücklich bin, wieder ein Teil davon zu sein.

