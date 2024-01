Westpac muss voraussichtlich 81 Millionen Dollar zahlen, weil sie u.a. tote Menschen belastet hat

Westpac teilte am Dienstag mit, dass es wahrscheinlich mit einer Geldstrafe in Höhe von 113 Millionen australischen Dollar (80,8 Millionen Dollar) belegt werden wird, weil es über viele Jahre hinweg in allen Geschäftsbereichen Fehler bei der Einhaltung von Vorschriften gemacht hat und unter anderem Tausenden von toten Kunden Gebühren für Finanzberatung berechnet hat.

Der drittgrößte australische Kreditgeber hat sechs von der australischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingeleitete zivilrechtliche Bußgeldverfahren zugegeben, die sich unter anderem gegen die Geschäftsbereiche Bankwesen, Altersvorsorge, Vermögensverwaltung und die inzwischen veräußerte allgemeine Versicherungssparte richten.

Die australische Wertpapieraufsichtsbehörde (Australian Securities and Investments Commission) hatte Westpac vorgeworfen, mehr als 11.000 Verstorbenen Beratungsgebühren in Höhe von über 10 Millionen australischen Dollar (7,2 Millionen Dollar) in Rechnung gestellt und an über 7.000 Kunden doppelte Versicherungspolicen ausgegeben zu haben.

Diese Verstöße wurden über einen Zeitraum von 10 Jahren begangen, so die ASIC.

Der australische Finanzsektor steht unter intensiver Beobachtung, seit eine Untersuchung der Royal Commission im Jahr 2018 weit verbreitete Mängel in der Branche aufgedeckt hat, wobei die Abrechnung mit Verstorbenen zu den häufigsten und schädlichsten Enthüllungen gehört.

"Die in diesen Angelegenheiten aufgeworfenen Probleme hätten nicht auftreten dürfen, und unsere Prozesse, Systeme und Überwachung hätten besser sein müssen", sagte Westpac-CEO Peter King in einer Erklärung.

ASIC und Westpac werden die 113 Millionen australischen Dollar Strafe gemeinsam dem Bundesgericht vorschlagen, und der Kreditgeber wird etwa 80 Millionen australische Dollar (57 Millionen Dollar) an Kunden zurückzahlen, sagte die ASIC.

"Das Verhalten und die Verstöße, die in diesem Verfahren vorgeworfen werden, haben den Verbrauchern weitreichenden Schaden zugefügt und erstreckten sich auf das alltägliche Bankgeschäft, die Finanzberatung, die Altersvorsorge und das Versicherungsgeschäft von Westpac", sagte die stellvertretende Vorsitzende der ASIC, Sarah Court.

"Westpac muss dringend seine Systeme und seine Unternehmenskultur verbessern, um sicherzustellen, dass diese systemischen Fehler nicht fortgesetzt werden".

Sie fügte hinzu, dass es beispiellos sei, dass die ASIC mehrere Verfahren gegen denselben Beklagten zur gleichen Zeit einreiche.

Letzte Woche sagte die Reserve Bank of New Zealand, dass die lokale Einheit von Westpac Bedenken bezüglich der Risikobeherrschung und der Einhaltung von Vorschriften angehen müsse, nachdem ein unabhängiger Bericht "wesentliche Mängel" bei der Aufsicht durch den Vorstand aufgezeigt hatte.

Quelle: edition.cnn.com