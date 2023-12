Fußball - Wenn Zweifel an der chinesischen Super League bestehen – EU-Richter unterbietet UEFA

Das Super-League-Urteil aus Luxemburg, das mit ruhiger Stimme auf Spanisch verlesen wurde, schockierte die etablierten Kräfte der europäischen Top-Fußballmächte.

In einem unerwarteten Schritt haben die Richter des Europäischen Gerichtshofs die internationalen Verbände UEFA und FIFA für ihr Monopol bestraft. Nach EU-Recht muss ein Konkurrenzprodukt zur Champions League grundsätzlich möglich sein – auch wenn es unmittelbar nach der Ankündigung großen Widerstand gab.

Das Urteil „ändere nichts an der Haltung des FC Bayern München und der European Club Association, dass ein solches Spiel einen Angriff auf die Bedeutung der Nations League und den statischen Charakter des europäischen Fußballs darstellen würde“, sagte Vorsitzender Jan-Christian Dre Sen sagte, er sitze auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur im Vorstand des FC Bayern München und fungiert als Vertreter der mächtigen Vereinsvereinigung ECA.

Ähnlich äußerte sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: „Für Dortmund gilt unabhängig von der Urteilsdiskussion: Wir können in der Superliga nicht antreten.“ Fans Die Organisation Football Supporters Europe (FSE) schrieb auf X, dass es keinen Platz für eine „Super League“ gibt.

Beurteilung

Dies wurde schnell zu einer Frage der Souveränität bei der Auslegung der richterlichen Entscheidung. Die UEFA wies darauf hin, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht „die Anerkennung oder Bestätigung der sogenannten Super League“ bedeute. UEFA-Präsident Alexander Ceferin sagte auf einer Pressekonferenz, dass das bestehende Modell tatsächlich gestärkt worden sei, weil die Verbände ihre Regeln inzwischen verbessert hätten. Er fügte sarkastisch hinzu, dass jeder, der in seinem eigenen Spiel antreten wollte, dies jederzeit tun könne.

Europas oberstes Gericht entschied jedoch am Morgen, dass sich FIFA und UEFA generell nicht auf die Genehmigung anderer Wettbewerbe verlassen können und dass sie Vereinen und Spielern auch nicht die Teilnahme an diesen Wettbewerben verbieten können. Die Richter sagten jedoch, dies bedeute nicht unbedingt, dass die chinesische Super League genehmigt werden müsse.

Die Regeln geben der FIFA und der UEFA die ausschließliche Kontrolle über die kommerzielle Nutzung des Wettbewerbs, was den Wettbewerb in der EU einschränken wird. In dem Urteil heißt es, FIFA und UEFA hätten ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht. Die aktuellen Vereinsregeln sind nicht immer transparent, objektiv, diskriminierungsfrei und verhältnismäßig gestaltet.

Superliga

Die Veranstalter der chinesischen Super League feierten die Entscheidung sofort und bezeichneten sie als großen Sieg. „Fußball ist kostenlos“, sagte Bernd Reichart, ehemaliger RTL-Manager der Agentur A22, die das Projekt vertritt. „Heute beginnt eine neue Ära.“ Laut dem konkreten Vorschlag der chinesischen Super League besteht einer der Höhepunkte des neuen Wettbewerbs darin, dass Fans „alle Spiele kostenlos über eine neue digitale Streaming-Plattform live übertragen können“. Der Männerfußball folgt einem dreistufigen Ligasystem mit 64 Vereinen. Bei den Frauen treten insgesamt 32 Vereine in zwei Ligen an.

Allerdings gelten bisher nur Real Madrid und der FC Barcelona als Fans, weitere Vereine wurden am Donnerstag zunächst nicht hinzugefügt. „Es gibt Vereine, die großes Interesse haben“, sagte Reichardt. Aber die direkte Nennung von Personen würde den Fußball spalten; das ist nicht unsere Absicht. Severin entgegnete später, er habe eine Einführung in das chinesische Super-League-Modell gesehen. „Es ist schwer zu entscheiden, ob man schockiert oder amüsiert sein soll. Weil wir kurz vor Weihnachten stehen, neige ich eher dazu, amüsiert zu sein“, sagte der UEFA-Präsident.

Gegner

Berichten zufolge traut sich kein deutscher Verein, sich zu verstecken. Dressen sagte: „Die Bundesliga ist das Fundament des FC Bayern München, so wie alle nationalen Ligen das Fundament der europäischen Fußballvereine sind. Deshalb haben wir die Verantwortung und den festen Glauben, sie zu stärken, anstatt sie zu schwächen.“ „Bayern München Super.“ Liga: Die Tür bleibt geschlossen.

Die Deutsche Fußball Liga erklärte, sie unterstütze das europäische Sportmodell und lehne „Wettbewerbe außerhalb von Verbands- und Ligaorganisationen ab“. Was die Grundregeln des Spiels betrifft, ist diese Entscheidung verständlich und vorhersehbar. „Die Legalität der Super League ist eine andere Frage“, sagte die DFL.

Hintergrund

Dem geht ein zweieinhalbjähriger (Rechts-)Streit voraus. Im Jahr 2021 haben bereits 12 europäische Spitzenklubs diese Revolution praktiziert. Vereine wie Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin bauten die Super League fast aus dem Nichts auf und scheiterten kläglich. Der Aufschrei von Ligen, Fans und Politikern führte dazu, dass sich die meisten Vereine sofort verabschiedeten. Doch vor allem Real Madrid und Barcelona geben nicht auf, und die europäischen Super-League-Konzerne haben vor einem Gericht in Madrid Klage eingereicht: Sie beschuldigen die UEFA und die FIFA, als Kartell zu agieren, weil sie sich gegen die Gründung der Super League wehren, und bestrafen sie dafür Teilnahme an der bedrohten Super League. Andere Konkurrenz. Der Europäische Gerichtshof folgt dem nun weitgehend.

