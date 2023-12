Hilfsmission - Weihnachtsmenü für Obdachlose in vollem Gange

Das von Sterneköchen für Obdachlose zubereitete Weihnachtsmenü ist in vollem Gange: Am Mittwoch diskutierten Eberhard Lange vom Berliner Restaurant „Hugos“ im Hotel „Intercontinental“ mit den Köchen von City Mission über das Weihnachtsmenü und probierten es ihre Hand beim Kochen eines Hühnereintopfs.

Passend zum Auftrag der Stadt werden über Weihnachten und Neujahr mehr als 2.400 warme, herzhafte Mahlzeiten an Obdachlose verteilt. Die Mahlzeiten wurden nacheinander in acht Hotels in Berlin zubereitet und acht Nächte lang erhielten Bedürftige die Mahlzeiten in den drei Notunterkünften der Urban Mission. Jede Hotelküche bereitet etwa 300 Abendessen für Gäste der Stadtmission zu. Kaltbusse liefern dann Speisen in Notunterkünfte, etwa Berliner Erbseneintopf mit Geflügelwurst und Pfannkuchen, Rindereintopf mit Rotkohl und Spaghetti, Chili con Carne mit Reis – je nach Tag.

Nach Angaben der Stadtdelegation bereiten Hotels in der Hauptstadt auf Initiative von „InterContinental Hotels“ seit 17 Jahren Weihnachtsmenüs zu. In diesem Jahr sind erstmals Sterneköche an der Entwicklung und teilweise auch an der Zubereitung der Menüs beteiligt.

