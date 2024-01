Was Sie bei der Vorbereitung auf einen Wintersturm vorrätig haben sollten

Damit Sie bestmöglich vorbereitet sind, sollten Sie mit einigen Grundlagen beginnen: Lernen Sie, wie Sie Ihre Rohre vor dem Einfrieren schützen können (z. B. können Sie die Schränke unter den Waschbecken öffnen, um Wärme hereinzulassen, oder die Wasserhähne tropfen lassen), testen Sie Rauchmelder und Kohlenmonoxiddetektoren, halten Sie Ersatzbatterien für Radios und Taschenlampen bereit, laden Sie elektronische Geräte auf und denken Sie an die speziellen Bedürfnisse aller Hausbewohner, z. B. Medikamente.

Laut Joann Sands, einer klinischen Assistenzprofessorin an der School of Nursing der University of Buffalo, sollten Sie Lebensmittel und Wasser für mindestens drei Tage für alle Personen in Ihrem Haushalt vorrätig haben.

Wählen Sie Lebensmittel, die lange haltbar sind, nicht gekocht werden müssen und nicht zu salzig oder scharf gewürzt sind, da Sie bei diesen Lebensmitteln wahrscheinlich mehr Wasser trinken werden, empfehlen die US Centers for Disease Control and Prevention.

Hier ist, was Sie einkaufen sollten.

Eiweißreiche und nicht verderbliche Lebensmittel

Wählen Sie Lebensmittel wie Energieriegel, Protein- und Fruchtriegel, die nicht gekühlt oder eingefroren werden müssen, so Sands, der Studenten in Katastrophen- und Notfallvorsorge schult.

Trockenes Müsli, Granola, Erdnussbutter, Trockenfrüchte und nicht verderbliche pasteurisierte Milch sind ebenfalls gut geeignet, um sich zu verkriechen.

Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, empfehlen Experten, für die Zeit des Sturms Trost- und Stressnahrung bereitzuhalten.

Konserven

Denken Sie daran, dass bei rauen Wetterbedingungen der Strom ausfallen kann. Deshalb ist es gut, verzehrfertige Fleisch-, Obst- und Gemüsekonserven und Dosensäfte sowie einen manuellen Dosenöffner dabei zu haben, so Ready.gov.

Diätetische Lebensmittel, Säfte und Suppen in Dosen sind laut der Federal Emergency Management Agency besonders für ältere oder kranke Menschen hilfreich.

Wenn eine Dose aufgequollen, verbeult oder korrodiert ist, sollten Sie nicht daraus essen.

Wasser

Lagern Sie für jede Person in Ihrem Haushalt und für jedes Haustier einen Wasservorrat für mindestens drei Tage, empfiehlt die CDC. Die FEMA empfiehlt, für jede Person im Haushalt mindestens eine Gallone Wasser für jeden Tag zu lagern.

Ungeöffnetes, in Flaschen abgefülltes Wasser ist die sicherste und zuverlässigste Wasserversorgung, so die Behörde. Wenn es sich um gekauftes Wasser handelt, sollten Sie das Verfallsdatum überprüfen.

Plastiktüten und -behälter

Stellen Sie sicher, dass Sie auch Plastiktüten zur Hand haben, in die Sie verderbliche Lebensmittel - wie z. B. Kekse - einpacken und in versiegelte Behälter legen können, so die FEMA.

Pappteller, Becher und Einweggeschirr

Wenn Sie keinen Strom und kein Wasser haben, können Sie mit Papptellern und -utensilien Ihre Mahlzeiten sicher zubereiten und essen, so die CDC.

Denken Sie an Babys - und Haustiere

Vergessen Sie bei Ihren Vorbereitungen nicht die Babys und Haustiere im Haus.

Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Vorräte an Babynahrung und allem, was ein Säugling sonst noch braucht, einschließlich Windeln, haben, so Sands.

Stellen Sie sicher, dass Sie auch Vorräte für Haustiere für mehrere Tage haben, z. B. Medikamente und nicht verderbliche Lebensmittel.

(Und vielleicht auch ein paar Leckerlis, denn Stürme können auch für sie stressig sein.)

Hygieneartikel

Vergewissern Sie sich, dass Sie die benötigten Hygieneartikel haben - einschließlich Damenhygieneartikel, Toilettenpapier, Feuchttücher, Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel.

Halten Sie eine Notfallausrüstung bereit

Es ist immer gut, eine Notfallausrüstung in einem tragbaren Behälter in der Nähe des Ausgangs Ihrer Wohnung bereitzuhalten.

Sie sollte Folgendes enthalten: nicht verderbliche Lebensmittel und einen Wasservorrat für drei Tage, ein batteriebetriebenes Radio und eine Taschenlampe, zusätzliche Batterien, einen Erste-Hilfe-Kasten mit einem Handbuch, Hygieneartikel, Streichhölzer in einem wasserdichten Behälter, eine Pfeife, mit der Sie bei Bedarf Hilfe anfordern können, Kleidung, Decken und Schlafsäcke, Ausweise, Kreditkarten und Bargeld, Papier und Bleistift, Artikel für den Bedarf von Babys und Haustieren sowie spezielle Artikel wie Medikamente, Kontaktlinsen, Brillen, Hörgeräte und Aktivitäten für jüngere Kinder.

Sie sollten auch Gesichtsmasken einpacken, um sich vor saisonalen Viren und Covid-19 zu schützen.

Das sollten Sie über Gegenstände im Kühlschrank wissen

Es ist wichtig, dass Sie nicht in Panik einkaufen und versuchen, Ihren Kühlschrank zu füllen, so Sands.

"Wie wollen Sie diese Lebensmittel lagern, wenn Sie keinen Strom haben? Sands fügte hinzu, dass die Bevorratung mit zusätzlichen Lebensmitteln nicht nur zu einer Verschwendung von Lebensmitteln führen kann, sondern auch anderen schaden könnte, die nicht in der Lage sind, das zu finden, wonach sie suchen.

Wenn der Strom ausfällt, sollten Sie die Türen von Kühl- und Gefrierschränken so weit wie möglich geschlossen halten, damit die kühle Luft nicht entweicht. Laut Ready.gov kann Ihr Kühlschrank ungeöffnet Lebensmittel für etwa vier Stunden kalt halten .

Werfen Sie alle verderblichen Lebensmittel - Fleisch, Geflügel, Eier oder Essensreste - weg, die länger als zwei Stunden bei Temperaturen über 40 Grad Celsius gelagert wurden.

Bereiten Sie auch Ihr Auto vor

Während eines Wintersturms sollten Sie versuchen, Fahrten zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen vollen Benzintank haben, wenn Sie doch fahren müssen, so Sands.

Und versuchen Sie, einige wichtige Dinge in Ihrem Auto zu haben, falls Sie festsitzen, einschließlich eines aufgeladenen Handys und eines aufgeladenen Handy-Akkus, Decken, Lebensmittel und zusätzliche Kleidung, so Sands. Achten Sie auch darauf, den Auspuff frei zu halten, um die Gefahr von Kohlenmonoxid zu vermeiden, fügte sie hinzu.

Hier erfahren Sie mehr darüber, was Sie in Ihr Auto packen sollten, um sicher zu sein.

Tipps zum Mitnehmen

- Halten Sie wichtige Dokumente für den Fall einer Evakuierung bereit, z. B. Ihre Haus- oder Mieterversicherung, Sozialversicherungskarten, Geburtsurkunden und Reisepässe, so Sands.

- Stellen Sie einen Kommunikationsplan für die Familie auf, wie Sie miteinander in Kontakt treten können, falls Sie während des Sturms getrennt werden.

- Bringen Sie keine tragbaren Generatoren, Campingkocher und Grills in Ihr Haus. Halten Sie einen Mindestabstand von drei Metern zu Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen ein, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden.

- Achten Sie auf Anzeichen von Erfrierungen und Unterkühlungen. So könnten diese aussehen.

- Planen Sie, nach Ihren älteren oder behinderten Nachbarn und Freunden zu sehen.

Quelle: edition.cnn.com