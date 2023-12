Was man über den 14. Verfassungszusatz und die Bemühungen, Trump von den Wahlen 2024 zu streichen, wissen sollte

Heiraten in Las Vegas ist bekannt dafür, dass es so einfach ist wie 1-2-3. Jetzt bereitet sich die führende Hochzeitsdestination der Nation auf einen Zustrom von Paaren vor, die hoffen, diese Einfachheit zu nutzen, indem sie an Silvester heiraten, wenn das Datum ist: 31.12.23 - oder auch 1-2-3...