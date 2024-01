Warum Familien, die finanzielle Unterstützung beantragen, anfangs Schwierigkeiten mit dem neuen FAFSA haben können

Während der vom Bildungsministerium als "sanfter Start" bezeichneten Phase überwacht die Behörde die Leistung der Website, führt geplante Wartungspausen durch und nimmt Aktualisierungen vor.

Nach Angaben des Bildungsministeriums war der FAFSA-Antrag am 30. Dezember für 30 Minuten, am 31. Dezember für 30 Minuten und am 1. Januar für zwei Stunden verfügbar. Mehr als 30.000 Formulare wurden in diesen Zeiträumen erfolgreich eingereicht, und das Formular wurde am Nachmittag des 2. Januar wieder geöffnet.

Wenn der FAFSA pausiert, können Familien möglicherweise nicht mit der Bearbeitung des Formulars beginnen oder diese wieder aufnehmen. Das Formular wird verwendet, um den Anspruch auf finanzielle Unterstützung für das Studienjahr 2024-25 zu ermitteln.

Es wird erwartet, dass das Formular in den kommenden Tagen für kurze Zeit verfügbar sein wird.

Das Bildungsministerium arbeitet seit etwa drei Jahren an einer umfassenden Überarbeitung des FAFSA, nachdem der Kongress Änderungen an dem Formular beschlossen hatte, um es kürzer und einfacher ausfüllen zu können. Es wird erwartet, dass sich mehr Studenten für finanzielle Unterstützung qualifizieren werden.

Normalerweise steht das Formular jedes Jahr am 1. Oktober zur Verfügung, aber durch die Änderungen verzögerte sich das diesjährige Veröffentlichungsdatum. Das aktualisierte Formular musste laut Gesetz bis zum 1. Januar 2024 zur Verfügung stehen.

Das Bildungsministerium hat jedoch darauf hingewiesen , dass die Familien sich nicht beeilen müssen, um den FAFSA in diesem Jahr sofort einzureichen.

Selbst wenn ein Schüler den FAFSA jetzt einreicht, wird der Antragsteller die FAFSA Submission Summary (früher bekannt als Student Aid Report) erst Ende Januar erhalten. Der Bericht informiert die Studenten darüber, wie viel Bundesbeihilfe sie erhalten können. Ein Antragsteller wird wahrscheinlich länger warten müssen, bis er von den Colleges erfährt, wie viel Beihilfe die Schule gewähren kann.

Wie man den FAFSA einreicht

Der FAFSA ist online unter StudentAid.gov erhältlich .

Während der Einführungsphase können Antragsteller einen Warteraum nutzen, um die Besucherzahlen der Website zu kontrollieren.

Nutzer, die sich während einer vorübergehenden Pause einloggen, sollten zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, um das Formular auszufüllen, so das Bildungsministerium.

Für das Ausfüllen desFAFSA ist der Schüler selbst verantwortlich, bei abhängigen Schülern müssen jedoch auch die Eltern das Formular unterschreiben. Sowohl die Eltern als auch die Schüler müssen ein eigenes Konto bei Federal Student Aid einrichten, die so genannte FSA-ID, bevor sie mit dem Ausfüllen des Formulars beginnen.

Der neue FAFSA ist einfacher auszufüllen

Mit dem neuen Formular müssen einige Antragsteller nur noch 18 Fragen beantworten, deren Beantwortungnach Angaben des Bildungsministeriums weniger als 10 Minuten in Anspruch nehmen wird.

Die Anzahl der Fragen auf dem FAFSA variiert von Antragsteller zu Antragsteller, je nach dessen finanzieller Situation. Das Bildungsministerium gab an, dass die meisten Nutzer etwa eine Stunde für das Ausfüllen des Formulars benötigen werden.

Es gibt zwei Gründe, warum der aktualisierte FAFSA einfacher auszufüllen ist.

Erstens werden einige Informationen jetzt direkt von der Steuererklärung des Antragstellers übernommen. Das bedeutet, dass ein Antragsteller nicht mehr nach den richtigen Informationen in seiner Steuererklärung suchen muss, um sie in den FAFSA einzugeben.

Darüber hinaus wurden eine Handvoll Fragen ganz gestrichen. So schließen beispielsweise Verurteilungen wegen Drogenkonsums niemanden mehr von der Gewährung einer Finanzhilfe aus. Und ab dem Bewilligungsjahr 2021-22 müssen sich männliche Studierende nicht mehr beim Selective Service registrieren lassen, um für Finanzhilfen in Frage zu kommen; auch diese Frage wurde aus dem neuen FASFA gestrichen.

Einige Studierende haben Anspruch auf mehr finanzielle Unterstützung

Auch die Berechnung des FAFSA wurde geändert, so dass voraussichtlich mehr Studierende Anspruch auf Bundesfinanzhilfen haben werden.

Das Bildungsministerium schätzt, dass jährlich 610.000 Studierende mehr für ein Pell-Stipendium in Frage kommen werden. Das Pell-Stipendienprogramm ist ein wichtiges Instrument, mit dem die Bundesregierung Studierenden aus einkommensschwachen Familien hilft, ein Studium zu absolvieren, indem sie berechtigten Studierenden Geld zur Verfügung stellt, das sie nicht zurückzahlen müssen.

Und schätzungsweise 1,5 Millionen mehr Studierende werden Anspruch auf den Höchstbetrag des Pell-Stipendiums haben, der sich in der Regel jedes Jahr ändert. Das Pell-Stipendium ist im laufenden Schuljahr bis zu 7.395 $ wert.

Studierende aus den einkommensschwächsten Familien erhalten bereits den maximalen Pell-Stipendienbetrag. Aber diejenigen, deren Familieneinkommen zwischen 40.000 und 70.000 Dollar liegt und die keine Geschwister am College haben, werden laut einem Bericht der Brookings Institution voraussichtlich eine Erhöhung ihres Pell-Stipendiums erhalten.

Einige Studierende, insbesondere diejenigen mit Geschwistern, die zur gleichen Zeit studieren, könnten feststellen, dass sie mit dem neuen Formular weniger finanzielle Unterstützung erhalten.

Bisher hatten Studierende mit Geschwistern, die zur gleichen Zeit studieren, oft Anspruch auf mehr finanzielle Unterstützung als diejenigen, die keine Geschwister haben - dank des so genannten "Geschwisterrabatts".

Hatte eine Familie beispielsweise zwei Kinder, die das College besuchten, so war der Anspruch auf finanzielle Unterstützung für jeden Schüler etwa doppelt so hoch wie wenn die Familie keine anderen Kinder zur gleichen Zeit im College gehabt hätte.

Nach der neuen FAFSA-Berechnung fällt dieser Vorteil jedoch weg. Unabhängig von den anderen Änderungen an der Formel erhöht sich der Betrag der Finanzhilfe, für den ein Schüler in Frage kommt, nicht mehr, wenn er oder sie ein Geschwisterkind hat, das zur gleichen Zeit studiert.

Quelle: edition.cnn.com