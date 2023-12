Warum Donald Trump auf eine hohe Wahlbeteiligung hoffen sollte

Es scheint jedoch plausibel, dass diese ersten Umfragen Bidens Position unterschätzen. Abweichend von der üblichen erwarteten Dynamik, bei der die Demokraten bei höherer Wahlbeteiligung besser abschneiden, könnte Biden davon profitieren, wenn die Meinungsforscher die wahrscheinlichen Wähler statt aller registrierten Wähler betrachten.

Anders ausgedrückt: Trump könnte bei einer Wahl mit höherer Wahlbeteiligung besser abschneiden.

Werfen Sie einen Blick auf eine Umfrage der New York Times und des Siena College , die Anfang des Monats veröffentlicht wurde. Trump hatte bei den registrierten Wählern einen Vorsprung von 2 Punkten. Biden lag bei den wahrscheinlichen Wählern um 2 Punkte vorn. Beide Werte liegen innerhalb der Fehlerspanne, aber es ist eine bemerkenswerte Verschiebung um 4 Punkte zugunsten von Biden, wenn man die wahrscheinlichen und registrierten Wähler vergleicht.

Ich möchte nicht zu viel aus einer Umfrage machen, aber ein anderes Meinungsforschungsinstitut hat etwas Ähnliches herausgefunden. Der Durchschnitt der letzten beiden Umfragen der Marquette University Law School ergab, dass der ehemalige Präsident bei den registrierten Wählern um 4 Punkte vorne lag, während Biden und Trump bei den wahrscheinlichen Wählern gleichauf lagen. Wie bei den Daten der Times handelt es sich auch hier um eine Verschiebung um 4 Punkte zugunsten Bidens, wenn man von den registrierten zu den wahrscheinlichen Wählern übergeht.

Eine Umfrage des Grinnell College vom Oktober, die von Ann Selzer durchgeführt wurde, ergab ebenfalls, dass Biden-Wähler im Jahr 2020 mit 4 Prozentpunkten höherer Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie auf jeden Fall wählen werden als Trump-Wähler im Jahr 2020.

Dies wäre eine ziemliche Abweichung von den bisherigen Ergebnissen. Normalerweise gewinnen die Republikaner etwa 2 Punkte, wenn sie von registrierten zu wahrscheinlichen Wählern wechseln.

Es ist natürlich möglich, dass es sich bei den jüngsten Umfragedaten nur um statistisches Rauschen handelt.

Die Umfragen für 2024 ergeben jedoch im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen und den Koalitionen, die Biden und Trump im Vorfeld eines möglichen Rückkampfes bilden, durchaus Sinn.

Die Demokraten verweisen gerne darauf, dass sie bei den Sonderwahlen im letzten Jahr sehr gut abgeschnitten haben. Tatsächlich liegen die demokratischen Kandidaten bei den Sonderwahlen zur Legislative und zu den Bundeswahlen im Jahr 2023 etwa 4 Punkte besser als Biden in denselben Bezirken im Jahr 2020.

Diese Sonderwahlen haben jedoch in der Regel eine geringere Wahlbeteiligung. Vergleichen Sie diese Sonderwahlen mit den regulären Wahlen zur Legislative des Bundesstaates Virginia, die Anfang November stattfinden. Dabei ging es sowohl um die Kontrolle über das Unterhaus (Abgeordnetenhaus) als auch über das Oberhaus (Senat) des Bundesstaates. Und obwohl die Demokraten die Kontrolle über beide gewonnen haben, ist Virginia auch ein Staat, den Biden 2020 mit 10 Punkten Vorsprung gewonnen hat.

Die Demokraten schlugen die Republikaner bei der Volksabstimmung für beide Häuser um weniger als 2 Punkte. Das ist mehr als 8 Punkte schlechter als Bidens Ergebnis in Virginia im Jahr 2020.

Ebenso gewannen die Republikaner bei den Zwischenwahlen 2022 die Volksabstimmung im Repräsentantenhaus um etwa 3 Punkte. Das ist eine Verschiebung um 6 Punkte im Vergleich zu 2020, als die Demokraten das Repräsentantenhaus mit etwa 3 Punkten Vorsprung gewannen. Die Wahlbeteiligung bei Zwischenwahlen ist wesentlich höher als bei Sonderwahlen.

Warum schneiden die Republikaner also besser ab, wenn die Wahlbeteiligung höher ist?

Aus thematischer Sicht sind viele Demokraten immer noch sehr verärgert über die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade im Jahr 2022. Ab diesem Zeitpunkt haben die Demokraten bei Sonderwahlen wirklich besser abgeschnitten.

Dies könnte der Grund dafür sein, dass Biden-Wähler heute eher zur Wahl gehen als Trump-Wähler, selbst wenn man die demografischen Daten berücksichtigt.

Apropos Demografie: In den letzten Jahren haben sich die politischen Allianzen stark verändert.

Am offensichtlichsten ist, dass die Basis der Demokraten mehr denn je auf Wähler mit Hochschulbildung angewiesen ist. Wahlbeteiligung und Bildung stehen in einem engen Zusammenhang, da gebildete Wähler mit größerer Wahrscheinlichkeit zur Wahl gehen.

Wenn Analysten davon sprechen, dass Bildung eine Trennlinie in der Wählerschaft darstellt, beziehen wir uns in der Regel speziell auf weiße Wähler. In diesem Wahlzyklus könnte etwas passieren, das die Bildungskluft noch größer werden lässt.

Erstens schneidet Trump bei den schwarzen und hispanischen Wählern besser ab als vor vier Jahren. Bei diesen Wählern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Hochschulabschluss haben, geringer als bei weißen Wählern.

Zweitens schneidet Trump bei farbigen Wählern ohne Hochschulabschluss besser ab als bei Wählern mit Hochschulabschluss. Biden hingegen behält seine Stärke bei weißen Wählern mit Hochschulabschluss bei.

Diese Faktoren zusammengenommen vergrößern die Bildungskluft und führen dazu, dass Trump bei den Wählern besser abschneidet, die als Gruppe mit geringerer Wahrscheinlichkeit zur Wahl gehen.

Die andere demografische Veränderung, die hier eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass Trump in einer Reihe von Umfragen bei jungen Wählern unverhältnismäßig besser abschneidet als noch vor vier Jahren. Bei jüngeren Wählern ist die Wahlbeteiligung in allen demografischen Gruppen geringer als bei älteren Wählern, so dass es für Biden unter dem Gesichtspunkt der Wahlbeteiligung besser sein könnte, jüngere gegen ältere Wähler einzutauschen.

Unterm Strich wissen wir immer noch nicht, wie sich das Jahr 2024 entwickeln wird. Aber wenn sich das, was wir jetzt in den Umfragen sehen, bis zum nächsten November bewahrheitet, dann könnten viele der traditionellen Theorien darüber, wie sich die Wahlbeteiligung auf die Wahl auswirken könnte, falsch sein.

Das ist nur ein weiterer Aspekt, den wir im Hinblick auf ein sicherlich turbulentes Jahr 2024 im Auge behalten sollten.

