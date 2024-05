Warten Sie. Warum wurden die Termine für drei von vier Verfahren gegen Trump auf unbestimmte Zeit verschoben?

Im Gegensatz zu Trumps Behauptung scheint es wahrscheinlicher, dass drei der vier juristischen Anschuldigungen bis zu den bevorstehenden Wahlen nicht vor Gericht gelangen werden.

Der vierte Fall, der oft als der unbedeutendste gegen Trump angesehen wird, hat für sensationelle und peinliche Momente für den ehemaligen Präsidenten gesorgt. Allerdings geht es hier um seinen Versuch, eine angebliche Affäre zu vertuschen, und nicht um sein Verhalten während seiner Präsidentschaft oder seine Bemühungen, das Wahlergebnis 2020 zu kippen.

Trump hat in allen Fällen seine Schuld bestritten.

Wenn Trump eine unbegründete Theorie über das Zusammentreffen verschiedener Geschworenengerichte in New York, Florida, Georgia und Washington, DC, die ihn anklagen, aufstellen könnte, welche Theorien würde er dann über die folgenden Ereignisse aufstellen?

Verzögerung im Fall der geheimen Dokumente

Anklageerhebung: 8. Juni 2023, gefolgt von einer ergänzenden Anklage am 27. Juli 2023.

Verhandlungstermin: Auf unbestimmte Zeit verschoben.

Trump hat die Richterin im Fall Florida, Aileen Cannon, ausgewählt, was nicht unbedingt etwas aussagt. Cannon wurde jedoch wegen ihrer langsamen Entscheidungsfindung und ihrer scheinbaren Vorliebe, Trumps Anträgen auf Verschiebung des Prozesses stattzugeben, kritisiert.

Am Dienstag strich Cannon den für Mai geplanten Verhandlungstermin, ohne einen neuen anzusetzen. In Anbetracht der verschiedenen ungelösten Probleme in dem Bundesverfahren bezweifeln Experten nun, dass der Prozess - in dem der Sonderstaatsanwalt Jack Smith Trump den falschen Umgang mit geheimen Daten vorwirft - vor November stattfinden wird.

Trumps ehemaliger Berater im Weißen Haus, Ty Cobb, der ihn jetzt kritisiert, erklärte gegenüber Erin Burnett von CNN, dass Cannon in dem Prozess "bisher versagt" habe.

"Ich denke, es war immer ihr Ziel, offen gesagt, zu verhindern, dass es zu einem Prozess kommt", sagte Cobb in der Sendung von Burnett. Er sieht in Cannons schleppendem Tempo "eine Kombination aus Voreingenommenheit und Inkompetenz".

Das langsame Tempo des Obersten Gerichtshofs hilft Trump

Anklageschrift: 1. August 2023.

Verhandlungstermin: Auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Fall im Zusammenhang mit Trumps angeblichem Versuch, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 in Washington, DC, zu revidieren, wird ebenfalls vom Obersten Gerichtshof der USA gestoppt.

Zunächst weigerten sich die Richter, Trumps unseriöses Argument der "absoluten Immunität" vor strafrechtlicher Verfolgung im Schnellverfahren zu prüfen. Stattdessen entschieden sie sich dafür, das reguläre Verfahren zu befolgen und seine Argumente vor einem unteren Gericht vorzubringen.

Als die untere Instanz Trumps Klage auf "absolute Immunität" abwies, wollte der Oberste Gerichtshof plötzlich sein eigenes Urteil fällen. Die von Trump ernannten konservativen Richter deuteten während einer Anhörung im letzten Monat an, dass sie Trumps extreme Behauptungen - wie die hypothetische Situation, dass das Seal Team 6 angewiesen wird, einen politischen Rivalen zu ermorden - möglicherweise nicht ganz akzeptieren würden.

Sie haben jedoch keinen Zeitplan für ihre Entscheidung genannt; es könnte Juni oder Juli sein! Damit wäre die Chance auf einen Prozess minimal.

Trumps laufende Kampagne gegen die Staatsanwaltschaft in Georgia

Anklageschrift: 14. August 2023.

Verhandlungstermin: auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis, hat ihre Beziehung zur Staatsanwältin nicht mit den Vorwürfen gegen Trump in Verbindung gebracht. Nichtsdestotrotz wirkt sich die Gegenreaktion auf ihre Entscheidung, ihren Ex-Freund einzustellen, zu Trumps Gunsten aus.

Am Mittwoch kündigte das Berufungsgericht von Georgia an, dass es sich mit Trumps Beschwerde gegen die Genehmigung von Richter Scott McAfee befassen werde, dass Willis den Fall weiter bearbeiten dürfe.

Der New Yorker Fall ist skandalös, aber was ist mit seinen Auswirkungen?

Anklageschrift: Die Grand Jury hat ihre Entscheidung am 4. April 2023 verkündet.

Verhandlung: Im Gange.

Die prickelnden Details von Trumps angeblicher Affäre mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels wurden vom ehemaligen Präsidenten, der ihr am Dienstag vor Gericht begegnete, zweifellos nicht begrüßt.

Trumps Anwaltsteam könnte die Dauer von Daniels' Kreuzverhör bei der Wiederaufnahme des Prozesses am Donnerstag verlängern, um ihre Aussage zu diskreditieren. Diese Vorschau dürfte einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Konfrontation zwischen Trumps ehemaligem Vertrauten Michael Cohen, einem geständigen Lügner und verurteilten Verbrecher, und Trumps Anwaltsteam geben.

Vielleicht gab es Gründe für die Bundesstaatsanwälte, diesen Fall abzulehnen und nicht weiter zu verfolgen.

Der springende Punkt ist, dass trotz Trumps aufrührerischer Handlungen als Präsident und seiner Bemühungen, die Wahlergebnisse umzukehren, eine Verurteilung wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen, falls es dazu kommt, möglicherweise nicht ausreicht, um die entscheidenden Wähler in den entscheidenden Bundesstaaten dazu zu bewegen, ihn zu wählen.

Trumps strafrechtliche Verfolgung ist keine große Verschwörung zur Beeinflussung von Wahlen. Sie sind Teil eines mühsamen und langsamen Justizsystems, in dem Reichtum, einschließlich der finanziellen Unterstützung von Spendern, das juristische Verfahren behindern kann. Trumps langfristige Strategie besteht darin, seine Verfahren zu verzögern, die Wahl zu gewinnen und dann für ihre Abschaffung zu kämpfen. Zufälligerweise war dies eine günstige Woche für ihn.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com