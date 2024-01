Vermisste Austauschschülerin kalt und verängstigt aufgefunden, nachdem die Polizei sie als "Cyber-Kidnapping" bezeichnet hatte

Das Riverdale Police Department teilte mit, dass Kai Zhuang, 17, am Donnerstag von seiner High School als vermisst gemeldet wurde. Seine Eltern in China hatten die Schule kontaktiert, nachdem sie ein Lösegeldfoto ihres Sohnes erhalten hatten - und 80.000 Dollar auf ein Bankkonto in China überwiesen, "aufgrund der ständigen Drohungen der Entführer", so eine Pressemitteilung vom Sonntag.

Die Polizei fand ihn am Sonntag "lebendig, aber sehr kalt und verängstigt" auf einem behelfsmäßigen Campingplatz in den Bergen in der Nähe von Brigham City, unter Verwendung von Zhuangs Bank- und Telefonunterlagen, so die Mitteilung. Die Polizei sagte, er sei auf Anweisung seiner Cyber-Kidnapper dort gewesen, um sich zu isolieren.

Zhuang war erleichtert, die Polizei zu sehen, so die Mitteilung, und "hatte keine Wärmequelle im Zelt, nur eine Heizdecke, einen Schlafsack, wenig Essen und Wasser und mehrere Telefone, die vermutlich für die Durchführung der Cyber-Entführung benutzt wurden".

Die Feuerwehr von Brigham City untersuchte Zhuang auf kältebedingte Probleme. Er wurde von größeren medizinischen Problemen befreit und erhielt einen Cheeseburger, um den er gebeten hatte.

Zhuang bat auch darum, mit seiner Familie zu sprechen, um sich zu vergewissern, dass sie in Sicherheit ist, was die Polizei ihm auch ermöglichte.

Mehr als eine Woche, bevor er als vermisst gemeldet wurde, hatten Polizeibeamte in Provo Zhuang am 20. Dezember aufgegriffen, als er angeblich versuchte, zu zelten, heißt es in der Mitteilung. Sie waren um seine Sicherheit besorgt, ließen ihn nach Riverdale zurückbringen und kontaktierten seine Gastfamilie.

Die Polizei von Riverdale erklärte am Sonntag, dass Zhuang bereits zu diesem Zeitpunkt "von den Cyber-Entführern manipuliert und kontrolliert" wurde, dies aber niemandem mitgeteilt hatte.

Am Donnerstag besuchte die Polizei das Haus seiner Gastfamilie, die nach eigenen Angaben nicht wusste, dass Zhuang vermisst wurde. Sie sagten der Polizei, dass er am Abend zuvor zu Hause war und dass sie ihn am frühen Morgen gehört hatten. Die Polizei sagte, es gebe keine Hinweise darauf, dass er gewaltsam aus dem Haus entführt worden sei.

Die Polizei von Riverdale arbeitete mit dem FBI, der US-Botschaft in China und chinesischen Beamten zusammen, um Zhuang zu finden.

Nach Angaben der Polizei hat das FBI mitgeteilt, dass auch andere Austauschstudenten, insbesondere Chinesen, in den USA Ziel ähnlicher "Cyber-Kidnapping"-Betrügereien geworden sind. Die Täter bedrohen die Studenten, befehlen ihnen, sich zu isolieren, überwachen sie durch Videoanrufe und fordern Lösegeld von ihren Familien.

Das FBI verwies Fragen an die Polizei von Riverdale zurück.

Kaylene Chassie von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com