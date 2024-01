Vater und 10-jähriger Sohn in Kalifornien verhaftet, nachdem das Kind einen anderen Jungen erschossen hat, so die Ermittler

Deputies sagten, dass sie das Opfer, einen 10-jährigen Jungen, nicht ansprechbar und blutend an Kopf und Hals auf dem Parkplatz vorfanden, als sie am Samstag gegen 16:30 Uhr auf einen Anruf wegen einer Schießerei im 4700er Block des Greenholme Drive reagierten.

Das Kind wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo es später für tot erklärt wurde.

"Gleichzeitig berichteten Zeugen am Tatort, dass die Person(en), die für die Schießerei verantwortlich war(en), in eine nahe gelegene Wohnung rannte(n)", so die Beamten. "Die Hilfssheriffs riefen alle Personen aus dieser Wohnung heraus und nahmen alle ohne Zwischenfälle fest. Aus der Wohnung wurden ein Erwachsener und zwei Jugendliche festgenommen."

Der Erwachsene wurde als der 53-jährige Arkete Davis identifiziert, wie das Büro des Sheriffs mitteilte.

Die Beamten nahmen auch den 10-jährigen Sohn von Davis fest, der eine Waffe aus dem Fahrzeug seines Vaters genommen hatte, als er seinem Vater Zigaretten holen wollte, so die Beamten.

Der 10-Jährige prahlte damit, dass sein Vater eine Waffe habe, bevor er "einmal auf das Opfer schoss und in eine nahe gelegene Wohnung rannte", so die Beamten.

"Die Ermittler fanden eine Schusswaffe in einem nahegelegenen Mülleimer, wo Davis vermutlich versuchte, sie zu entsorgen", so das Büro des Sheriffs.

Davis war es gesetzlich verboten, eine Schusswaffe zu besitzen, und die wiedergefundene Schusswaffe war 2017 als gestohlen gemeldet worden, so die Beamten.

Der 10-jährige Junge wurde wegen Mordverdachts verhaftet und in die Jugendstrafanstalt von Sacramento County gebracht, sagten die Abgeordneten.

Sein Vater, Davis, steht vor mehreren Verbrechen im Zusammenhang mit Schusswaffen, sowie Anklagen der Gefährdung von Kindern und Beihilfe nach der Tat, Abgeordneten sagte.

Davis wird gegen eine Kaution von 500.000 Dollar festgehalten und soll am 3. Januar vor Gericht erscheinen, teilte das Büro des Sheriffs mit.

Es ist nicht klar, ob Davis einen Anwalt eingeschaltet hat.

Quelle: edition.cnn.com