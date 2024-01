USA schließen stillschweigend ein Abkommen mit Katar über den weiteren Betrieb der größten Militärbasis im Nahen Osten

Die Vereinbarung, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurde, unterstreicht die Abhängigkeit Washingtons von dem kleinen Golfstaat, der in letzter Zeit eine zentrale Rolle bei der Vermittlung der Freilassung von Amerikanern aus der Gefangenschaft in Gaza und Venezuela gespielt hat.

Der in der Wüste südwestlich von Doha gelegene Luftwaffenstützpunkt Al Udeid ist die größte US-Militäreinrichtung im Nahen Osten und kann mehr als 10.000 amerikanische Soldaten beherbergen.

Verteidigungsminister Lloyd Austin besuchte Al Udeid letzten Monat und dankte Katar für die erhöhten Ausgaben für den Stützpunkt.

Doch er erwähnte die Erneuerung nicht, und die Regierung Biden hat sie nicht publik gemacht - und das zu einer Zeit, in der Katar wegen der Beherbergung hochrangiger Hamas-Führer zunehmend in die Kritik geraten ist. Katarische Beamte entgegnen, dass die Hamas erst nach einem Ersuchen der USA während der Obama-Regierung die Erlaubnis erhielt, ein politisches Büro in Doha zu eröffnen.

Der Stützpunkt ist ein zentraler Knotenpunkt für die Luftoperationen des US-Zentralkommandos in und um Afghanistan, im Iran und im gesamten Nahen Osten. Auch die katarische und die britische Luftwaffe operieren von diesem Stützpunkt aus.

Die Erweiterung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die USA ihre Präsenz in der Region angesichts der eskalierenden Bedrohung durch vom Iran unterstützte militante Gruppen im Irak, in Syrien und im Jemen verstärkt haben.

Nachdem die Hamas am 7. Oktober etwa 240 Geiseln aus Israel entführt hatte, war Katar der Hauptvermittler zwischen der Hamas und der Freilassung zahlreicher israelischer und internationaler Geiseln. Katar spielt auch weiterhin eine zentrale Rolle bei den Gesprächen zur Wiederaufnahme der Geiselverhandlungen und koordiniert sich mit der CIA und dem israelischen Mossad sowie mit Ägypten.

Die Rolle Katars in den monatelangen Verhandlungen über die von Venezuela festgehaltenen Amerikaner war weniger öffentlich, kam aber ans Licht, nachdem Präsident Nicolas Maduro letzten Monat zehn Amerikaner im Austausch gegen einen engen Verbündeten freiließ, der von den USA beschuldigt wird, Hunderte von Millionen Dollar gewaschen zu haben.

Die Beteiligung Katars an beiden Verhandlungen wurde als Erweiterung der Vermittlerrolle gesehen, die das Land gegenüber anderen US-Feinden wie dem Iran und den Taliban übernommen hat. Sein enormer Reichtum an Erdöl und Erdgas sowie seine Fähigkeit, als Vermittler aufzutreten, ermöglichen es Katar, über sein Gewicht hinauszuwachsen, sagen Analysten.

Während es kein Geheimnis war, dass Katar die Hamas-Führung beherbergt, hat die Brutalität des Massakers vom 7. Oktober in Israel Kritik an Katar und Forderungen nach einem Ausschluss der Hamas ausgelöst.

US-Präsident Joe Biden hat über seine Gespräche mit dem Emir von Katar gesprochen, ihnen aber zuweilen nicht die Anerkennung zuteil werden lassen, die ihnen seiner Meinung nach zusteht. In einem Meinungsartikel in der Washington Post vom November erwähnte Biden Katar nicht, während Ägypten und andere Verbündete im Nahen Osten genannt wurden. Auch die Rolle Katars bei der Freilassung der Gefangenen in Venezuela hat Biden in seiner offiziellen Erklärung nicht hervorgehoben.

Auch das Pentagon lehnte am Dienstag die Bitte von CNN um eine Stellungnahme ab.

Während des chaotischen amerikanischen Abzugs aus Afghanistan im Jahr 2021 wurden Tausende von Afghanen von Kabul nach Al Udeid geflogen. Das US-Militär hatte Mühe, den massiven Zustrom von Flüchtlingen zu versorgen, die Biden als "eine der größten und schwierigsten Lufttransporte der Geschichte" bezeichnete.

Katar hat Milliarden aus eigenen Mitteln in die Modernisierung der Einrichtungen für die US-Luftstreitkräfte auf dem Stützpunkt gesteckt. Al Udeid wurde 2003 zum wichtigsten Luftwaffenstützpunkt des CENTCOM und löste damit die Prince Sultan Air Base in Saudi-Arabien ab, wo die Anwesenheit einer großen Zahl amerikanischer Militärangehöriger sensibler und umstrittener war.

Während seines Besuchs auf dem Stützpunkt im vergangenen Monat kündigte Austin zwar nicht die Verlängerung des Al Udeid-Abkommens an, sagte aber, dass die USA und Katar "formell Schritte unternehmen werden, um unsere bilateralen Verteidigungsbeziehungen zu erweitern und zu stärken".

"Wir werden dies tun, indem Katar sich verpflichtet, beträchtliche Ressourcen beizusteuern, um die Fähigkeiten hier auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Udeid zu verbessern, und das wird unsere beiden Streitkräfte auf Jahre hinaus unterstützen", fügte Austin hinzu.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com