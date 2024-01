USA bekräftigen Einschätzung, dass die Hamas ein Krankenhaus in Gaza als Kommandozentrale genutzt hat

"Der US-Geheimdienst ist zuversichtlich in seinem Urteil zu diesem Thema und hat unabhängig bestätigte Informationen über die Nutzung des Krankenhauskomplexes durch die Hamas und die [palästinensische islamische Jiahd] für eine Vielzahl von Zwecken im Zusammenhang mit ihrer Kampagne gegen Israel", sagte der Beamte am Dienstag.

Der US-Geheimdienst veröffentlichte jedoch keine neuen Beweise zur Untermauerung seiner Einschätzung, nachdem Fragen aufgeworfen wurden, inwieweit das Al-Shifa-Krankenhaus tatsächlich das "schlagende Herz" der Hamas-Operationen war, wie Israel behauptet hatte.

Ende Dezember veröffentlichte die Washington Post eine umfassende Untersuchung, die einige der israelischen Behauptungen in Frage stellte.

Israel war wegen der Belagerung und des Angriffs auf das angeschlagene Krankenhaus im November, bei dem Ärzte die Situation als "katastrophal" bezeichnet hatten, in die Kritik geraten.

Die neuen Erkenntnisse wiederholten frühere Behauptungen der Regierung Biden und Israels in den Tagen und Wochen vor dem israelischen Überfall auf das Al-Shifa-Krankenhaus im November, wonach Geheimdienstinformationen darauf hindeuteten, dass die Hamas in den Tunneln unter dem Krankenhauskomplex über einen Kommando- und Kontrollpunkt verfügt.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, hatte außerdem erklärt, das Krankenhaus werde zur Lagerung von Waffen und zur Geiselnahme genutzt.

Der US-Geheimdienst geht nach wie vor davon aus, so der hochrangige Beamte, der hinzufügte, dass an diesem Ort "zumindest einige Geiseln" festgehalten würden.

"Wir haben Informationen, die wir nach der Operation vom 15. November erhalten haben, dass Hamas-Mitglieder, die sich in dem Krankenhaus aufhielten, bereits Tage zuvor evakuiert wurden, als die IDF sich dem Al-Shifa-Komplex näherten, und dass die Hamas vor der IDF-Operation Dokumente und elektronische Geräte in dem Komplex zerstörte", sagte der Beamte.

Nachdem Israel die Kontrolle über das Gebiet übernommen hatte, veröffentlichte das Militär eine Reihe von Videos, in denen Sprecher Waffen zeigten, die angeblich im Krankenhaus selbst sowie in einem Tunnelsystem unter dem Krankenhaus gefunden worden waren.

Im November räumte die Hamas ein, das Krankenhaus zur Aufnahme von Geiseln zu nutzen, deren Gesundheitszustand sie "sorgfältig überwachte", bevor sie sie an verschiedenen Orten festhielt, nachdem Israel ein Video der Überwachungskameras des Krankenhauses veröffentlicht hatte, das zeigt, wie Geiseln in das Krankenhaus gebracht werden. Die Hamas bestritt jedoch, das Krankenhaus als Kommandozentrale genutzt zu haben.

CNN reiste mit der IDF zum Shifa-Krankenhauskomplex, um den freigelegten Tunnelschacht im November zu sehen. Die IDF veröffentlichte daraufhin ein Video, das einen Tunnel zeigt, der von diesem Schacht ausgeht und sich unter dem Krankenhauskomplex fortsetzt.

In einem von den IDF am 22. November veröffentlichten Video ging IDF-Sprecher Daniel Hagari in die Tunnel und zeigte einen gefliesten Raum sowie ein Badezimmer, die sich laut Hagari unter dem Krankenhaus befinden und an das Stromnetz angeschlossen sind.

Es gelang jedoch bei weitem nicht, zu beweisen, dass die Hamas das Krankenhaus als primären Kommando- und Kontrollknotenpunkt für ihre Operationen nutzte, eine Behauptung, die sowohl Israel als auch die USA wiederholt aufgestellt hatten, bevor die IDF das Krankenhaus erreichten. Israel ging sogar so weit, eine 3D-Grafik zu veröffentlichen, die ein Hamas-Kommandozentrum zeigt, das sich direkt von den Krankenhausgebäuden aus unterirdisch erstreckt. Weder Israel noch die USA haben Beweise veröffentlicht, die den Behauptungen vollständig entsprechen.

