US Mint gibt Münzen zu Ehren von Harriet Tubman heraus

Zu den Münzen gehören 5-Dollar-Goldmünzen, 1-Dollar-Silbermünzen und Halbdollarmünzen, die an den zweihundertsten Jahrestag ihrer Geburt erinnern. Dies ist das erste Mal, dass die US-Münzanstalt Tubman mit Münzen ehrt, so die Behörde.

"Wir alle sind Harriet Tubman zu großem Dank verpflichtet, denn ohne ihren Heldenmut, ihre Leidenschaft für die Freiheit unseres Volkes und ihren Dienst an diesem Land wären wir heute nicht da, wo wir sind", sagte der Direktor der US-Münzanstalt, Ventris Gibson, der erste schwarze Direktor der Behörde, gegenüber CNN.

"Bei der Münzanstalt sagen wir gerne, dass Münzen Miniaturgemälde sind, und die Harriet-Tubman-Münzen sind wirklich atemberaubende Kunstwerke."

Ventris fuhr fort: "Diese Münzen verkörpern ihren Geist, ihre Beharrlichkeit, ihre unermüdlichen Bemühungen und ihren Wunsch nach Freiheit für alle Menschen."

Im August 2022 unterzeichnete Präsident Joe Biden den Harriet Tubman Bicentennial Commemorative Coin Act, der die US-Münzanstalt mit der Ausgabe der Münzen beauftragt.

Tubman wurde in Dorchester County, Maryland, in die Sklaverei hineingeboren. 1849 entkam sie und floh nach Pennsylvania. Sie verhalf vielen versklavten Afrikanern in Maryland und anderen Staaten zur Flucht als "Schaffnerin" der Underground Railroad, eines geheimen Netzes von Routen und sicheren Unterkünften für versklavte Afrikaner, die in die Freiheit entkommen wollten. Während des Bürgerkriegs diente sie als Spionin, Kundschafterin, Krankenschwester und Köchin in der US-Armee. Und in ihren späteren Jahren engagierte sich Tubman in der Frauenwahlrechtsbewegung.

Laut Gibson spiegelt das Design jeder Münze einen Abschnitt in Tubmans Leben und ihre Bemühungen um die Abschaffung der Sklaverei wider.

Die Silberdollarmünze zeigt Tubman als Schaffnerin auf der Underground Railroad, die Halbdollarmünze zeigt Tubman als Spionin und Krankenschwester der Union während des Bürgerkriegs.

Die 5-Dollar-Goldmünze zeigt eine ältere Tubman, die zuversichtlich in die Ferne und in die Zukunft blickt", und ist mit Tubmans Grundwerten, darunter Glaube und Freiheit, beschriftet, heißt es in einer Beschreibung auf der Website der Münze.

Die US-Münzanstalt hat die Münzen in Zusammenarbeit mit dem National Underground Railroad Freedom Center und dem Harriet Tubman Home entworfen, so Gibson.

Die Veröffentlichung der Tubman-Münzen folgt auf einen erneuten Vorstoß einiger Gesetzgeber, Tubman anstelle von Präsident Andrew Jackson auf dem 20-Dollar-Schein abzubilden, nachdem frühere Versuche gescheitert waren.

Im Juni brachte die demokratische Abgeordnete Joyce Beatty aus Ohio den Gesetzesentwurf Woman on the Twenty Act of 2023" ein, der im Falle seiner Verabschiedung vorschreiben würde, dass alle nach dem 31. Dezember 2026 gedruckten 20-Dollar-Scheine ein Porträt von Harriet Tubman auf der Vorderseite der Banknote zeigen müssten.

Die Regierung Biden hatte zuvor erklärt, sie prüfe Möglichkeiten, die Abbildung von Tubman auf dem 20-Dollar-Schein zu beschleunigen".

Ernestine "Tina" Martin Wyatt, Tubmans Ur-Ur-Großnichte, erklärte gegenüber CNN, die Münzen zu Ehren ihrer Tante seien "wunderschön" und lobte das Gedenken der US-Münzanstalt an ihr Vermächtnis. Das Gesicht ihrer Tante auf dem 20-Dollar-Schein zu sehen, wäre jedoch ein noch größeres Statement und ein Symbol für das Wachstum Amerikas als Land, so Wyatt.

"Die Münzen sind fabelhaft, aber der 20-Dollar-Schein stellt für mich etwas Größeres dar, nämlich wer sie war und was sie den Vereinigten Staaten gegeben hat", sagte Wyatt. "Sie ist ein Symbol für die wahre Demokratie in diesem Land, und wir müssen darauf achten, welche Symbole wir wählen, um sie zu repräsentieren."

"Ein 20-Dollar-Schein, den tauscht man die ganze Zeit aus, den sieht man die ganze Zeit ... Das ist der Punkt, an dem die Symbolik wirklich wichtig ist, weil die Symbolik in diesem Land mit dem Dollarschein begann", sagte sie.

CNN hat sich mit dem US-Finanzministerium und dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten.

Die neuen Münzen können online und in den Geschäften der US-Münzanstalt in Washington, DC, Denver und Philadelphia erworben werden. Der Erlös aus dem Verkauf der Münzen geht an das National Underground Railroad Freedom Center und das Harriet Tubman Home, heißt es in einer Erklärung auf der Website der US-Münzanstalt.

Quelle: edition.cnn.com