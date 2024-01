US-Hypothekenzinsen treten zu Beginn des Jahres 2024 auf der Stelle

Der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken lag in der Woche zum 4. Januar bei 6,62%, gegenüber 6,61% in der Vorwoche, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten von Freddie Mac hervorgeht. Vor einem Jahr lag der durchschnittliche 30-jährige Festzins bei 6,48 %.

Trotz des winzigen Anstiegs sind die Hypothekenzinsen in den letzten Monaten gesunken, was die Erschwinglichkeit für Hauskäufer verbessert hat, die in einem der am wenigsten erschwinglichen Hauskaufmärkte seit Jahrzehnten zu kämpfen haben .

Nachdem die Hypothekenzinsen Ende Oktober einen 23-Jahres-Höchststand von 7,79 % erreicht hatten, sind sie in Erwartung von Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2024 um mehr als einen vollen Prozentpunkt gesunken.

Seit der letzten Fed-Sitzung Mitte Dezember sind die Zinsen relativ unverändert geblieben, da die Märkte die Inflationsdaten verdauen, so Sam Khater, Chefökonom von Freddie Mac, in einer Pressemitteilung.

"Angesichts der Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr sowie des nachlassenden Inflationsdrucks erwarten wir, dass die Hypothekenzinsen im weiteren Jahresverlauf weiter nach unten tendieren werden", so Khater.

Während niedrigere Hypothekenzinsen eine willkommene Nachricht sind, haben potenzielle Hauskäufer immer noch mit der doppelten Herausforderung eines geringen Bestandes und hoher Hauspreise zu kämpfen, die weiter steigen, fügte er hinzu.

Der durchschnittliche Hypothekenzins basiert auf Hypothekenanträgen, die Freddie Mac von Tausenden von Kreditgebern im ganzen Land erhält. In der Erhebung werden nur Kreditnehmer berücksichtigt, die eine Anzahlung von 20 % leisten und über eine ausgezeichnete Bonität verfügen. Der Zinssatz eines aktuellen Käufers kann anders sein.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden.

