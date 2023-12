US-Geheimdienste vermuten, dass der Iran an der Planung von Anschlägen im Roten Meer beteiligt ist

Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen haben in den letzten vier Wochen mehr als 100 Angriffe auf etwa ein Dutzend Handelsschiffe im Roten Meer verübt, wie CNN zuvor berichtete. Die neu freigegebenen Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass "die iranische Unterstützung während der Gaza-Krise die Houthis in die Lage versetzt hat, Angriffe gegen Israel und maritime Ziele zu starten, obwohl der Iran den Houthis oft die operative Entscheidungsbefugnis überlassen hat", so Watson.

Am Dienstag sagte ein hochrangiger US-Militärbeamter auf die Frage, ob der Iran den Houthis bei der Auswahl von Zielen hilft, dass die Iraner im Roten Meer operieren. Dieser Beamte sagte jedoch, die Angriffe der Houthis seien weitgehend wahllos gewesen.

"Der Iran hat die Wahl, diese Unterstützung zu gewähren oder zu verweigern, ohne die es den Houthis schwer fallen würde, Handelsschiffe, die auf den Schifffahrtsrouten durch das Rote Meer und den Golf von Aden unterwegs sind, effektiv zu verfolgen und anzugreifen", so Watson.

Die Geheimdienstinformationen deuten auch darauf hin, dass die Iraner den Houthis Überwachungssysteme zur Verfügung gestellt haben, die es ihnen ermöglichen, im maritimen Raum zu operieren, so Watson.

"Die vom Iran bereitgestellten taktischen Informationen waren entscheidend für die Angriffe der Houthis auf Seeschiffe, seit die Gruppe im November mit ihren Angriffen begonnen hat", fügte sie hinzu.

Die Drohnen und Raketen, die die Houthis für ihre Angriffe einsetzen, wurden laut Watson ebenfalls vom Iran zur Verfügung gestellt und sind Teil der Bewaffnung der Rebellengruppe durch den Iran seit 2015.

Die USA haben diese Woche die Operation Prosperity Guardian gestartet, eine maritime Koalition, die die Sicherheit im südlichen Roten Meer erhöhen soll. Mehr als 20 Nationen haben sich der Initiative bisher angeschlossen, teilte das Pentagon am Donnerstag mit.

Quelle: edition.cnn.com