US-Beamter sagt, die USA hätten bei ihrem Angriff auf den Irak ein Mitglied einer iranischen Stellvertretergruppe ins Visier genommen

Bei der Zielperson handele es sich um ein Mitglied von Harakat al-Nujaba, einem iranischen Stellvertreter, der im Irak und in Syrien operiere, und der von den USA schon seit einiger Zeit beobachtet worden sei, so der Beamte.

Ein zweiter US-Verteidigungsbeamter sagte: "Die Vereinigten Staaten werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um unsere Streitkräfte im Irak und in Syrien zu schützen, indem sie sich mit den Bedrohungen auseinandersetzen, denen sie ausgesetzt sind."

Der Angriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad habe sich gegen ein Fahrzeug gerichtet, in dem die Zielperson vermutet wurde, sagte der Beamte. Die USA sind noch dabei, den Schaden zu bewerten, um festzustellen, ob die Zielperson getötet wurde und ob sich zum Zeitpunkt des Angriffs noch andere Personen im oder in der Nähe des Fahrzeugs befanden.

Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob die irakische Regierung vor dem Angriff informiert wurde, zumal der Angriff in der Hauptstadt stattfand. Die irakische Regierung hat die US-Angriffe innerhalb der irakischen Grenzen verurteilt und sie als Verletzung der irakischen Souveränität bezeichnet.

Die USA haben die irakische Regierung aufgefordert, mehr für den Schutz der US-Streitkräfte in der Region zu tun und diejenigen zu verfolgen, die Angriffe auf die Streitkräfte der USA und der Koalition verüben.

Das Außenministerium gab im März 2019 bekannt, dass HAN und sein Anführer Akram 'Abbas al-Kabi als "Specially Designated Global Terrorists" eingestuft wurden.

Der Ankündigung zufolge ist HAN eine iranische Stellvertreter-Miliz mit Sitz im Irak, die dem Obersten Führer Irans, Ayatollah Khamenei, Treue geschworen hat.

Quelle: edition.cnn.com