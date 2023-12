Deutscher Wetterdienst - Unwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter ungemütlich. Das Deutsche Wetteramt (DWD) in Offenbach prognostiziert für Mittwoch vor allem in Berglagen starke und zeitweise stürmische Windböen. In der zweiten Tageshälfte kommt es aus Norden zu Schauern. Große Teile der Pfalz bleiben trocken. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad, in höheren Lagen bei vier Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt und zeitweise regnet es mit Tiefsttemperaturen von fünf bis drei Grad, Berg um die zwei Grad. Es weht eine mäßige bis leichte Brise mit starkem bis stürmischem Wind.

Auch der Donnerstag beginnt mit Wolken und Regen. Nach Angaben des DWD kann es in einigen Gebieten im nördlichen Bergland zu anhaltenden Niederschlägen kommen. Die Temperaturen schwanken zwischen acht und elf Grad, in höheren Lagen um die vier Grad. Es wehte wieder ein frischer starker Wind. Stürme oder Unwetter sind möglich, in der Höhe auch heftige Stürme.

Tiefe WD

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de