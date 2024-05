UN-Wohlfahrtsorganisation für Palästinenser in Jerusalem wird wegen Angriffen geschlossen.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) musste seine Zweigstelle in Ostjerusalem schließen, nachdem sie von israelischen Angreifern angegriffen worden war. Die Schließung wird so lange aufrechterhalten, bis die Sicherheit gewährleistet ist, teilte UNRWA-Direktor Philippe Lazzarini auf Platform X mit.

Am Donnerstag hatten israelische Bürger in der Nähe des großen Grundstücks mehrere Brände gelegt. Lazzarini sagte, dies sei der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche gewesen. Die israelischen Behörden haben umgehend eine Untersuchung eingeleitet.

"Dies ist ein verabscheuungswürdiger Vorfall", schrieb Lazzarini und brachte seine Enttäuschung zum Ausdruck. "Zum zweiten Mal innerhalb einer kurzen Zeitspanne wird die Sicherheit von UN-Mitarbeitern gefährdet." Israel hat als "Besatzungsmacht" die Befugnis, den Schutz des UN-Personals und der UN-Einrichtungen zu gewährleisten.

Da Mitarbeiter des UNRWA während des Angriffs anwesend waren, wurde ihnen kein Schaden zugefügt. Den UN-Mitarbeitern gelang es, die Brände zu löschen. Die israelische Polizei stellte in ihrem vorläufigen Bericht fest, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handelte, die zu jung waren, um rechtlich belangt zu werden.

Das UNRWA, das gegründet wurde, um Palästinensern zu helfen, die nach der Gründung Israels im Jahr 1948 nach Israel geflohen waren, wurde in der Vergangenheit beschuldigt, die Palästinenser zu sehr zu unterstützen. Als die radikal-islamische Hamas am 7. Oktober 2021 in Israel ein Massaker verübte, bei dem etwa 1 200 Menschen getötet wurden, kamen Fragen auf, ob UNRWA-Mitarbeiter möglicherweise daran beteiligt waren. Das UNRWA wies die Vorwürfe vehement zurück, und eine externe Untersuchung konnte sie nicht überprüfen.

