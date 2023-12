UN: Israel ordnet weitere Evakuierung von Khan Younis an

Nach Angaben der Vereinten Nationen lebten vor Beginn der Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Islamistengruppe Hamas mehr als 110.000 Menschen in der Gegend. Darüber hinaus gibt es in der Region 32 Notunterkünfte, in denen mehr als 140.000 Binnenvertriebene untergebracht sind, von denen die meisten aus dem nördlichen Gazastreifen stammen.

Die israelischen Streitkräfte sagten, sie hätten am Mittwoch in Khan Younis Boden-, Luft- und Seeangriffe auf „Dutzende Terroristen und Terrorinfrastruktur“ durchgeführt. Die Armee kündigte am Montag an, die Angriffe auf Ziele in der größten Stadt im südlichen Gazastreifen zu verstärken.

Am 7. Oktober drangen Hunderte Hamas-Kämpfer, die von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft werden, in israelische Städte ein und verübten Gräueltaten gegen Zivilisten. Nach israelischen Angaben wurden im Gazastreifen etwa 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen.

Als Reaktion darauf bombardierten israelische Streitkräfte seitdem Ziele im Gazastreifen und starteten eine Bodenoffensive. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums (was nicht unabhängig überprüft werden konnte) wurden bisher mindestens 20.000 Menschen getötet.

Der französische Staatschef Emmanuel Macron warnte am Mittwochabend in einem Fernsehinterview, dass der Kampf gegen den Terrorismus nicht bedeute, „alles in Gaza dem Erdboden gleichzumachen oder Zivilisten wahllos anzugreifen“. Macron sagte in einem Interview mit France 5, dass es deshalb notwendig sei, die Zivilbevölkerung zu schützen und einen Waffenstillstand zu erreichen.

Hamas-Chef Ismail Haniyeh war am Mittwoch in Ägypten, um Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand und einen neuen Gefangenenaustausch zu führen. Die britische Rundfunkanstalt BBC und das amerikanische Wall Street Journal zitierten mit der Angelegenheit vertraute Personen mit den Worten, dass die Gespräche noch zu keinem Ergebnis geführt hätten, aber fortgesetzt werden sollten.

Unterdessen führt Israel Gespräche mit Katar und den Vereinigten Staaten über einen möglichen Waffenstillstand und weitere Freilassungen von Geiseln. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte am Dienstag, dass es keinen Waffenstillstand geben werde, bis die Hamas „zerstört“ sei. „Wer denkt, dass wir aufhören, hat keinen Bezug zur Realität.“

US-Präsident Joe Biden sagte, er erwarte „zu diesem Zeitpunkt“ keinen unmittelbaren Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas. „Aber wir drängen darauf.“

Unterdessen wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York am Donnerstag erneut versuchen, sich auf eine Resolution zu einigen, die einen Waffenstillstand fordert. Geplante Abstimmungen über den Resolutionstext wurden in den vergangenen Tagen immer wieder verschoben. Ziel der Konsultationen ist es sicherzustellen, dass die USA, einer der wichtigsten Verbündeten Israels, die Verabschiedung der Resolution nicht durch ihr Veto blockieren.

