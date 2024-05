Um 16:17 Uhr wurde versucht, ein ehemaliges Konsulat in Leipzig zu besetzen. Russland sagt, dass es eine Beschwerde einreichen wird.

Russische Konsulatsbesetzung führt zu Beschwerden

Kürzlich verurteilten russische Beamte einen Vorfall in ihrem ehemaligen Konsulat in Leipzig, Deutschland. Offenbar drangen sechs Personen am Donnerstag unbefugt in das Gebäude ein, zeigten antirussische Transparente und erklärten ihre Absicht, das Gebäude zu besetzen. Während des Vorfalls waren zwei russische Botschaftsmitarbeiter anwesend und verständigten die Behörden, die die Eindringlinge umgehend festnahmen. Russland will gegen Deutschland Anzeige erstatten und fordert rechtliche Konsequenzen für die Schuldigen.

15:42 Umbach: "Russische Verluste eskalieren weiter"

Der anhaltende Konflikt in der Ukraine offenbart einen anhaltenden wunden Punkt der russischen Streitkräfte. Trotz ihrer militärischen Dominanz deutet der Sicherheitsexperte Frank Umbach an, dass Russland gegen eine drohende Frist arbeitet. Außerdem weist er auf die oft übersehene Tatsache hin, dass ihre Kämpfe in den westlichen Medien nicht öffentlich wahrgenommen werden.

15:13 Ministerin Schulze weiht das größte Prothesenzentrum der Ukraine ein

Die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze nahm kürzlich an der Einweihung der größten Produktionsstätte für Prothesen in der Ukraine teil. Das von der deutschen Regierung mit 1,8 Millionen Euro geförderte Zentrum in Lviv ist Teil einer orthopädischen Einrichtung, die auch die Ausbildung von Fachärzten anbietet und an ein Rehabilitationszentrum angrenzt. "Dies ist ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Kraft", sagte Schulze bei der Feierstunde.

14:48 Zelensky bestätigt russische Offensive in Charkiw

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij bestätigte eine russische Militäroffensive in der Region Charkiw. Wie der Kyiv Independent berichtet, hat die russische Armee die Operation gestartet und stößt dabei auf den Widerstand der ukrainischen Sicherheitskräfte.

14:09 Ukrainische Truppen erkunden das Gebiet Bachmut nach Zielen hinter den feindlichen Linien

Obwohl Russland Bachmut kontrolliert, kämpft das ukrainische Militär weiter um die Stadt. Im Falle eines Sieges könnte der Feind weiter ins Landesinnere vordringen. Aufklärungseinheiten, die ständig nach Lücken und verwundbaren feindlichen Kräften Ausschau halten, sind auf der Pirsch.

13:47 Russische Streitkräfte rücken in der Region Charkiw einen Kilometer vor

Berichten zufolge haben die russischen Streitkräfte in der ukrainischen Oblast Charkiw kleinere Fortschritte gemacht und sind in der Nähe von Wowtschansk einen Kilometer vorgerückt. Eine hochrangige ukrainische Militärquelle, die von Reuters zitiert wird, sagt, Moskau wolle insgesamt zehn Kilometer in die Region vorrücken und eine Pufferzone schaffen. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen, den russischen Vormarsch zu stoppen.

13:28 Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Wowtschansk angesichts der prekären Lage

Die Gefahr einer russischen Bodenoffensive in der ukrainischen Oblast Charkiw ist noch nicht vollständig gebannt. Trotz ukrainischer Zusicherungen, die Grenze zu schützen, verlassen die Bewohner die Stadt Wowtschansk und die umliegenden Gebiete aufgrund des verstärkten russischen Beschusses. The Guardian berichtet unter Berufung auf ein Interview mit Tamaz Gambarashvili, dem Leiter der örtlichen Militärverwaltung, dass die Evakuierungen andauern, wobei die Zivilbevölkerung private Fahrzeuge und organisierte Transporte nutzt.

13:11 Lange prüft Militärparade: "Putins Image spiegelt nicht seine wahre Stärke wider"

Militärparaden in Moskau zeigen traditionell ein beeindruckendes Aufgebot an gepanzerten Fahrzeugen und Militärtechnik. Bei der diesjährigen Parade war jedoch ein deutlicher Rückgang dieser Vorführungen zu verzeichnen. Der Verteidigungsexperte Nico Lange gibt einen Einblick in die gezeigten Bilder und betont, dass Putins Darstellung in den Medien nicht überbewertet werden sollte.

12:42 Ukraine mobilisiert Verstärkung für Charkiw

Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete die Entsendung zusätzlicher militärischer Ressourcen in das Grenzgebiet von Charkiw zur Unterstützung der dortigen Truppen. In der Ankündigung des Ministeriums heißt es, russische Truppen hätten zuvor in den frühen Morgenstunden versucht, die Grenze mit gepanzerten Fahrzeugen zu überqueren. Sie wurden zwar zurückgeschlagen, aber die Kämpfe gehen "mit unterschiedlicher Intensität" weiter.

12:31 Gouverneur: Russische Truppen versuchen Durchbruch in Charkiw

Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubov, erklärte, die russischen Streitkräfte hätten einen Durchbruch an der Grenze versucht. Angesichts des eskalierenden Beschusses in der Nähe der Stadt Wowtschansk beschuldigte er Russland der "Provokation" und versicherte der Öffentlichkeit, dass die ukrainischen Truppen ihre Stellung hielten und keine Gebietsverluste hinnehmen müssten.

12:13: Eine Frau stirbt bei russischem Beschuss in der Oblast Sumy - Bei einem Angriff in der ukrainischen Oblast Sumy ist eine Person getötet und eine weitere verletzt worden. Die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, dass eine 64-jährige Frau ihr Leben verloren hat, während ein 17-jähriges Mädchen im Bezirk Schostkynskyi verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass es sich um die Enkelin des Opfers handelt. Die Angreifer hätten eine Stunde lang Artillerie auf die Infrastruktur der Zivilbevölkerung in der Gemeinde Esman im Bezirk Schostkynskyi abgefeuert.

11:41: Die Ukraine steht vor Stromengpässen: Industrie könnte darunter leiden - Die Zunahme russischer Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur im Jahr 2024 hat zu einer erheblichen Stromknappheit geführt, die zusätzliche Kürzungen der Versorgung zur Folge hat. Dies geht aus einem Bericht des staatlichen ukrainischen Energieversorgers Ukrenergo hervor, aus dem der "Kyiv Independent" zitiert. Seit Beginn des Jahres gab es fünf groß angelegte Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Zentral- und Westukraine. Der Leiter von Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, warnte, diese Angriffe könnten dazu führen, dass das ukrainische Energiedefizit nicht durch europäische Importe gedeckt werden könne. Inzwischen wurden Nachbarländer wie Polen um Energiehilfe gebeten.

11:23: FDP-Fraktion gegen Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse - Die deutsche FDP-Bundestagsfraktion ist gegen eine Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse des Grundgesetzes. Fraktionsvorsitzender Christian Dürr sagte in Berlin, Investitionen in die Sicherheit seien nicht von der Schuldenbremse abhängig, sondern von politischen Entscheidungen. In den kommenden Wochen werde man über die Umverteilung von Haushaltsmitteln und die Wiederbelebung der Wirtschaft diskutieren. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte zuvor vorgeschlagen, die Verteidigungsausgaben und Teile der Krisenvorsorge auszunehmen. Finanzminister Christian Lindner lehnte diese Idee ab und schlug eine Umverteilung der Mittel innerhalb des großen Staatshaushalts vor.

10:51: Charkiw von russischer S-301-Rakete getroffen; 11-Jährige und 72-Jähriger verletzt - Die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, dass russische Truppen Charkiw gestern Abend mit einer S-300-Rakete getroffen haben. Der Bürgermeister Ihor Terechow teilte auf Telegramm mit, dass ein elfjähriges Kind und eine 72-jährige Frau verletzt wurden und in drei Häusern ein Feuer ausbrach - zwei wurden vollständig und eines teilweise zerstört. Insgesamt wurden bei dem Angriff 26 Gebäude und mehr als 300 Fenster beschädigt.

10:13: Putin schlägt Mischustin erneut für das Amt des russischen Ministerpräsidenten vor - Der russische Präsident Wladimir Putin schlägt seinen ehemaligen Ministerpräsidenten Michail Mischustin für das Amt des Ministerpräsidenten in seiner neuen Amtszeit vor. Dies teilte der Sprecher des Unterhauses des russischen Parlaments mit.

09:56: Ukrainisches Militär erlebt 95 Scharmützel mit russischen Truppen an einem Tag - Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte gab es am vergangenen Tag 95 Scharmützel. Die Truppe teilte die Informationen auf ihrer Facebook-Seite mit und fügte hinzu, dass das russische Militär in den letzten 24 Stunden sechs Raketenangriffe, 80 Luftangriffe und 127 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern auf ukrainische Truppen und Städte/Dörfer durchgeführt hat.

09:18: Munz: Putins nukleare Drohung ist ein politischer Stunt - Bei der Moskauer Militärparade anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland warnte Präsident Putin erneut vor Russlands Atomstreitkräften. ntv-Korrespondent Rainer Munz erklärt, welche Strategie dahinter steckt und wie ukrainische Drohnen für Russland zum Problem werden können.

08:36: Russland weist auf einen "naziähnlichen Völkermord" in Moldawien hin; ist dies ein Vorspiel für eine Invasion? - Experten analysieren derzeit, was sie als eine große Veränderung in der russischen Rhetorik wahrnehmen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, beschuldigte die moldawische Regierung, einen "naziähnlichen Völkermord" zu begehen. Dies könnte die Voraussetzungen für einen russischen Vorstoß schaffen, um die Kontrolle über die Republik Moldau und nicht nur über bestimmte Regionen zu erlangen. Nach Ansicht der amerikanischen Denkfabrik "Institute for the Study of War" (ISW) könnte diese Rhetorik Teil eines Plans zur Rechtfertigung einer Invasion sein. Putin hat in letzter Zeit über die Diskriminierung russischer Bürger im Ausland gesprochen und einen geopolitischen Konflikt zwischen Russland und einer modernen Nazi-Bewegung angedeutet.

Die russisch geprägten Regionen Moldawiens, Gagausien und Transnistrien, beherbergen große russischsprachige Bevölkerungsgruppen. Mit seinen jüngsten Erklärungen könnte Moskau Vorbereitungen treffen, um eine künftige Aggression in Moldawien zu rechtfertigen, ähnlich wie in der Ukraine. Laut ISW waren führende Vertreter des kremlnahen Oppositionsblocks "Moldauischer Sieg" bei der Moskauer Siegesparade anwesend, was darauf hindeuten könnte, dass Moskau beabsichtigt, diese Akteure einzusetzen, um die gesamte Republik Moldau zu destabilisieren und die Demokratie und den EU-Beitrittsprozess des Landes zu gefährden.

In einer Ölraffinerie in der russischen Region Kaluga sind nach einem ukrainischen Drohnenangriff Brände ausgebrochen. Einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge bestätigten Insider der Rettungsdienste die Zerstörung von drei Containern mit Diesel und einem mit Heizöl in der Raffinerie Pervyi Zavod. Der Gouverneur von Kaluga, Wladislaw Schapscha, hatte zuvor auf Telegramm erklärt, dass das Feuer in einem bestimmten Unternehmen bereits gelöscht worden sei, ohne jedoch zu sagen, welche Firma das Ziel war. Der Vorfall ereignete sich in der Raffinerie.

Die von den ukrainischen Behörden vorgelegten Zahlen zeigen, dass die Verluste an russischem Personal weiterhin erheblich sind. Gestern starben 980 russische Soldaten oder waren nicht mehr in der Lage, den Kampf fortzusetzen, so dass die russische Gesamtzahl seit Beginn des Krieges im Februar 2022 bei 479.710 gefallenen Soldaten liegt. Darüber hinaus gab das Verteidigungsministerium bekannt, dass Russland unter anderem 5 weitere Panzer (7434) verloren hat. Die Ukraine hat mehr als 14.300 gepanzerte Fahrzeuge und etwa 9.800 Drohnen gezählt, die sich nicht mehr in den Händen des russischen Militärs befinden oder zerstört wurden. Diese Zahlen können jedoch nicht unabhängig überprüft werden. Moskau hat keine Informationen über seine eigenen Verluste in diesem Krieg veröffentlicht.

Nach Angaben der Militärverwaltung der Oblast Sumy griff die russische Armee die Region gestern 302 Mal an. Dies geschah in 60 verschiedenen Fällen innerhalb von 24 Stunden, wobei 11 Grenzgemeinden mit Mörser-, Drohnen-, Raketen- und Artillerieangriffen angegriffen wurden. Außerdem warfen sie von Drohnen aus Sprengstoff auf zwei Gemeinden ab. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer oder Verletzten zu beklagen. Die Stadt Velyka Pysarivka, die direkt an der Grenze zur Ukraine liegt und in der vor dem Krieg etwa 4.000 Einwohner lebten, war am stärksten von den Angriffen betroffen: In diesem Gebiet wurden 67 Explosionen registriert.

Der SBU (ukrainischer Inlandsgeheimdienst) hat einen Mann aus Charkiw festgenommen, der verdächtigt wird, ukrainische Stellungen auszuspionieren. Wie die Zeitung "Kyiv Independent" berichtet, soll der 45-Jährige ukrainische Stellungen aufgezeichnet und deren Koordinaten an russische Geheimdienstler weitergegeben haben. Die ukrainischen Behörden verhafteten den Mann in seinem Haus im Charkiwer Stadtteil Wowtschansk und beschlagnahmten sein Mobiltelefon, das angeblich mit russischen Geheimdiensten kommunizierte.

Das ukrainische Militär teilte mit, dass es alle zehn von Russland in der vorangegangenen Nacht abgeschossenen Kampfdrohnen erfolgreich abgefangen und zerstört habe. Darüber hinaus feuerte Russland zwei Flugabwehrraketen ab, über deren Verbleib jedoch nichts bekannt ist.

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff brach in einem Unternehmen in der russischen Region Kaluga ein Feuer aus. In einem Telegrammposting des Gouverneurs Vladislav Shapshah wurde bestätigt, dass das Feuer gelöscht wurde. Es gab jedoch keine Informationen darüber, welches Unternehmen von dem Feuer betroffen war.

Während eines russischen Luftangriffs auf die Stadt Charkiw wurden Häuser beschädigt und ein Feuer brach aus. In einer über Telegramm verbreiteten Mitteilung des Bürgermeisters hieß es, ein Mann sei bei dem Angriff leicht verletzt worden. Berichten des "Kyiv Independent" zufolge waren fünf Explosionen in der Stadt zu hören.

03:14: Russland: Drohne in der Nähe von Moskau abgefangenMoskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilt über Telegramm mit, dass russische Luftverteidigungskräfte südlich von Moskau eine Drohne abgefangen haben. Sobjanin zufolge wurden keine Verletzungen oder Schäden durch herabfallende Teile gemeldet. Die Angaben können nicht unabhängig verifiziert werden.

01:20: Zelensky wirbt für Aufnahme der Ukraine in die EUDer ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky wirbt erneut für die Aufnahme seines Landes in die EU. "Unser Staat, unser Volk hat es verdient, und auch die Europäische Union braucht diesen Schritt - nicht nur politisch", sagte Zelensky in seiner täglichen Videosendung. Zelensky ist der Meinung, dass die EU an Stärke gewinnen würde, wenn sie niemanden vom Beitritt ausschließen würde, der die europäischen Werte teilt. Kiew geht davon aus, dass die offiziellen Beitrittsverhandlungen im Juni beginnen werden.

23:22: Tschechische Initiative liefert im Juni Munition für die UkraineDer tschechische Präsident Petr Pavel erklärt gegenüber der ARD, dass die erste Ladung Munition, die von den EU-Verbündeten im Rahmen der tschechisch geführten Initiative gekauft wurde, die Ukraine voraussichtlich im Juni erreichen wird. Im Februar erklärte Pavel, dass 500.000 155-mm-Granaten und 300.000 122-mm-Granaten, die sich außerhalb Europas befinden, gekauft und anschließend in die Ukraine geschickt werden könnten, sobald die erforderlichen Mittel für die Initiative bereitgestellt würden. Mehrere Länder, darunter Belgien, die Niederlande, Deutschland, Schweden, Kanada, Polen, Frankreich, Dänemark und Slowenien, haben inzwischen Mittel zur Unterstützung der tschechischen Initiative zugesagt. Dies könnte dazu führen, dass 1,5 Millionen Granaten nach Kiew geliefert werden. Die ersten 180.000 Stück Munition sollen im Juni eintreffen, "für eine weitere fünf- bis sechsstellige Zahl von Granaten gibt es bereits Verträge", so Pavel in der ARD.

22:01: Kiew reduziert Straßenbeleuchtung nach schweren Stromausfällen aufgrund russischer AggressionDie Stadtverwaltung von Kiew wird die abendliche Straßenbeleuchtung als Reaktion auf die russischen Angriffe auf das ukrainische Energienetz und die daraus resultierende Stromknappheit reduzieren. Serhii Popko, der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, stellt diesen Plan vor. In der Nacht zum Mittwoch startete Russland einen groß angelegten Angriff auf die Oblaste Poltawa, Kirowohrad, Saporischschja, Lemberg, Iwano-Frankiwsk, Kiew und Winnyzja, konzentrierte sich dabei aber vor allem auf die Energieinfrastruktur. Mindestens zwei Wasserkraftwerke wurden Berichten zufolge infolge des Angriffs außer Betrieb gesetzt.

21:32: Ukrainische Botschaft in der EU: Die Ukraine könnte bis 2030 Mitglied der EU werdenDie Botschafterin der Europäischen Union in der Ukraine, Katarina Mathernova, glaubt, dass die Ukraine bis 2030 Mitglied der EU sein kann. Mathernova räumt jedoch ein, dass die Vorhersage des EU-Beitrittsdatums der Ukraine "dem Blick in eine Kristallkugel gleicht, um Vorhersagen zu treffen". Im November 2023 schlug die Europäische Kommission die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine vor, machte aber geltend, dass vier zusätzliche Reformen durchgeführt werden müssten. Der Europäische Rat beschloss, die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine im darauf folgenden Monat aufzunehmen.

20:59: Zelensky entlässt Leiter seiner persönlichen Sicherheitseinheit nach gescheitertem AttentatsplanDer ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky entlässt den Leiter seiner Leibwache nach einem Attentatsversuch. Am Montag erließ Zelensky ein Dekret zur "Entlassung von Serhiy Leonidovych Rud vom Posten des Leiters der Staatssicherheit der Ukraine". Zuvor waren zwei Beamte in Gewahrsam genommen worden, weil sie einen Attentatsplan ausgearbeitet haben sollen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU teilte am Dienstag mit, dass der russische Geheimdienst FSB ein "Netzwerk von Agenten" kontrolliere, die ein Attentat auf Zelenskij anstrebten.

20:32: Reicher ukrainischer Unternehmer wegen mutmaßlicher Ermordung eines Anwalts festgenommenAm 9. Mai erließ ein Kiewer Gericht Haftbefehl gegen den Oligarchen Ihor Kolomoisky in einem Mordfall. Kolomoisky bleibt bis zum 7. Juli in Haft, ohne die Möglichkeit einer Kaution. Kolomoisky, einer der bekanntesten ukrainischen Wirtschaftsmagnaten, war am 2. September 2023 wegen angeblichen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit seinen Öl- und Gasunternehmen festgenommen worden. Am Mittwoch enthüllte die Generalstaatsanwaltschaft, dass er auch des Mordes an dem Leiter einer Anwaltskanzlei auf der Krim vor mehr als 20 Jahren verdächtigt wird. Nachdem der Anwalt die Forderungen Kolomoiskys, einen auf einer Aktionärsversammlung gefassten Beschluss zu annullieren, abgelehnt hatte, soll der Oligarch Attentäter beauftragt haben, ihn hinzurichten, so die Ermittlungen.

20:14: Zelensky ruft Kommandanten zurück - und stellt ihn nach zwei Monaten wieder einDer ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky setzt Dmytro Hereha wieder an die Spitze der ukrainischen Unterstützungskräfte, nachdem er ihn im März abgesetzt und Oleksandr Yakovets ernannt hatte. Nach der von Zelenskyi vorgenommenen Umstrukturierung hochrangiger Positionen innerhalb des ukrainischen Militärs, die zur Entlassung des obersten ukrainischen Militärchefs Valery Salushnyi führte, wurde Hereha entlassen und durch Yakovets ersetzt. Jakowez' Entlassung erfolgte nur zwei Monate nach seinem Amtsantritt. Die ukrainischen Unterstützungskräfte sind ein wichtiger Teil des ukrainischen Militärs, der für die operative Unterstützung der Streitkräfte zuständig ist.

19:59 UHR: Die Namen der ukrainischen Präsidenten wurden von der Website des russischen Innenministeriums entfernt

Die mysteriösen Fahndungsaufrufe für Wolodymyr Zelenskij und Petro Poroschenko, den aktuellen und den früheren Präsidenten der Ukraine, sind von der offiziellen Website des russischen Innenministeriums verschwunden, wie das russische Medienunternehmen Mediazona berichtet. Die Profile der beiden ukrainischen Staatsoberhäupter wurden entfernt, kurz nachdem sie von der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti am Samstag unbeabsichtigt entdeckt worden waren. Mediazona geht davon aus, dass sowohl Zelenskiy als auch Poroschenko von einem Büro in der russisch besetzten Region Donezk auf die Fahndungsliste des russischen Innenministeriums gesetzt wurden, möglicherweise gegen Ende Februar.

