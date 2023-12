Trump sollte nicht erlaubt werden, den Gerichtssaal zu nutzen, um Desinformation zu säen, argumentiert der Sonderberater

In dem Schriftsatz werden einige der entscheidenden Parameter dargelegt, die die Staatsanwälte des Büros von Sonderstaatsanwalt Jack Smith anstreben, während sie sich weiterhin darauf vorbereiten, sich in Trumps bevorstehendem Strafprozess einer Jury zu stellen.

"Das Gericht sollte dem Angeklagten nicht erlauben, den Gerichtssaal in ein Forum zu verwandeln, in dem er irrelevante Desinformationen verbreitet, und sollte seinen Versuch, Politik in dieses Verfahren einzubringen, zurückweisen", schrieben die Staatsanwälte am Mittwoch in einer neuen Gerichtsakte.

Die Staatsanwälte sagen, dass der ehemalige Präsident möglicherweise versucht, den Prozess zu politisieren, um die Geschworenen davon zu überzeugen, die Fakten des Falles zu ignorieren und ihn freizusprechen, weil sie nicht mit der Anklage übereinstimmen - und das nicht auf der Grundlage eines rechtlichen Standards.

Die Staatsanwaltschaft bittet das Gericht außerdem, Trump zu verbieten, zu behaupten, die Regierung Biden habe den Fall aus politischen Gründen gegen ihn angestrengt.

"Auch wenn der Angeklagte es gerne anders hätte, sollte es in diesem Prozess um die Fakten und das Gesetz gehen, nicht um Politik", schreiben die Staatsanwälte.

Die meisten Verfahren in diesem Fall wurden ausgesetzt, da ein Berufungsverfahren anhängig ist, bei dem es darum geht, ob Trump aufgrund der Immunität des Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt werden kann.

Die Frage des präsidialen Schutzes, den Trump als Teil seiner Verteidigung anzuführen hofft, muss geklärt werden, bevor Trump vor Gericht geht, was derzeit für März 2024 geplant ist. Es ist auch wahrscheinlich, dass jede Entscheidung der Berufungsrichter vor den Obersten Gerichtshof gebracht wird.

Smiths Büro hält jedoch weiterhin die zuvor gesetzten Fristen in dem Fall ein und hofft, den Prozess im Frühjahr dieses Jahres abhalten zu können, falls die Berufungen schnell entschieden werden.

Trump ist in vier Fällen angeklagt, unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten und Behinderung eines offiziellen Verfahrens. Der ehemalige Präsident hat auf "nicht schuldig" plädiert.

Quelle: edition.cnn.com