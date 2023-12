Trump prophezeit spaltendes Jahr in wütender Weihnachtstirade

Das ist nicht der Stil von Donald Trump.

Der Ex-Präsident entlud an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag eine Flut von Wut und Bitterkeit im Internet, vor allem wegen seiner juristischen Probleme, und gab damit einen Vorgeschmack auf die Zwietracht und die persönlichen Obsessionen, mit denen er die Nation in einem entscheidenden Wahljahr 2024 überziehen wird.

Trump wütete gegen Präsident Joe Biden und den Sonderberater Jack Smith und stellte weitreichende und falsche Behauptungen auf, dass seine Versuche, nach der Wahlniederlage 2020 an der Macht zu bleiben, eine lebenswichtige Verteidigung der amerikanischen Demokratie darstellten und daher völlig legal seien. In einer Flut von Beschimpfungen in Blockschrift auf seinem Truth Social Network verschärfte Trump seine extreme Rhetorik in Bezug auf die Einwanderung, die Vergleiche mit der Demagogie der Nazis in den 1940er Jahren nach sich zog, und wiederholte seine Auffassung von unbegrenzter präsidialer Macht, die Kritiker eine Autokratie befürchten lässt, sollte er die nächste Wahl gewinnen.

Nur drei Wochen vor dem Beginn der republikanischen Nominierungswahlen unterstrich der Spitzenkandidat auch das außergewöhnliche Ausmaß, in dem falsche Behauptungen über Wahlbetrug vor drei Jahren noch immer den Kern seines politischen Projekts bilden. Und seine Tiraden zu einer Zeit, in der die Amerikaner, die Weihnachten feiern, mit ihren Lieben zusammen sind und einen Moment des Friedens suchen, deuten auf einen wütenden Geisteszustand und extremen Leugnungswillen hin. Sie dürften neue Zweifel an seinem Temperament und seiner Eignung für das Amt des Oberbefehlshabers aufkommen lassen und sind ein düsteres Vorzeichen dafür, was eine weitere Amtszeit Trumps bringen könnte.

In einem seiner Beiträge zeigte Trump eine Mischung aus Wut und Selbstmitleid, während er mehrere falsche oder fragwürdige Behauptungen aufstellte.

"SIE HABEN MEINEN WAHLKAMPF AUSSPIONIERT, DEN KONGRESS BELOGEN, BEI FISA BETROGEN, DIE PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN MANIPULIERT, MILLIONEN VON MENSCHEN, VIELE AUS GEFÄNGNISSEN UND IN UNSER LAND EINMARSCHIEREN, HABEN ES IN AFGHANISTAN VERMASSELT, UND JOE BIDENS AUSSENSEITER UND SCHLÄGER, WIE DER GEISTESGESTÖRTE JACK SMITH, SIND HINTER MIR HER, IN EINEM AUSMASS DER VERFOLGUNG, WIE ES UNSER LAND NOCH NIE GESEHEN HAT??? DAS NENNT MAN WAHLBEEINFLUSSUNG. FROHE WEIHNACHTEN!" postete Trump an Heiligabend.

Seine Stimmung besserte sich am ersten Weihnachtsfeiertag kaum, als er Biden beschuldigte, den Vorsitz bei der Wahlbeeinflussung zu führen, in Anspielung auf die 91 Strafanzeigen und vier Strafverfahren , die ihm bevorstehen. Aber Trump versprach seinen Anhängern "einen großen und glorreichen Sieg für jene mutigen und tapferen PATRIOTEN, die Amerika wieder groß machen wollen. FROHE WEIHNACHTEN AN ALLE!!!"

Trumps juristische Wolke hängt schwer über ihm

Trump zeigte sich besonders beunruhigt über die massiven rechtlichen Probleme, die seine Zukunft überschatten, insbesondere die Ermittlungen im Zusammenhang mit der angeblichen Wahlbeeinflussung. Er schlug Smith, der in Washington D.C. ein Bundesverfahren gegen ihn angestrengt hat, nieder und untermauerte die Behauptungen seines Anwaltsteams, dass seine Versuche, die Wahl 2020 zu kippen, in Wirklichkeit nur der Akt eines Präsidenten waren, der seine Pflicht tat, eine freie und faire Wahl zu gewährleisten. Diese Behauptungen werden von einem Berufungsgericht und letztlich wahrscheinlich vom Obersten Gerichtshof der USA geprüft werden. Trump wetterte auch gegen den Obersten Gerichtshof von Colorado, der entschieden hatte, dass er aufgrund des im 14. Verfassungszusatz verankerten Verbots von Aufständischen nicht wählbar sei. Auch dieser Fall wird voraussichtlich vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen.

Trumps Behauptungen, er habe im Einklang mit seinen präsidialen Befugnissen gehandelt, stehen im Widerspruch zu den bereits vorliegenden Beweisen für sein eigenes Verhalten, z. B. zu seinem Telefonanruf, in dem er den Außenminister von Georgia, Brad Raffensperger, bat, 11 780 Stimmen zu "finden", um ihm zu helfen, Bidens Sieg in einem kritischen Swing State zu kippen. Und erst letzte Woche berichtete die Detroit News über einen Mitschnitt eines Telefonats, in dem Trump zwei Bezirksbeamte in Michigan aufforderte, die Wahlergebnisse von Detroit im Jahr 2020 nicht zu bestätigen.

Trotz der Beweise, dass Trump bereit war, die amerikanische Demokratie zu zerstören, um an der Macht zu bleiben, haben seine Konkurrenten um die republikanische Nominierung ihn größtenteils nur indirekt dafür angegriffen, dass er die traumatischsten Wahlen in der modernen amerikanischen Geschichte im Jahr 2020 verursacht hat. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, sagte beispielsweise letzten Monat, dass sie mit Trumps jüngster Bemerkung, seine politischen Gegner seien "Ungeziefer", nicht einverstanden sei - eine weitere Bemerkung, die Parallelen zur Nazi-Rhetorik aufwies. "Es ist das Chaos, das dahinter steckt, oder? Ich glaube, er meint es gut. Aber das Chaos muss aufhören", sagte sie den Wählern in Iowa. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat Trump vor allem vorgeworfen, dass er seine Versprechen an die "Make America Great Again"-Bewegung in seiner ersten Amtszeit nicht eingehalten hat, und hat behauptet, er wäre ein besserer Umsetzer dieser Politik. In einer CNN-Stadthalle in diesem Monat hat DeSantis seine Angriffe auf den Ex-Präsidenten verstärkt - allerdings hauptsächlich wegen der Abtreibungs-, Einwanderungs- und Wirtschaftspolitik. Die Tatsache, dass Haley und DeSantis, die sich als Hauptalternative zu Trump bewerben, es nicht wagen, den Ex-Präsidenten wegen des 6. Januar 2021 anzugreifen, zeigt, wie sehr Trumps Lügen über Wahlbetrug für die GOP-Basis zur Orthodoxie geworden sind.

Kandidaten wie der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, die Trumps Fehlverhalten im Jahr 2020 aggressiver dargestellt hatten, sind bereits aus dem Vorwahlkampf ausgestiegen, nachdem ihre Kampagnen nicht zünden wollten. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, hat seine Kampagne darauf aufgebaut, Trumps Verhalten im Amt zu kritisieren, aber er wird außerhalb von New Hampshire, dem ersten Vorwahlstaat, kaum im Rennen registriert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump einen Anlass wie Weihnachten nutzt, um seine politische Axt zu schleifen. Und er ist für seine aus dem Ruder gelaufenen Posts in den sozialen Medien bekannt. Aber dieser Einblick in den Gemütszustand des republikanischen Spitzenkandidaten in der Weihnachtszeit ist vor den Vorwahlen in Iowa im nächsten Monat und den Vorwahlen in New Hampshire besonders bedeutsam, da Umfragen zeigen, dass er gute Chancen hat, Biden in einem möglichen Duell 2024 zu schlagen.

Millionen von Amerikanern werden bei den Vorwahlen wahrscheinlich für Trump stimmen und damit zeigen, dass sie sich von seinem Verhalten oder seinem zunehmenden Extremismus nicht gestört fühlen. Weitere zehn Millionen werden ihn wahrscheinlich unterstützen, wenn er der Kandidat der Republikaner ist, da er versucht, ein erstaunliches politisches Comeback zu feiern und erst der zweite Ex-Präsident zu werden, der eine zweite Amtszeit ohne Unterbrechung gewinnt - in Trumps Fall, nachdem er Washington in Ungnade verlassen hatte, wenige Tage nach dem Mob-Angriff auf das US-Kapitol durch seine Anhänger am 6. Januar.

Trumps Anziehungskraft auf diese Wähler ist vielschichtig. Viele Republikaner sehen seine Präsidentschaft trotz aller Umwälzungen als Erfolg und als eine Zeit des wirtschaftlichen Wohlergehens. Andere sehen in Trumps ständigen Angriffen auf Institutionen der Rechenschaftspflicht wie das Rechtssystem und die Medien sowie in seinen Angriffen auf vermeintliche Experten der Elite eine gerechtfertigte Kampagne gegen ein politisches und regierendes System, von dem sie glauben, dass es sie im Stich gelassen hat. Und als Trump in diesem Monat witzelte, dass er nur am "ersten Tag" einer neuen Präsidentschaft ein Diktator sein würde, spielte er mit dem Wunsch einiger Anhänger nach einem starken Anführer, dessen Übertretungen Teil seiner politischen Anziehungskraft sind.

Die Tatsache, dass so viele Wähler bereit zu sein scheinen, Trump wieder zu umarmen, ist ein Kommentar zum politischen Zustand Amerikas vor den Neuwahlen, die angesichts seines Verhaltens das Land unabhängig vom Ergebnis wahrscheinlich in einem Kreislauf aus politischer Wut und Verwerfung gefangen halten werden.

Weltpolitiker beten zu Weihnachten für Frieden

Trumps düstere und verbitterte Stimmung an Weihnachten steht im Gegensatz zu den Botschaften anderer Staats- und Regierungschefs, die angesichts der Kriege im Gazastreifen, in der Ukraine, im Sudan und anderswo auf die Notwendigkeit von Frieden und Versöhnung hinwiesen. So forderte Papst Franziskus in seinem jährlichen Weihnachtssegen Urbi et Orbi ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas sowie die Freilassung der israelischen Geiseln und plädierte für ein Ende der israelischen Militäroperation und der "entsetzlichen Ernte" an zivilen Opfern. Auch der britische König Charles beklagte in seiner Weihnachtsansprache die weltweiten Kriege und sagte: "In einer Zeit, in der die Konflikte auf der Welt immer tragischer werden, bete ich, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun können, um einander zu schützen." Der König fügte hinzu: "Die Worte Jesu scheinen aktueller denn je zu sein: 'Was ihr wollt, dass euch die anderen tun sollen, das tut ihnen auch.'"

Biden, Trumps möglicher Gegenkandidat bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr, teilte in den sozialen Medien auch seine eigene Weihnachtsbotschaft an die Amerikaner, die sich jedoch deutlich von der seines Vorgängers unterschied. "An diesem Heiligabend wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie sich ein paar Momente der stillen Besinnung nehmen und die Stille finden, die im Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte steht", schrieb Biden auf X. "Mögen Sie in dieser stillen Nacht Frieden finden. Und Wärme von denen, die dich umgeben."

Trump jedoch war am Montagnachmittag immer noch wütend. In einem seiner bizarrsten und maßlosesten Posts wünschte er "den Führern der Welt, den guten wie den schlechten, von denen aber keiner so böse und 'krank' ist wie die DROGEN, die wir in unserem Land haben", ein frohes Weihnachtsfest. In einem letzten Schlag gegen Biden und Smith schrieb Trump: "Mögen sie in der Hölle schmoren. NOCH EINMAL, FROHE WEIHNACHTEN!"

Quelle: edition.cnn.com