Trump, Haley und DeSantis qualifizieren sich für CNN-Debatte in Iowa

Haley und DeSantis haben ihre Teilnahme an der Debatte zugesagt, die am 10. Januar um 21.00 Uhr ET an der Drake University in Des Moines, Iowa, stattfinden wird. Trump, der die ersten vier GOP-Vorwahldebatten 2024 ausgelassen hat, hat dies nicht getan.

Nur fünf Tage vor den Vorwahlen in Iowa, die den Startschuss für das Nominierungsrennen der GOP geben, werden zwei Kandidaten gegeneinander antreten, die darum wetteifern, als die einzige, klare Alternative zum ehemaligen Präsidenten der Partei aufzutreten.

DeSantis' Weg zur GOP-Nominierung hängt wahrscheinlich von einem guten Abschneiden bei den Vorwahlen am 15. Januar in Iowa ab. Haley hingegen hat in den Umfragen in New Hampshire zugelegt, wo ein gutes Abschneiden bei den Vorwahlen am 23. Januar ebenfalls ein Sprungbrett für die Vorwahlen in ihrem Heimatstaat am 24. Februar sein könnte.

Haley und DeSantis werden am Donnerstag auch bei CNN in zwei aufeinanderfolgenden Town Halls auftreten.

Im Wahlkampf hat DeSantis in den letzten Tagen wiederholt Trump dafür kritisiert, dass er sich weigert, an GOP-Vorwahldebatten teilzunehmen.

"Er war nicht bereit, hierher zu kommen und Fragen zu beantworten", sagte DeSantis letzte Woche in Elkader, Iowa, zu Reportern. "Er kommt für eine 30-, 45-minütige, einstündige Rede und geht dann wieder, anstatt den Bürgern von Iowa zuzuhören, Fragen zu beantworten und das zu tun, was meiner Meinung nach nötig ist, um zu gewinnen."

Die CNN-Debatte in Iowa wird von den CNN-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash moderiert.

Um sich für die Teilnahme an der Iowa-Debatte zu qualifizieren, müssen die Kandidaten in drei separaten nationalen und/oder Iowa-Umfragen unter republikanischen Caucus-Gästen oder Vorwahlwählern, die den CNN-Standards für die Berichterstattung entsprechen, mindestens 10 % erhalten, so der Sender. Eine der drei Umfragen muss eine von CNN genehmigte Umfrage unter den wahrscheinlichen republikanischen Wählern in Iowa sein. Das Zeitfenster, in dem Umfragen für die Iowa-Debatte gewertet werden können, endete am Dienstagmittag.

Drei aktuelle Kandidaten, die bereits in einigen früheren Debatten auf der Bühne standen - der Unternehmer Vivek Ramaswamy, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, und der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson - erfüllten diese Qualifikationsanforderungen nicht.

CNN wird eine zweite Debatte am 21. Januar in New Hampshire am New England College abhalten, noch vor den Vorwahlen in diesem Staat. Als Veranstaltungsort war ursprünglich das St. Anselm College angekündigt.

Kit Maher von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com