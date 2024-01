TGI Fridays schließt abrupt 36 "leistungsschwache" Restaurants

Die Kette teilte in einer Mitteilung mit, dass sie 36 "leistungsschwache" Restaurants im Rahmen ihrer "fortlaufenden Wachstumsstrategie" geschlossen hat, zu der auch eine Umstrukturierung der Führungsriege und der Verkauf einiger Restaurants an den ehemaligen CEO gehören.

TGI Fridays hat keine Liste der geschlossenen Standorte veröffentlicht, aber lokalen Medienberichten zufolge war New Jersey mit sieben geschlossenen Standorten am stärksten betroffen, sechs Standorte in Massachusetts wurden geschlossen und fünf in New York wurden ebenfalls geschlossen. Auch einige Standorte in Kalifornien, Colorado, Florida, Texas und Pennsylvania wurden Berichten zufolge geschlossen.

Vor den Schließungen verfügte TGI Fridays über rund 270 Standorte in den USA - eine Zahl, die in den letzten Jahren geschrumpft ist. Etwa 80 % der "insgesamt betroffenen Mitarbeiter" wurden nach Angaben des Unternehmens Versetzungsmöglichkeiten angeboten.

"Unsere oberste Priorität war es schon immer, jedem einzelnen TGI Fridays-Gast ein hervorragendes Erlebnis zu bieten, und wir haben Möglichkeiten zur Optimierung und Rationalisierung unserer Abläufe identifiziert, um sicherzustellen, dass wir am besten positioniert sind, um dieses Markenversprechen zu erfüllen - und zu übertreffen", so Ray Risley, US-Präsident und Chief Operating Officer, in der Mitteilung.

Zu den weiteren Änderungen, die bei der fast 60 Jahre alten Kette vorgenommen wurden, gehört der Verkauf von acht Standorten, die sich zuvor im Besitz des Unternehmens befanden, alle im Nordosten der USA, an den ehemaligen CEO Ray Blanchette. Er war fünf Jahre lang bis Mai 2023 Geschäftsführer von TGI Fridays.

Blanchette verfügt über ein "unübertroffenes Verständnis des TGI Fridays-Geschäfts und des Engagements des Restaurants, den Gästen hervorragende Leistungen zu bieten", so die Kette über den Verkauf und fügte hinzu, dass er "die Standorte in eine neue Phase der Wiederbelebung führen wird".

TGI Fridays befindet sich im Privatbesitz von TriArtisan Capital Advisors, einer Private-Equity-Firma, weshalb keine Finanzergebnisse veröffentlicht werden. Das Unternehmen sagte jedoch im vergangenen Jahr, dass der Gesamtumsatz im Jahr 2022 voraussichtlich 1,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wobei der Umsatz in den USA im Vergleich zu 2019 um 8 % steigen wird.

Um mit der Konkurrenz, insbesondere Applebee's und Chili's, mithalten zu können, hat das Unternehmen in den letzten Monaten auch seine Speisekarte umgestaltet, indem es Sushi hinzufügte, seine Cocktailkarte auffrischte und seine Vorspeisenauswahl überarbeitete.

