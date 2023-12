Teenager aus Florida wegen Mordes an seiner Schwester während eines Familienstreits über Weihnachtsgeschenke angeklagt, sagen die Behörden

Sein 15-jähriger Bruder wurde ebenfalls wegen versuchten Mordes angeklagt, nachdem er den jüngeren Bruder als Vergeltung für die Erschießung seiner Schwester, Abrielle Baldwin, 23, erschossen haben soll, teilte das Büro des Sheriffs von Pinellas County, Florida, mit.

Der Streit begann, als die Geschwister zusammen mit ihrer Mutter und den beiden Kindern von Baldwin an Heiligabend Geschenke einkauften und zu streiten begannen, weil der 15-Jährige der Meinung war, sein Bruder bekäme mehr Geschenke, sagte Sheriff Bob Gualtieri am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

"Sie hatten diesen Familienstreit darüber, wer was bekommt und welches Geld für wen ausgegeben wird, und sie hatten diese große Sache im Laden und sie stritten alle miteinander", sagte Gualtieri.

Die Familie verließ den Laden und ging zum Haus der Großmutter in Largo, wo der Streit weiterging, so der Sheriff. Baldwin forderte den 14-Jährigen auf, mit dem Streit aufzuhören, weil es Weihnachten sei", so das Büro des Sheriffs in einer Mitteilung.

Irgendwann zückte der 14-Jährige eine 40-Kaliber-Handfeuerwaffe, richtete sie auf seinen Bruder und drohte, ihn zu erschießen, so Gualtieri. Nachdem Baldwin eingegriffen hatte, richtete er die Waffe auf sie und sagte, er würde sie und ihr 11 Monate altes Kind, das sie in einer Tragetasche hielt, erschießen, fügte er hinzu.

Der Teenager schoss Baldwin in die Brust, als sie die Babytrage hielt, heißt es in der Mitteilung.

Der 15-Jährige zog dann eine weitere Handfeuerwaffe, erschoss seinen Bruder und floh vom Tatort, so der Sheriff. Der Teenager wurde später bei einem Verwandten in der Nähe von Clearwater gefunden.

Als die Hilfskräfte am Tatort eintrafen, fanden sie den jüngeren Bruder und Baldwin mit einzelnen Schusswunden vor, heißt es in der Mitteilung. Baldwin wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde. Ihr 11 Monate alter Sohn wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, fügte Gualtieri hinzu.

Der jüngere Bruder wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und befand sich in einem stabilen Zustand, so die Behörden.

Der 14-Jährige wurde wegen Mordes ersten Grades, Kindesmissbrauchs und straffälligen Besitzes einer Schusswaffe angeklagt, heißt es in der Mitteilung. Der 15-Jährige wurde des versuchten Mordes ersten Grades und der Manipulation von Beweismitteln angeklagt.

Der Sheriff sagte, dass beide Jugendliche eine kriminelle Vorgeschichte haben. CNN war nicht in der Lage festzustellen, ob sie Anwälte haben.

