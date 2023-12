Taschenlampe führt zur Rettung eines gestrandeten Autofahrers im Hinterland des kalifornischen Los Padres National Forest

Der 65-jährige Autofahrer wurde Anfang dieser Woche gerettet, wie das Ventura County Sheriff's Office am Freitag in einer Pressemitteilung mitteilte.

Am Dienstag erhielten Hilfssheriffs der Polizeistation in Lockwood Valley einen Anruf über einen Autofahrer, der hinter einem Wintertor im Grande Valley eingeschlossen war, erklärte das Büro des Sheriffs in der Pressemitteilung. Ein Abgeordneter und ein Disponent reagierten und ließen den Autofahrer aus dem gesperrten Bereich heraus.

Die Beamten durchsuchten das Gebiet, nachdem der Autofahrer ihnen mitgeteilt hatte, dass sich hinter dem Tor weitere Fahrzeuge befinden.

"Etwa 10 Meilen vom Highway entfernt bemerkte der Disponent ein schwaches Licht in der Ferne und wies den Deputy darauf hin. Sie fuhren in Richtung der Lichtquelle und entdeckten, dass es sich um eine Taschenlampe handelte, die von einem 65-jährigen Mann gehalten wurde", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Mann, der als Brent Lendriet aus Phoenix, Arizona, identifiziert wurde, trug nasse Kleidung und sah unterernährt aus, so die Beamten. Er erzählte den Einsatzkräften, dass er vier Tage zuvor mit seinem Fahrzeug um das verschlossene Tor herumgefahren war und dabei stecken geblieben war.

Die Einsatzkräfte behandelten Lendriet und brachten ihn aus dem Gebiet in Sicherheit, so das Büro des Sheriffs. Er wurde schließlich zu seinem Fahrzeug zurückgebracht, und die Beamten halfen ihm, es wieder auf den Highway zu bringen.

"Ohne die Aufmerksamkeit des Disponenten, der das Licht entdeckte, hätte die Person ohne Nahrung, Wasser und die vorhergesagten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt möglicherweise nicht länger überlebt", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Rettung erfolgte Tage, nachdem Kalifornien von starken Stürmen, Überschwemmungen und Schnee heimgesucht wurde.

Die Behörden erinnerten die Besucher daran, dass geschlossene oder verriegelte Tore der Sicherheit dienen und dass das Umgehen dieser Tore Leben gefährden kann.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com