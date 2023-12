Autos - Studie: Strombedarf für Elektrofahrzeuge wächst rasant

Laut einer Studie wird der Stromverbrauch von Elektroautos und -Lkw in Europa voraussichtlich rasant steigen – von heute 16 Terawattstunden auf 355 Terawattstunden im Jahr 2040. Das entspricht heute einem 13-prozentigen Mehrbedarf an Stromerzeugung in der Europäischen Union, sagte die Strommanagementberatung PwC am Donnerstag. Die Berechnungen führte sie gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Systeme und Innovation durch.

Bis 2040 könnten alle neu zugelassenen Pkw und Lkw in der EU batterieelektrisch sein oder mit Wasserstoff und Brennstoffzellen betrieben werden. Es ist wahrscheinlich, dass 70 % der Pkw und 65 % der Lkw auf der Straße weiterhin mit Benzin oder Diesel fahren werden.

Philipp Rose, Branchenexperte bei PwC-Strategy&, sagte: „Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir einen Großteil der Elektrofahrzeuge in der Flotte sehen und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor im öffentlichen Verkehr ersetzen.“ Aufgrund des Rückgangs von Ältere Fahrzeuge legen weniger Kilometer zurück als ein Neuwagen und die direkten CO2-Emissionen auf der Straße werden voraussichtlich bis 2040 halbiert.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de