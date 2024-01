Steve Scalise, Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, unterstützt Trump als Präsidentschaftskandidaten

Die Ankündigung von Scalise erfolgt weniger als zwei Wochen vor den Vorwahlen in Iowa, die den Startschuss für die republikanischen Vorwahlen geben. Die gesamte GOP-Führung des Repräsentantenhauses, mit Ausnahme des Fraktionsvorsitzenden Tom Emmer, hat sich nun hinter Trump gestellt.

"Ich bin stolz darauf, Donald Trump als Präsidentschaftskandidaten für 2024 zu unterstützen, und ich freue mich darauf, mit Präsident Trump und einem republikanischen Repräsentantenhaus und Senat zusammenzuarbeiten, um für die Familien zu kämpfen, die unter der Last von Bidens gescheiterter Politik zu leiden haben", schrieb Scalise auf X, früher bekannt als Twitter.

Trump dankte Scalise auf seiner Social-Media-Website Truth Social und sagte, es sei eine "große Ehre", seine Unterstützung zu haben. "Ich werde Sie und unser Land nicht im Stich lassen!" schrieb Trump.

Der ehemalige Präsident führt die republikanische Vorwahl mit rund 40 Prozentpunkten in den landesweiten Umfragen an, so die jüngste Aktualisierung der CNN-Umfrage und liegt damit vor seinem Hauptkonkurrenten, dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley.

Trumps souveräner Vorsprung kommt zustande, da er in mehreren Strafverfahren angeklagt ist und gegen ihn 91 Anklagen in vier verschiedenen Fällen erhoben werden. Er jongliert mit Wahlkampfauftritten in den Bundesstaaten, in denen die ersten Wahlen stattfinden, und seinen rechtlichen Verpflichtungen als Angeklagter. Trump hat sich in allen Fällen nicht schuldig bekannt.

Quelle: edition.cnn.com