St. Louis Fed ernennt Alberto Musalem zu ihrem neuen Präsidenten

Musalem, 55, tritt die Nachfolge von James Bullard an, der die Bank am 14. August verlassen hat, um neuer Dekan der Mitchell E. Daniels, Jr. der Purdue University zu werden. School of Business.

Nach Beendigung seiner Amtszeit 2022 hat Bullard 2023 nicht mehr über geldpolitische Entscheidungen abgestimmt. Im Jahr 2024 hätte Bullard als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied fungiert. Musalem wird erst 2025 als stimmberechtigtes Mitglied an den geldpolitischen Sitzungen der Zentralbank teilnehmen.

"Als erfahrener Wirtschaftswissenschaftler, ehemaliger Leiter der Federal Reserve, Mitarbeiter und Kommunikator bringt er die außergewöhnlichen technischen Fachkenntnisse und Führungsfähigkeiten mit, die erforderlich sind, um zu einer effektiven politischen Entscheidungsfindung beizutragen und eine große Organisation im Dienste der Öffentlichkeit voranzubringen", sagte Carolyn Chism Hardy, die dem Verwaltungsrat der Bank angehört, in einer Mitteilung.

Musalem war zuvor CEO und Mitbegründer von Evince Asset Management und leitender Berater des Präsidenten bei der New Yorker Fed.

Der in Bogota, Kolumbien, geborene Musalem ist ein weiterer lateinamerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der nach der Bestätigung von Adriana Kugler als Fed-Gouverneurin im Jahr 2023 zu einem der wichtigsten Entscheidungsträger der Fed aufsteigt.

Musalem wird sein Amt am 2. April antreten. Kathleen O'Neill Paese, die frühere erste Vizepräsidentin und Chief Operating Officer der Fed von St. Louis, übernimmt in der Zwischenzeit die Aufgaben von Bullard.

Quelle: edition.cnn.com