Sonderstaatsanwalt Jack Smith wehrt sich gegen Trumps Forderung nach Immunität

Smiths Antwort auf Trumps Immunitätsantrag in dem Bundeswahlumsturzverfahren erfolgt im Vorfeld der für den 9. Januar angesetzten mündlichen Verhandlung vor einem US-Berufungsgericht in Washington, DC.

"Der Angeklagte behauptet (Br.1), dass diese Strafverfolgung 'das Fundament unserer Republik zu erschüttern droht'. Im Gegenteil: Es ist die Behauptung des Angeklagten, dass er sich nicht für die Anschuldigungen verantworten kann, dass er trotz seiner Wahlniederlage einen beispiellosen Versuch unternommen hat, mit kriminellen Mitteln an der Macht zu bleiben, der das demokratische und verfassungsmäßige Fundament unserer Republik bedroht", schrieb Smith in der neuen Eingabe.

"Dieses Gericht sollte das Mandat bestätigen und zügig erteilen, um das zwingende Interesse der Öffentlichkeit - und des Angeklagten - an einer schnellen Lösung dieses Falles zu fördern", fügte er hinzu.

Trump ist in dem Fall in vier Punkten angeklagt, unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten und Behinderung eines offiziellen Verfahrens. Der ehemalige Präsident hat auf nicht schuldig plädiert.

Das Ermittlungsverfahren wurde vorübergehend ausgesetzt, bis Trump gegen die Entscheidung des Bezirksrichters Berufung eingelegt hat, wonach er als ehemaliger Präsident keinen Anspruch auf Immunität für mögliche Straftaten hat, die er während seiner Amtszeit begangen hat.

Der Prozess sollte ursprünglich im März beginnen.

In seiner Eingabe vom Samstag warnte Smith, dass die Gewährung einer derart weitreichenden Immunität für einen ehemaligen Präsidenten eine große Gefahr darstellt.

"Die Implikationen der breiten Immunitätstheorie des Angeklagten sind ernüchternd. Seiner Ansicht nach sollte ein Gericht das kriminelle Verhalten eines Präsidenten als immun gegen Strafverfolgung behandeln, solange es die Form einer Korrespondenz mit einem Staatsbeamten über eine Angelegenheit annimmt, an der ein Bundesinteresse besteht, ein Treffen mit einem Mitglied der Exekutive oder eine Erklärung zu einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse", heißt es in der Klageschrift.

"Dieser Ansatz würde einem Präsidenten, der ein Bestechungsgeld annimmt, um im Gegenzug einen lukrativen Regierungsauftrag an den Zahler zu vergeben, Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung gewähren; einem Präsidenten, der den FBI-Direktor anweist, belastendes Beweismaterial bei einem politischen Gegner zu platzieren; einem Präsidenten, der die Nationalgarde anweist, seine prominentesten Kritiker zu ermorden; oder ein Präsident, der nukleare Geheimnisse an einen ausländischen Gegner verkauft, denn in jedem dieser Szenarien könnte der Präsident behaupten, dass er lediglich die Gesetze vollstreckt, mit dem Justizministerium kommuniziert, seine Befugnisse als Oberbefehlshaber ausübt oder ausländische Diplomatie betreibt", heißt es weiter.

Quelle: edition.cnn.com