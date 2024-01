Sohn hofft, dass die im versunkenen Van gefundenen Überreste seiner Mutter gehören, die seit fast 12 Jahren vermisst wird

Die Ermittler haben sich mit Lemires Familie in Verbindung gesetzt und "warten auf eine positive Identifizierung der menschlichen Überreste, die im Fahrzeug gefunden wurden", teilte die Polizei von Orlando am Dienstag in einer Erklärung gegenüber CNN mit.

Lemire verschwand im Mai 2012, nachdem sie zu einer Verabredung gegangen war, berichtete die CNN-Tochter WESH damals.

Die Freiwilligenorganisation Sunshine State Sonar hat in den vergangenen 17 Monaten 63 Gewässer abgesucht. Lemires Sohn Timothy Lemire sagte, ihr letzter Handy-Ping habe der Gruppe geholfen, das zu durchsuchende Gebiet einzugrenzen.

Mithilfe von Sonar - einer Technologie, die Schallwellen zur Ortung von Objekten in Gewässern nutzt - fand die Gruppe am 30. Dezember in einem Teich in der Nähe der Ausfahrt von Disney World auf der Interstate 4 in Kissimmee, Florida, einen Treffer. Bei der Suche am vergangenen Wochenende fanden sie einen Minivan, der in einer Tiefe von 14 Fuß unter Wasser stand.

In einem am Sonntag veröffentlichten Unfallbericht erklärte die Florida Highway Patrol, dass der 2004er Ford Freestar Van "auf der State Road 417 in Richtung Süden auf der Ausfahrt zum World Drive unterwegs war. Aus unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Auffangteich, wo es vollständig im Wasser versank.

Die Polizei bestätigte, dass der Lieferwagen mit dem Fall Lemire in Verbindung steht. CNN hat das Büro des Gerichtsmediziners kontaktiert, um weitere Informationen zu erhalten.

Timothy Lemire sagte CNN, er glaube fest daran, dass die Überreste in dem Fahrzeug seiner Mutter gehören.

"Ihre Kleidung, die sie an diesem Tag trug, ihr Handy und ihr Portemonnaie mit ihrem Ausweis wurden ebenfalls in ihrer Handtasche im Fahrzeug gefunden", sagte Lemire. "Sie war die Einzige, die das Fahrzeug in dieser Nacht fuhr und die Einzige, die in dem Wagen gefunden wurde."

Er sagte, dass dies für ihn und seine Familie ein Trost sei.

"Ich habe gemischte Gefühle bei all dem. Ich bin froh, dass sie nicht ermordet oder entführt wurde oder gar überfallen wurde. Ich habe einfach nie erfahren, was passiert ist", sagte er.

"Meine Mutter war ein wunderbarer Mensch. Sie hatte ein großes Herz und würde alles für jeden tun. Meine Mutter war ein Mensch, mit dem jeder reden konnte. Sie lächelte immer und schien immer glücklich zu sein. Ich vermisse sie jeden Tag mehr und mehr. Ich fühle mich besser, weil wir wissen, was passiert ist, aber es fühlt sich immer noch wie ein Traumzustand an. Ich weiß nicht, wie ich es verkraften soll", fügte er hinzu.

Chenelle Woody und Cara Lynn Clarkson von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com