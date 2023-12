Schwarze Studenten erwägen nach dem SCOTUS-Urteil zu positiven Maßnahmen die Erwähnung der Rasse in Aufsätzen für Hochschulzulassungen

"Hallo Brown! Mein Name ist Lynijah, und ich bin ein schwarzes Mädchen im MINT-Bereich", sagt sie in der ersten Zeile der Bewerbung.

Russell sagte, dass die Entscheidung, ihre Rasse überhaupt zu erwähnen, sich kompliziert anfühlte. Die 17-Jährige gehört zu den Millionen von Schülerinnen und Schülern, die sich in der ersten Bewerbungssaison seit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zur Aufhebung der positiven Diskriminierung bei der Hochschulzulassung an einer Hochschule bewerben. Viele schwarze Schüler sind hin- und hergerissen, wie - und ob überhaupt - sie ihre Rasse bei der Bewerbung um einen Studienplatz angeben sollen.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Juni ließ Russell, eine Highschool-Schülerin in Maryland, nervös durch ein sich veränderndes System navigieren, das bald darüber entscheiden wird, wo sie ihre College-Jahre verbringt.

Schülerinnen und Schüler wie sie berichten CNN, dass die Auswirkungen der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs den ohnehin schon sehr stressigen Bewerbungsprozess noch weiter verschärft haben.

"Es war ein bisschen unfair, weil meine Chancen, an einem College meiner Wahl aufgenommen zu werden, geringer waren als die von jemandem, der sich vielleicht ein Jahr vor mir beworben hat", sagte sie. "Ich habe an mir selbst gezweifelt. Ich fragte mich: 'Sind meine Zahlen gut genug?

Infolgedessen erweiterte Russell ihre Collegeliste und strich mehrere Schulen, von denen sie plötzlich annahm, dass es "unmöglich" sei, dort aufgenommen zu werden.

Obwohl Russell eine Weile brauchte, um zu entscheiden, ob sie ihre Erfahrungen als schwarze Studentin in ihren Bewerbungen hervorheben sollte, sagte sie CNN, als sie sich hinsetzte, um ihre College-Aufsätze zu schreiben, entschied sie schließlich, dass es wichtiger denn je war, ihre rassische Identität als Teil ihrer Lebensgeschichte zu diskutieren.

Das Urteil "hat mich dazu gebracht, meine schwarze Hautfarbe ein bisschen mehr zu betonen, als ich es wahrscheinlich getan hätte. Ich habe Dinge wie meine Haare oder Dinge, die ich als Schwarze Person erlebt habe, mit einbezogen", sagte sie. "Was mir wichtig ist, ist meine Identität, wer ich als Person bin. Und die Rasse ist ein großer Teil davon."

Russell schrieb ihren ersten College-Aufsatz über das Aufwachsen in einem rauen Viertel von Baltimore und die Schwierigkeiten, die ihre Familie überwunden hat. Sie glaubt, dass die Einbeziehung dieser Teile ihrer rassischen Identität ihre Chancen auf einen Studienplatz erhöhen wird.

"Ich denke, dass ich dadurch einfach bessere Chancen habe", sagte sie. "Ich glaube, dass [die Hochschulen] immer noch nach Vielfalt suchen.

Harmony Moore, eine Highschool-Schülerin in Texas, verfolgte einen völlig anderen Ansatz.

Anfang dieses Jahres schrieb Moore mehrere Aufsätze über ihre Erfahrungen als schwarze Schülerin an ihrer überwiegend weißen High School in Houston. Doch nachdem der Oberste Gerichtshof die Affirmative Action für ungültig erklärt hatte, beschloss sie, die Aufsätze zu überarbeiten.

"Ich habe das Thema komplett aus meinen Aufsätzen entfernt", sagte Moore. "Ich wollte nicht, dass der falsche Zulassungsbeamte ihn liest und mich dann plötzlich nicht mehr an seiner Schule zulässt, weil er das Gefühl hat, dass ich ihm meine Rasse aufdrängen will.

Moore erwähnt in ihren Bewerbungen immer noch außerschulische Aktivitäten, die auf ihre rassische Identität hinweisen, wie ihre Arbeit in mehreren von Schwarzen geführten Organisationen wie derNAACP und dem National Council of Negro Women.

Sie ist jedoch der Meinung, dass sie ihre Chancen auf einen Studienplatz erhöhen kann, wenn sie in ihren Aufsätzen das Thema Rasse nicht so offen anspricht.

"Ich möchte nicht genau dieselbe Geschichte wie Hunderte anderer schwarzer Studenten erzählen", sagte sie. "Ich denke, dass ich mich mit meinen außerschulischen Aktivitäten und den Auszeichnungen, die ich erhalten habe, von anderen abhebe.

Laut der National Association for Equal Opportunity in Higher Education (Nationale Vereinigung für Chancengleichheit in der Hochschulbildung) verzeichnen die Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) einen Anstieg der Bewerbungen und Einschreibungen.

Angel Pérez, CEO der National Association for College Admission Counseling (NACAC), sagte jedoch, dass das Urteil des Obersten Gerichtshofs einen Zulassungsprozess, der schon immer mysteriös, nuanciert und zweideutig war, noch mehr verwirrt.

"Wenn nun noch diese Schicht hinzukommt und [Studenten] nicht wirklich wissen, ob sie über Rasse sprechen sollen oder nicht, dann ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Spreche ich nicht über Rasse? Wenn ja, wo soll ich darüber sprechen? Wird das gewertet?' ... Dadurch entsteht diese Angst. Und diese Angst ist für einige Studenten tatsächlich lähmend", sagte Perez.

Studienberater sagen gegenüber CNN, dass das größte Missverständnis, das sie von Studenten hören, darin besteht, dass Colleges der Vielfalt keine Priorität mehr einräumen und dass farbige Studenten an diesen Schulen nicht mehr erwünscht sind.

Einige Berater, wie Tracy Ramos, Mitbegründerin von College Bound Parenting, fordern farbige Studierende auf, bei ihren Bewerbungen die Rasse nicht zu verschweigen.

"Ignorieren Sie nicht einen so wichtigen Teil Ihrer Identität", sagte Ramos. "Es zeichnet ein ganzheitliches Bild von Ihnen."

Außerdem sagte Ramos, dass es für farbige Studenten wichtiger denn je ist, in ihren Aufsätzen über ihre rassische Identität zu schreiben.

"Viele Elite-Colleges suchen nach Möglichkeiten, diese Studenten zu identifizieren", sagte sie. "Der wichtigste Ratschlag ist: Machen Sie es den Hochschulen leicht zu wissen, wer Sie sind. Sie müssen wissen, wer Sie sind."

Aber, so Perez, einen Einblick in die eigene Identität zu geben, bedeutet nicht, dass die Schüler über "Widrigkeiten" und "Traumata" schreiben müssen, um in die Schule aufgenommen zu werden.

"Es geht buchstäblich darum, es im Kontext der eigenen Lebenserfahrung zu erwähnen", sagte Perez. "[Schüler] sollten sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, Geschichten zu erzählen, die ihnen unangenehm sind."

Viele Schulen haben ihren Bewerbungen zusätzliche Aufsatzfragen hinzugefügt, damit die Schüler ihre Lebenserfahrungen diskutieren können und wie sie zur Vielfalt auf dem Campus beitragen würden.

Sean Manley war nervös, seine Erfahrungen als schwarzer Student, der im ländlichen Maryland aufwuchs, zu schildern.

Der High-School-Absolvent will biomedizinische Technik studieren und Prothesen für Bedürftige bauen. Er gibt zu, dass er sich nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs "demoralisiert" fühlte.

"Ich hatte zuerst Angst, dass sie meine Rasse und die damit verbundenen Herausforderungen nicht sehen würden, deshalb wollte ich mehr darüber schreiben", sagt er. "Ich bin sehr stolz darauf, wer ich bin. Und es ist ein sehr wichtiger Teil dessen, warum ich hier bin.

Manley befolgte den Rat seines Studienberaters, seine rassische Identität in seinen Aufsätzen subtil hervorzuheben, indem er auf seine beeindruckende Liste von außerschulischen Aktivitäten hinwies, wie seine Führungsrolle in der Black Student Union und der National Society of Black Engineers. Er sagt, er sei froh, dass er das getan hat, aber er ist sich nicht sicher, ob sich das auf seine Chancen auswirkt, an einer Schule angenommen zu werden.

"Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, wenn ich es in meinen Aufsatz schreibe, denn wir sind so etwas wie die Experimentierklasse", sagte er. "Es ist irgendwie unfair. Ich habe keine Grundlage, auf die ich mich stützen könnte. Jeder, der mir Ratschläge gibt, versucht nur zu raten, genau wie ich."

Sydney Switzer geht bei ihren Aufsätzen viel kalkulierter vor.

Bei den Bewerbungen für bestimmte Schulen hat sie sich dafür entschieden, über ihre rassische Identität zu schreiben, aber bei anderen hat sie es absichtlich ausgelassen.

"Ich habe mich ziemlich stark nach der Schule gerichtet und danach, ob ich das Gefühl hatte, dass die Schule Wert auf die Vielfalt ihrer Schüler legt und ob sie uns darüber sprechen lassen will, im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen und Leistungen."

Mehrere College-Berater sagten gegenüber CNN, dass ein Student wahrscheinlich nicht an eine Schule gehen möchte, an der er sich unwohl fühlt, wenn er über einen Aspekt seiner Identität spricht. Aber Switzers Strategie spricht für die Ungewissheit in Bezug auf die Rasse bei den diesjährigen College-Bewerbungen und die Berechnungen, die Studenten anstellen, während sie ängstlich nach dem besten Weg suchen, um in die Schulen zu kommen.

"Ich denke, wenn man mit so vielen verschiedenen Studenten konkurriert, kommt es darauf an, worüber man vorrangig spricht", sagte Switzer.

Sie fügte hinzu: "Es ist einfach ein bisschen entmutigend, wenn man diese Entscheidungen treffen muss."

